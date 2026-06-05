İllegal finans ağına darbe! Raketli kara para tezgahı çöktü
İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen dev operasyonla, tarihin en büyük illegal finans ağlarından biri Mali Şube ve MASAK ekiplerinin titiz takibiyle çökertildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edilen tam 192 milyar 367 milyon TL’lik (yaklaşık 4 milyar dolar) devasa işlem hacmi açığa çıkarıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerince yürütülen titiz incelemeler, tarihin en büyük illegal finans ağlarından birini deşifre etti.
GENÇLERİ KULLANDILAR
Şebekenin, dikkat çekmemek amacıyla özellikle 20-30 yaş aralığında, hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayan gençleri hedef seçtiği saptandı. Bu gençlerin banka hesaplarında sadece 6 ay gibi kısa bir sürede 30 bin ile 50 bin adet arasında değişen olağan dışı transfer yoğunluğu (EFT/Havale giriş-çıkışı) tespit edildi. Havuz hesap sahiplerine, en düşük işlem hacminde bile sistemde kalmaları için düzenli olarak aylık 100 bin TL komisyon ödendiği raporlara yansıdı.
KAPALIÇARŞI'DA PARAVAN DÖVİZ ŞİRKETİ İLE 1 MİLYAR TL'LİK "ALTIN-GÜMÜŞ" OYUNU
Örgütün, Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten "Kayalar Döviz" sahipleri ile ortak hareket ettiği belgelendi. Kayalar Döviz'in, Libya uyruklu şahıslara ait kredi kartlarıyla bankalardan tek seferde 1 Milyar TL şeklinde pos işlemi (nakit çekim) yaptığı, ardından bu parayı altına ve gümüşe çevirerek sisteme yasal yollarla sokmaya çalıştığı anlaşıldı.
Döviz şirketi sahiplerinin de yasa dışı bahisten elde edilen paraları örgüt lideri İbrahim Ö.Ö. ile aynı kripto cüzdanına transfer ettikleri fiziki ve teknik takiple kesinleşti.
RAKETLİ KARA PARA TEZGAHI
Örgüt yöneticilerinden F.B.'nin yasal bir bahis bayisinin de bulunduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin, bu yasal bayi ile yasal bahis platformlarındaki üyelikleri üzerinden, Rusya masa tenisi ligi gibi popüler olmayan liglerdeki aynı maçlara tek seferde bin adet gibi yüksek miktarlarda kuponlar yaparak şüpheli kazançlar elde ettikleri belirlendi.
Yasal bahis şirketleri üzerinden kazanılan bu paraların bir kısmının maçların oynandığı ülkelere, bir kısmının ise izini kaybettirmek amacıyla belirsiz kripto hesaplara veya yurt dışı hesaplara aktarıldığı saptandı.