Toplanan yasa dışı bahis paralarının izini kaybettirmek isteyen örgüt lideri ve yöneticilerinin, elde edilen gelirleri düzenli olarak yurt dışındaki 7 ortak kripto para cüzdanına aktardığı belirlendi. Havuz hesap sahiplerinin yasa dışı bahis sisteminde komisyoncu olarak görev yaptığı ve bu hesaplarda biriken paraların doğrudan örgüt lideri ve yöneticilerinin kripto cüzdanlarına transfer edildiği ortaya çıkarıldı.

Suçtan elde edildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 350 milyon TL olan mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında, 11 adet şirket, 45 adet araç, 16 adet konut ve 11 adet tarla ve arsa yer alıyor. Ayrıca operasyon kapsamında şüphelilerin tüm banka ve kripto para hesapları da tamamen bloke edildi.

24 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Toplanan deliller ve suçun odağındaki paranın büyüklüğü üzerine savcılık talimatıyla, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlattı. Kaynağı gizlenmeye çalışılan ve yurt dışı/kripto hesaplara aktarılan 4 milyar dolarlık dev vurgunla ilgili, aralarında cezaevindekiler ve yurt dışındakilerin de bulunduğu toplam 126 şüpheli hakkında yasa dışı bahis oynatmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından adli işlemler devam ediyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Gürlek de yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL'lik bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, MASAK'a, T.C. Merkez Bankasına ve soruşturma sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz; suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."