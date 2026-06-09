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Diyarbakır’da 2 banka ATM'si kurşunlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Diyarbakır’da 2 banka ATM'si kurşunlandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Yapı Kredi Bankası'na ait yan yana 2 ATM'ye silahlı saldırı düzenlendi.

Olay dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yana 2 ATM'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla 5 el ateş edildi.

ATM'ye gelen müşterilerin kurşun izlerini fark etmesiyle durum polise bildirildi. Ekipler, ATM'lerin çevresinde inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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