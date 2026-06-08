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CHP'li Çiğli Belediyesi'nden vicdanları sızlatan karar! 3 çocuk babası intihara sürüklendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'li Çiğli Belediyesi'nden vicdanları sızlatan karar! 3 çocuk babası intihara sürüklendi

İzmir Çiğli, belediye çalışanı Hakan Balkan’ın intiharıyla sarsıldı. İddialara göre, CHP’li belediye tarafından tazminatsız şekilde işten çıkarılan ve borç batağına sürüklenen acılı baba, çaresizliğe daha fazla dayanamayarak yaşamına son verdi. İşte ilçeyi ayağa kaldıran o iddialar...

2024 yerel seçimlerinin hemen ardından belediyedeki 147 işçiyi tazminatsız kovan CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçede aylarca süren protesto gösterilerinin fitilini de ateşlemişti.

CHP'li Çiğli Belediyesi'nden vicdanları sızlatan karar! 3 çocuk babası intihara sürüklendi - 1

O süreçte hiçbir gerekçe yokken işinden olan isimlerden biri de 3 kız çocuğu babası Hakan Balkan'dı. 8 ay Çiğli'de, 1 ay da CHP Genel Merkezi önündeki protesto eylemlerine katılan Balkan, yaklaşık 9 boyunca işsiz kaldı ve ailesinin geçimini sağlayabilmek için borç batağına sürüklendi.

CHP'li Çiğli Belediyesi'nden vicdanları sızlatan karar! 3 çocuk babası intihara sürüklendi - 2

BORÇ BATAĞINA İTİLDİ

Büyük bir direniş örneği gösteren eylemci grubun önünü bir türlü kesemeyen Onur Emrah Yıldız, 35 personele yeniden işlerini iade etti. Bu grubun arasında Hakan Balkan da yer alıyordu.

9 ay sonra işine kavuşsa da Balkan'ın, içine düştüğü borç batağından bir türlü çıkamadığı bildirildi. Buna ek olarak belediyede aylarca ödenmeyen maaşların da 3 çocuk babası personeli daha da depresyona sürüklediği aktarıldı.

CHP'li Çiğli Belediyesi'nden vicdanları sızlatan karar! 3 çocuk babası intihara sürüklendi - 3

HAYATI ALTÜST OLDU

Hakan Balkan'ın, belediyenin sosyal hizmetler bölümünde kuaför olarak çalıştığı ve ihtiyaç sahibi yaşlı kadınların evine giderek saç kesimi yaptığı bildirildi.

Ayrıca eşinin de 2-3 ay öncesine kadar ev hanımı olduğu aktarıldı. 2 Haziran Salı akşamı son olarak kayınpederinin evine giden Balkan'ın, eve döndükten 10 dakika sonra intihar ettiği öğrenildi.

CHP'li Çiğli Belediyesi'nden vicdanları sızlatan karar! 3 çocuk babası intihara sürüklendi - 4

TEPKİ ÇEKEN BAŞSAĞLIĞI

Sabah'ın haberine göre; Acı olaydan 1 gün sonra CHP'li Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız taziye mesajı yayımladı.

CHP'li Çiğli Belediyesi'nden vicdanları sızlatan karar! 3 çocuk babası intihara sürüklendi - 5

Başsağlığı dileyen Yıldız, "Yaşadığımız bu ani kaybın hüznünü yüreğimizde hissediyoruz" dedi. Söz konusu paylaşım, intiharın gerekçesi olarak CHP'li belediyeyi gösteren yakın çevresindeki öfkeyi bir kat daha artırdı.

CHP'li Çiğli Belediyesi'nden vicdanları sızlatan karar! 3 çocuk babası intihara sürüklendi - 6

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