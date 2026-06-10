21 ilde DEAŞ operasyonu! 47 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ’a finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ'a finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde, 48 şüphelinin hesaplarında toplam 108 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Bu kapsamda, Şanlıurfa, İstanbul, Ağrı, Van, Kocaeli, İzmir, Bursa, Aksaray, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Osmaniye, Hatay, Konya, Malatya, Kırşehir, Balıkesir, Mardin, Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 97 dijital materyal, 11 yasaklı yayın, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 1900 avro, tüfek ve 50 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.