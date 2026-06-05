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Terörsüz Türkiye için tarihi eşik! Silah bırakma takvimi devletin elinde

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin en önemli iç güvenlik ve toplumsal barış başlıklarından biri olan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi ve somut bir aşamaya gelindi. Terör örgütünün silah bırakması, mağaraların ve Kandil'in tamamen boşaltılmasına yönelik hazırlanan stratejik takvim, devletin ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerine ulaştı. Sürecin yasal altyapısını oluşturacak düzenlemelerin, TBMM yaz tatiline girmeden önce, en geç temmuz ayı içinde Meclis gündemine getirilerek yasalaştırılması hedefleniyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi eşik! Silah bırakma takvimi devletin elinde 1

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya daha gelinirken Meclis tatile girmeden yasal düzenlemelerin yapılması hedefleniyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde terör örgütünün silahları bırakması, mağaraları ve Kandil'i boşaltması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi eşik! Silah bırakma takvimi devletin elinde 2

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Terörsüz Türkiye sürecindeki önemli gelişmeler şöyle:

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Süreç için hızlı bir trafik yaşanıyor. AK Parti, DEM Parti yönetimi ile görüştü. İmralı ile de bazı görüşmeler gerçekleşti. Abdullah Öcalan ile güvenlik ve istihbarat bürokrasisi arasında güncel bir yol haritasında mutabakata varıldığı belirtiliyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi eşik! Silah bırakma takvimi devletin elinde 3

DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Terör örgütünden silah bırakma; mağaraların ve Kandil'in boşaltılması için bir çerçeve istenmişti. Bu takvim devletin ilgili birimlerine ulaştı. Takvim üzerinde değerlendirme yapılıyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi eşik! Silah bırakma takvimi devletin elinde 4

ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yapılan bu görüşmeler çerçevesinde yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Silah bırakmanın kısa süre içinde tamamlanacağı, mağaraların ve Kandil'in hızla boşaltılacağı konuşuluyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi eşik! Silah bırakma takvimi devletin elinde 5

TAKİP MEKANİZMASI

Terörsüz Türkiye raporunda yer alan takip mekanizmasının kurulması için de çalışma yürütülüyor. Oluşturulacak bu mekanizma, silah bırakılması, mağaraların boşaltılması ve en sonunda da Kandil'in boşaltılması sürecini takip edecek.

Terörsüz Türkiye için tarihi eşik! Silah bırakma takvimi devletin elinde 6

EVE DÖNÜŞ DÜZENLEMELERİ

Silah bırakma tamamlandıktan sonra uygulamanın nasıl olacağı üzerinde çalışılıyor. Silahların tesliminden sonra terör örgütü mensuplarından Türkiye'ye geleceklerin ve başka ülkelere gideceklerin durumu ile ilgili de çalışma yapılıyor. Yasal düzenlemelerin TBMM tatile girmeden en geç temmuz ayı içinde gündeme gelmesi üzerinde duruluyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi eşik! Silah bırakma takvimi devletin elinde 7

"UYGULAMAYA BAKACAĞIZ"

AK Parti kaynakları, "Şu anda süreç öngörüldüğünü gibi ilerliyor. Bir yol haritamız ve takvimimiz var ve biz buna göre hareket ediyoruz. Kandil'dekiler konuşuyor ama İmralı ile yapılan görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Artık bundan sonra geri dönüş yok. Bunu örgüt de biliyor, Öcalan da biliyor. Bundan sonra artık uygulamaya bakacağız" değerlendirmesini yapıyor.

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