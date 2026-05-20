Nevşehir'deki 10 yıllık faili meçhul çözüldü! Katil en yakını çıktı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaklaşık 10,5 yıl önce evlerinde av tüfeğiyle öldürülen Fatma ve İbrahim Teryaki çiftine ilişkin faili meçhul dosyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Jandarmanın yürüttüğü gizli takip ve yeniden başlatılan soruşturma sonucunda çifte cinayetin perde arkası ortaya çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden açılan dosyada, yaşlı çifti öldüren kişinin öz torunları Özkan Teryaki olduğu belirlendi.
Olay, 5 Ocak 2016'da Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde meydana geldi. İbrahim ile eşi Fatma Teryaki, 6 Ocak'ta torunları E.T. tarafından müstakil evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen delil niteliğindeki malzemelerin incelenmesi sonucunda, giydiği montun kolunda barut izine rastlanan çiftin torunu E.T. tutuklandı. E.T.'nin tutuklanmasının ardından N.T. ve oğlu Özkan Teryaki'nin köyde konuyu dillendirerek algı yarattıkları ve olayın üstünü örtmeye, dikkatleri başka yönlere çekmeye çalıştıkları öğrenildi. 14 ay hapis yatan E.T., Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada delil yetersizliğinden beraat etti.
EKİPLER, AİLEYİ FİZİKİ VE TEKNİK YAKIN TAKİBE ALDI
Şüpheli olarak değerlendirilen E.T.'nin beraat etmesi nedeniyle olay, faili meçhul olarak kaldı ve soruşturma devam etti. Yıllardır çözülemeyen çifte cinayet, 2026 yılında yeniden ele alınarak incelenmeye başlanıldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayın geçmiş tüm detayları yeniden incelenip, tanık ifadeleri güncellenerek, teknik ve fiziki takip çalışmaları gizlilikle yürütüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin, aile içinden birilerinin olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, aile üyelerini fiziki ve teknik yakın takibe aldı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ TORUN, KABUSLAR GÖRMÜŞ
Yapılan çalışmalar sonucunda Özkan Teryaki'nin olay sonrası psikolojik olarak çöküntü yaşadığı, geceleri kabuslar görerek sıçrayarak uyandığı ve çevresine tedirgin davranışlar sergilediği tespit edildi. Alınan bilgiler doğrultusunda Özkan Teryaki ve görüştüğü herkes yakın takibe alındı. Derinleştirilen soruşturmada Özkan Teryaki'nin, dedesini ve babaannesini öldürdüğü saptandı. Jandarma ekipleri, Özkan Teryaki, annesi N.T., F.T., R.Ç., E.P., M.G. ve S.T.'yi gözaltına aldı.
ANNE VE OĞUL, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Yapılan çapraz sorguda Özkan Teryaki ile annesi N.T. cinayeti, 'Aile içi husumet' nedeniyle gerçekleştirdiklerini, olayı Özkan Teryaki'nin gerçekleştirdiğini, N.T.'nin olaya tanıklık ettiğini, olay sonrası Özkan Teryaki ile birlikte hareket ederek olay yerinde detaylı temizlik yapıp delil ve izleri yok ettiklerini itiraf etti. İtirafların ardından şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırıldı. Olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğinin Özkan Teryaki tarafından Kızılırmak Nehri'ne atıldığı belirlendi. Şüphelilerden Özkan Teryaki, işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, annesi N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Özkan Teryaki'ye olay yeri keşfi yaptırıldığı sırada yaptığı itirafta, "Dedeme, 'sen nasıl böyle bir şey yaparsın' dedim. 'Neyi' dedi. 'Nasıl yaparsın, sana soru soruyorum' dedim. 'Neyi diyorsun' dedi. Ben de 'tecavüz nasıl edersin' dedim. 'Yaptım, bana ne yapabilirsin' dedi. Sonra o hırsla vurdum" dediği görüldü. Avukat Mehmet Zahit Tırkız, İbrahim ve Fatma Teryaki'nin kızı Fevziye Öğüç ile torunları Serdar Teryaki, 'tecavüz' iddialarına tepki gösterdi.