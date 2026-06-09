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Esenyurt'ta korkutan yangın! 4 binanın çatısı alevlere teslim

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA | AA
Esenyurt'ta korkutan yangın! 4 binanın çatısı alevlere teslim

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında başlayıp bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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