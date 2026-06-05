Terörsüz Türkiye için tarihi eşik! Silah bırakma takvimi devletin elinde

Silah bırakma tamamlandıktan sonra uygulamanın nasıl olacağı üzerinde çalışılıyor. Silahların tesliminden sonra terör örgütü mensuplarından Türkiye'ye geleceklerin ve başka ülkelere gideceklerin durumu ile ilgili de çalışma yapılıyor. Yasal düzenlemelerin TBMM tatile girmeden en geç temmuz ayı içinde gündeme gelmesi üzerinde duruluyor.

"UYGULAMAYA BAKACAĞIZ"

AK Parti kaynakları, "Şu anda süreç öngörüldüğünü gibi ilerliyor. Bir yol haritamız ve takvimimiz var ve biz buna göre hareket ediyoruz. Kandil'dekiler konuşuyor ama İmralı ile yapılan görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Artık bundan sonra geri dönüş yok. Bunu örgüt de biliyor, Öcalan da biliyor. Bundan sonra artık uygulamaya bakacağız" değerlendirmesini yapıyor.