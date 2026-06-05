Terörsüz Türkiye için tarihi eşik! Silah bırakma takvimi devletin elinde
Türkiye'nin en önemli iç güvenlik ve toplumsal barış başlıklarından biri olan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi ve somut bir aşamaya gelindi. Terör örgütünün silah bırakması, mağaraların ve Kandil'in tamamen boşaltılmasına yönelik hazırlanan stratejik takvim, devletin ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerine ulaştı. Sürecin yasal altyapısını oluşturacak düzenlemelerin, TBMM yaz tatiline girmeden önce, en geç temmuz ayı içinde Meclis gündemine getirilerek yasalaştırılması hedefleniyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya daha gelinirken Meclis tatile girmeden yasal düzenlemelerin yapılması hedefleniyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde terör örgütünün silahları bırakması, mağaraları ve Kandil'i boşaltması bekleniyor.
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Terörsüz Türkiye sürecindeki önemli gelişmeler şöyle:
GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Süreç için hızlı bir trafik yaşanıyor. AK Parti, DEM Parti yönetimi ile görüştü. İmralı ile de bazı görüşmeler gerçekleşti. Abdullah Öcalan ile güvenlik ve istihbarat bürokrasisi arasında güncel bir yol haritasında mutabakata varıldığı belirtiliyor.
DEĞERLENDİRME YAPILIYOR
Terör örgütünden silah bırakma; mağaraların ve Kandil'in boşaltılması için bir çerçeve istenmişti. Bu takvim devletin ilgili birimlerine ulaştı. Takvim üzerinde değerlendirme yapılıyor.
ÖNEMLİ GELİŞMELER
Yapılan bu görüşmeler çerçevesinde yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Silah bırakmanın kısa süre içinde tamamlanacağı, mağaraların ve Kandil'in hızla boşaltılacağı konuşuluyor.
TAKİP MEKANİZMASI
Terörsüz Türkiye raporunda yer alan takip mekanizmasının kurulması için de çalışma yürütülüyor. Oluşturulacak bu mekanizma, silah bırakılması, mağaraların boşaltılması ve en sonunda da Kandil'in boşaltılması sürecini takip edecek.