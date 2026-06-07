Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı!
İzmir’in Buca ilçesinde 18 Eylül 2023’te meydana gelen Doğancılar yangınının ardından bölgede yükseldiği öne sürülen 5 villaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Raporda, belediyenin yerinde bulunmadığı belirtilen eski bir yapı üzerinden işlem tesis ettiği ve söz konusu inşaatlara ilişkin süreçlerde usulsüzlük iddialarının incelendiği aktarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Buca Belediyesi'nin üst düzey yönetimini sarsan yolsuzluk operasyonunun perde arkasındaki teknik detaylar, bilirkişi raporuyla gün yüzüne çıktı.
Aralarında mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman ve önceki dönem başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 42 kişinin tutuklandığı soruşturmanın en çarpıcı ayağını, 18 Eylül 2023 tarihinde Buca Doğancılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgede yükselen kaçak villalar ve belediyenin bu talana sağladığı "yasal kılıf" oluşturdu.
YANGIN KÜLLERİ KURUMADAN VİLLALAR YÜKSELDİ
Bilirkişi raporu, Doğancılar Mahallesi Belenkuyu Mevkii 122 ada 18 parsel üzerindeki süreci tüm çıplaklığıyla belgeledi. 18 Eylül 2023'te gece geç saatlerde çıkan orman yangını bölgeyi kavururken, söz konusu parselde yangın öncesinde başlayan usulsüzlüklerin yangın sonrası hız kazandığı tespit edildi.Adım adım işgal planı şöyle uygulandı :