Esenyurt'ta korkutan yangın! 4 binanın çatısı alevlere teslim
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İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında başlayıp bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sürüyor.