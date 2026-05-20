Nevşehir'deki 10 yıllık faili meçhul çözüldü! Katil en yakını çıktı

'HAYATIMIZ ZİNDAN OLDU' İbrahim ile Fatma Teryaki'nin kızı Fevziye Öğüç de "Annemle babamın ölümü ile 10,5 yıldır hayatımız adeta çığırından çıktı. Çok üzgünüz. Katillerinin bulunmasıyla büyük bir mutluluk yaşadık. Ama aynı zamanda da büyük bir üzüntü yaşadık. Çünkü babama çok kötü bir iftira atıldı. Aynı evin içinde üç tane gelin, bir tane kız yetişmiştir ve asla böyle bir şey kesinlikle olmadı. Babama atılan bu iftirayı kınıyorum. N.T.'ye de ev hapsi verilmesine çok üzüldüm. Onun da hapse atılmasını istiyorum. Hayatımız zindan oldu. Babamın gözleri zaten görmezdi. Para için işlenmiş bir cinayettir bu. Babamın üzerine de büyük bir günah atıldı. Bu günahın kaldırılmasını istiyorum. Bu pisliğin temizlenmesini istiyorum" dedi.

'ÖZKAN TERYAKİ'NİN BU OLAYI MADDİ ÇIKARLAR AMACIYLA İŞLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM' İbrahim ve Fatma Teryaki'nin torunu Serdal Teryaki ise "Bu faili meçhul olayın çözülmesinden dolayı Adalet Bakanımıza, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu olayda İtirafçı olarak tutuklanan Özkan Teryaki'nin bu olayı maddi çıkarlar amacıyla işlediğini düşünüyorum. Annesinin de birebir yanında olduğunu ve buna yardım ve yataklık ettiğinden dolayı gereken cezayı almasını istiyorum. Bu konuşulan iftira karşısında da annem de yıllarca o evde İbrahim Teryaki'nin gelini olarak yaşamıştır. Bu olay tamamen iftiradır ve kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Buradaki suçlamalar kesinlikle asılsızdır ve gereken cezaları almalarını Adalet Bakanlığı'ndan, İl Jandarma Komutanlığı'ndan ve savcımızdan talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'CİNSEL İSTİSMAR' YÖNÜNDEKİ HİÇBİR İDDİAYI KABUL ETMİYORUZ' Avukat Mehmet Zahit Tırkız, "5 Ocak 2016 tarihinde meydana gelen olay nedeniyle dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nda incelemiş ve gerekli deliller toplanıp şu anda fail Özkan Teryaki tutuklanmış pozisyonda. Biz bu cinayetin özellikle para için işlendiğini düşünüyoruz. Kesinlikle 'cinsel istismar' yönündeki hiçbir iddiayı kabul etmiyoruz. Çünkü aynı dönemde diğer gelin, başka kızlar da evde mevcut. Kendisi Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine dayanarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve daha az ceza almasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle biz kesinlikle beyanların hiçbirini kabul etmiyoruz. Süreçte Ocak 2016'dan sonra ilerleyen zamanda biliyorsunuz ki 15 Temmuz gibi bir olay oldu. 15 Temmuz'da yargı camiasında büyük değişiklikler oldu. Aynı zamanda kriminal büroda, jandarmada kollukta ciddi değişiklikler oldu. Bu dosya o dönemde sürüncemede kaldı. Biz delillerin toplanması için o dönemde de çok mücadele ettik, çok uğraştık. Olay olduğu esnada N.T. de evde olduğunu özellikle beyan etmektedir. N.T.'nin evde olması ve Özkan'ın da ondan güç alarak, ondan enerji alarak bu cinayeti işlediği düşüncesindeyiz. Bu sebeple N.T.'nin de ev hapsinde değil, tutuklanması talebinde bulunacağız. Sayın Bakanımız Akın Gürlek Bey'e ve aynı şekilde bakanlık biriminde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nda çalışan tüm meslektaşlara aynı zamanda Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, başsavcımıza ve başsavcı çalışanlarına, kolluk kuvvetine de teşekkürlerimizi iletmek isteriz" diye konuştu.