Belediye başkanlığı için 12 siyasi parti adayı ile bir bağımsız adayın yer aldığı beldedeki ara seçimde birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 7 sandıkta 2 bin 62 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

MUSTAFA PAŞA'DA TARİHİ GÜN: YILLAR SONRA YENİDEN SEÇİM HEYECANI!

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde, 2013 yılında nüfus yetersizliği gerekçesiyle kapatılan belediye teşkilatının hukuk mücadelesi sonucu yeniden açılmasıyla büyük bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Belde sakinleri, yıllar süren bekleyişin ardından bugün sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek kendi yerel yönetimlerini belirlemek için oylarını kullanmaya başladı.

SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

Kapadokya'nın kalbinde yer alan Mustafa Paşa beldesinde, sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi büyük bir yoğunlukla devam ediyor. Bölgedeki atmosferi aktaran A Haber muhabiri Yağmur Aksu, "Mustafa Paşa beldesinde seçmenler bugün sabah saat 8 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı. Yoğun bir katılım var ve seçim heyecanı burada tüm hızıyla hissediliyor. Saatler 10'u gösterirken sandık başındaki hareketliliğin devam ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

HUKUK MÜCADELESİ ZAFERLE SONUÇLANDI

Beldenin statüsünü geri kazanma süreci, bölge halkı için büyük bir önem taşıyor. Sürecin geçmişine değinen Aksu, "Mustafa Paşa, 2013 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle nüfusunun 2 bin kişinin altında kaldığı gerekçesiyle belediye statüsünü kaybetmiş ve köy statüsüne dönüştürülmüştü. Ancak belde sakinlerinin nüfus verilerinin gerçeği yansıtmadığına dair itirazları ve açtıkları dava sonucunda Mustafa Paşa yeniden belde statüsüne kavuştu" sözleriyle tarihi süreci aktardı.

YENİ DÖNEMİN İLK KADROLARI BELİRLENİYOR

Bugün yapılan seçimin sıradan bir yerel seçimden çok daha fazlası olduğu vurgulanırken, Aksu, "Bugün burada sadece bir belediye başkanı seçilmiyor. Yıllar sonra yeniden kurulan belediye yönetiminin ilk kadroları halkın oylarıyla şekilleniyor. Yaklaşık 2 bin 62 seçmenin bulunduğu beldede, vatandaşlar saat 17.00'ye kadar tercihlerini yapmaya devam edecek" şeklinde konuştu. Beldenin turizm potansiyeline de dikkat çeken muhabir, "Seçilecek yönetim sadece belediye hizmetlerinden değil, aynı zamanda tarihi mirasın korunması ve turizm projelerinin yürütülmesinden de sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

12 PARTİ VE BİR BAĞIMSIZ ADAY YARIŞIYOR

Seçimdeki rekabetin boyutlarını ve adayları sıralayan Yağmur Aksu, "Bugün Nevşehir'deki bu kritik seçimde 12 siyasi parti ile bir bağımsız aday yarışıyor. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı adayı olarak Mustafa Özer, CHP adayı Ömer Boz, İYİ Parti adayı Ekrem Karagöz, Saadet Partisi adayı Doğan Ak ve Yeniden Refah Partisi adayı Ali Deli gibi isimler seçmenden yetki bekliyor" bilgisini paylaştı. Aksu ayrıca, akşam saatlerinde sonuçların netleşmesiyle Mustafa Paşa'nın yeni yol haritasının belli olacağını "Akşam saatlerinde oyların sayılmasıyla birlikte beldenin yeni dönem yöneticileri görevlerine başlayacak ve böylece yıllar süren hasret resmen sona ermiş olacak" sözleriyle dile getirdi.