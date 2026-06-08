CHP kulisi çalkalanıyor: Köprüler tamamen atıldı

İstinaftan çıkan mutlak butlan kararıyla hemen hemen her gün yeni bir krizin içine düşen CHP'de sular durulmuyor. Partide iki kanat arasında geçen hafta başlayan grup toplantısı krizi, bu hafta daha da kaotik bir sürece dönüştü.

CHP'li milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, iki kanat arasında günlerce mekik dokuyup tüm kriz başlıklarına ilişkin orta yol bulmaya çalışsa da bir sonuca varamadı.

ÖZEL KANADI NE YAPACAK?



Bu süreçte genel merkez kanadı, ısrarla grup konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını vurgulamaya devam ediyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ile çalışma ekibi arasındaki istişarelerin ise sürdüğü ve salı günü ne yapılacağına ilişkin nihai kararın bugün çıkabileceği öne sürülüyor.

Grup toplantısı salonunun Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilmesi halinde Özgür Özel ve destekçilerinin TBMM bahçesinde ayrı bir grup toplantısı yapabileceği de iddialar arasında yer alıyor.