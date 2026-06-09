Türkiye'den Ermenistan seçimlerinin ardından barış vurgusu: Bölgesel istikrar ve refaha katkı sürecek
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada seçim sonrası dönemde Erivan yönetiminin bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni etti.
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seçimlerin barış ve huzur ortamında tamamlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede kalıcı barış ve normalleşme sürecine katkı sağlayacak daha cesur adımlar atmasının beklendiği ifade edildi.
"BÖLGESEL İSTİKRAR VE REFAHA KATKI DEVAM EDECEKTİR"
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve refahın güçlendirilmesi yönündeki kararlı tutumuna da dikkat çekildi. Açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir" denildi.
Ankara'nın mesajında, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesis edilmesi ve normalleşme sürecinin ilerletilmesinin önemine vurgu yapıldı. Türkiye'nin bölgesel iş birliği ve istikrarı destekleyen politikalarını sürdüreceği kaydedildi.