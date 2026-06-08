O süreçte hiçbir gerekçe yokken işinden olan isimlerden biri de 3 kız çocuğu babası Hakan Balkan'dı. 8 ay Çiğli'de, 1 ay da CHP Genel Merkezi önündeki protesto eylemlerine katılan Balkan, yaklaşık 9 boyunca işsiz kaldı ve ailesinin geçimini sağlayabilmek için borç batağına sürüklendi.

BORÇ BATAĞINA İTİLDİ



Büyük bir direniş örneği gösteren eylemci grubun önünü bir türlü kesemeyen Onur Emrah Yıldız, 35 personele yeniden işlerini iade etti. Bu grubun arasında Hakan Balkan da yer alıyordu.

9 ay sonra işine kavuşsa da Balkan'ın, içine düştüğü borç batağından bir türlü çıkamadığı bildirildi. Buna ek olarak belediyede aylarca ödenmeyen maaşların da 3 çocuk babası personeli daha da depresyona sürüklediği aktarıldı.