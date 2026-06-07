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Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı!

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Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı!

İzmir’in Buca ilçesinde 18 Eylül 2023’te meydana gelen Doğancılar yangınının ardından bölgede yükseldiği öne sürülen 5 villaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Raporda, belediyenin yerinde bulunmadığı belirtilen eski bir yapı üzerinden işlem tesis ettiği ve söz konusu inşaatlara ilişkin süreçlerde usulsüzlük iddialarının incelendiği aktarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Buca Belediyesi'nin üst düzey yönetimini sarsan yolsuzluk operasyonunun perde arkasındaki teknik detaylar, bilirkişi raporuyla gün yüzüne çıktı.

Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı! - 1

Aralarında mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman ve önceki dönem başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 42 kişinin tutuklandığı soruşturmanın en çarpıcı ayağını, 18 Eylül 2023 tarihinde Buca Doğancılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgede yükselen kaçak villalar ve belediyenin bu talana sağladığı "yasal kılıf" oluşturdu.

Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı! - 2

YANGIN KÜLLERİ KURUMADAN VİLLALAR YÜKSELDİ

Bilirkişi raporu, Doğancılar Mahallesi Belenkuyu Mevkii 122 ada 18 parsel üzerindeki süreci tüm çıplaklığıyla belgeledi. 18 Eylül 2023'te gece geç saatlerde çıkan orman yangını bölgeyi kavururken, söz konusu parselde yangın öncesinde başlayan usulsüzlüklerin yangın sonrası hız kazandığı tespit edildi.Adım adım işgal planı şöyle uygulandı :

Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı! - 3

Nisan 2022'de parselde tek bir yapı varken, Kasım 2022'de bu yapı yıkılarak yerine 5 adet blok için temel atıldı. Yangından sadece iki hafta sonra, 2 Ekim 2023 tarihinde Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından bu yapılar için "yapı tatil zaptı" düzenlendi. Ancak bu mühürleme işlemine rağmen inşaat durmadı; 2024 ve 2025 yılı başındaki uydu görüntülerinde 5 kaçak villanın kaba inşaatının bittiği ve peyzaj aşamasına geçildiği görüldü.

Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı! - 4

BELEDİYEDEN ŞEYTANİ PLAN: "HAYALET YAPI" ÜZERİNDEN ONAY

Soruşturma dosyasındaki en ağır suçlama, belediye yönetiminin "mevcut olmayan bir bina" üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlaması oldu. Rapora göre;1 Ağustos 2024'te, yerinde artık yeller esen eski bir bina adına İmar Kanunu'nun Geçici 11. Maddesi kapsamında başvuru yapıldı. Tutuklananlar arasında bulunan Harita Müdürü Toygun Varol'un yönetimindeki birim, aynı gün içinde jet hızıyla yanıt vererek, yerinde olmayan bu hayalet yapının kanun kapsamında olduğunu onayladı. Böylece, orman alanında yükselen 5 yeni kaçak villa, belediye eliyle sisteme dahil edilmeye çalışıldı.

Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı! - 5

RÜŞVETİN ADI "SABUN", SİSTEMİ "YAPIŞTIRMA"

Operasyon kapsamında deşifre edilen "Rüşvet Fabrikası"nın, bu tip imar usulsüzlüklerini gizlemek için özel yöntemler kullandığı ortaya çıktı. Müteahhitlerin projelerdeki aykırılıkları kat fazlası, kitle aşımı gibi durumlarda belediye görevlilerine para, daire veya lüks yazlık karşılığında onaylattığı, bu trafiğe kendi aralarında "sabun" adını verdikleri belirlendi. Teknik usulsüzlükleri gizlemek için "proje yapıştırma" yöntemi kullanıldığı ve kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlendiği saptandı.

Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı! - 6

HEM "GEÇMİŞ OLSUN" DEDİ HEM VİLLALARA YOL VERDİ

Buca Belediye Başkanı olduğu dönemde, 18 Eylül 2023 gecesi Doğancılar Mahallesi'ndeki yangın bölgesine giderek "Kentimizin akciğerleri yanıyor, içimiz yanıyor" mesajları veren ve BUCAKUT ekipleriyle sabahlayan Erhan Kılıç'ın, aslında o tarihlerde yanan alandaki kaçak yapılaşmaya göz yumduğu bilirkişi raporuyla tescillendi.

Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı! - 7

Yangının çıktığı Eylül 2023 tarihinde Erhan Kılıç belediye başkanı olarak görev yapıyordu. Bilirkişi raporuna göre, yangından hemen önce (Haziran 2023) ormanlık alandaki 122 ada 18 parselde 5 adet kaçak villanın kaba inşaatı zaten yükselmişti Yangından sadece iki hafta sonra 2 Ekim 2023 bu yapılar için "yapı tatil zaptı" düzenlenmiş gibi gösterilse de inşaat faaliyetleri Erhan Kılıç döneminde durmadı ve peyzaj aşamasına kadar geldi.

Görkem Duman döneminde ise yapı tatil zaptına rağmen inşaat durmadı. Temmuz 2024 ve Ocak 2025 tarihlerinde kaba imalatın bittiği ve peyzaj aşamasına geçildiği belgelenmiştir. Kaçak yapıların yasal zemine oturtulması için yapılan kritik hamle bu dönemde gerçekleşti. Görkem Duman Başkan olduğu 1 Ağustos 2024 tarihinde mevcut olmayan eski bir yapı üzerinden İmar Kanunu'nun Geçici 11. Maddesi kapsamında başvuru yapılmış ve belediye tarafından aynı gün onaylandı.

Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı! - 8

BUCA'NIN HER YERİNDE İMAR KATLİAMI

Bilirkişi heyetinin incelemeleri, yolsuzluğun sadece orman alanıyla sınırlı olmadığını, Buca'nın merkez mahallelerine de yayıldığını gösterdi. Adatepe Mahallesi'nde sadece sanayi tesisi yapılması gereken parsellere, imar durumuna aykırı olarak 20 katlı ofis binaları için ruhsat verildiği tespit edildi. Tınaztepe, Dumlupınar ve Kocatepe mahallelerinde planlarda 4 kat görünen yerlere 11, 13 ve 15 katlı binalar dikildiği; hatta bir projede 15.80 metre olması gereken yüksekliğin 45 metreye çıkarıldığı belgelendi.

Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı! - 9

TUTUKLU İMAR KADROSU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonuyla Buca Belediyesi'nin imar ve şehircilik hafızası adeta cezaevine taşındı. Tutuklananlar arasında Planlama ve İmar Müdürü Ayşe Kalafat, Harita Müdürü Toygun Varol, İmar Durum Şefi Aras İş ve Oturma Birim Şefi Ahmet Çakar gibi kritik isimlerin bulunması, belediye içerisindeki "organize imar çarkını" açıkça kanıtladı.

Küllerinden doğan skandal: Buca’da orman yangınından "hayalet" villalar çıktı! - 10

Bilirkişi raporu, belediye kaynaklarının "bankamatik memurları" ile fonlandığı ve yolsuzlukları sosyal medyada ifşa edenlerin darp edildiği bir dönemde, orman alanlarının nasıl ranta kurban edildiğini adli makamlara tescillemiş oldu.

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