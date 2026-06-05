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İllegal finans ağına darbe! Raketli kara para tezgahı çöktü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İllegal finans ağına darbe! Raketli kara para tezgahı çöktü

İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen dev operasyonla, tarihin en büyük illegal finans ağlarından biri Mali Şube ve MASAK ekiplerinin titiz takibiyle çökertildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edilen tam 192 milyar 367 milyon TL’lik (yaklaşık 4 milyar dolar) devasa işlem hacmi açığa çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerince yürütülen titiz incelemeler, tarihin en büyük illegal finans ağlarından birini deşifre etti.

GENÇLERİ KULLANDILAR

Şebekenin, dikkat çekmemek amacıyla özellikle 20-30 yaş aralığında, hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayan gençleri hedef seçtiği saptandı. Bu gençlerin banka hesaplarında sadece 6 ay gibi kısa bir sürede 30 bin ile 50 bin adet arasında değişen olağan dışı transfer yoğunluğu (EFT/Havale giriş-çıkışı) tespit edildi. Havuz hesap sahiplerine, en düşük işlem hacminde bile sistemde kalmaları için düzenli olarak aylık 100 bin TL komisyon ödendiği raporlara yansıdı.

İllegal finans ağına darbe! Raketli kara para tezgahı çöktü - 1

KAPALIÇARŞI'DA PARAVAN DÖVİZ ŞİRKETİ İLE 1 MİLYAR TL'LİK "ALTIN-GÜMÜŞ" OYUNU

Örgütün, Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten "Kayalar Döviz" sahipleri ile ortak hareket ettiği belgelendi. Kayalar Döviz'in, Libya uyruklu şahıslara ait kredi kartlarıyla bankalardan tek seferde 1 Milyar TL şeklinde pos işlemi (nakit çekim) yaptığı, ardından bu parayı altına ve gümüşe çevirerek sisteme yasal yollarla sokmaya çalıştığı anlaşıldı.

Döviz şirketi sahiplerinin de yasa dışı bahisten elde edilen paraları örgüt lideri İbrahim Ö.Ö. ile aynı kripto cüzdanına transfer ettikleri fiziki ve teknik takiple kesinleşti.

İllegal finans ağına darbe! Raketli kara para tezgahı çöktü - 2

RAKETLİ KARA PARA TEZGAHI

Örgüt yöneticilerinden F.B.'nin yasal bir bahis bayisinin de bulunduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin, bu yasal bayi ile yasal bahis platformlarındaki üyelikleri üzerinden, Rusya masa tenisi ligi gibi popüler olmayan liglerdeki aynı maçlara tek seferde bin adet gibi yüksek miktarlarda kuponlar yaparak şüpheli kazançlar elde ettikleri belirlendi.

Yasal bahis şirketleri üzerinden kazanılan bu paraların bir kısmının maçların oynandığı ülkelere, bir kısmının ise izini kaybettirmek amacıyla belirsiz kripto hesaplara veya yurt dışı hesaplara aktarıldığı saptandı.

İllegal finans ağına darbe! Raketli kara para tezgahı çöktü - 3

PARALAR 7 KRİPTO CÜZDANLA YURT DIŞINA KAÇIRILDI

Toplanan yasa dışı bahis paralarının izini kaybettirmek isteyen örgüt lideri ve yöneticilerinin, elde edilen gelirleri düzenli olarak yurt dışındaki 7 ortak kripto para cüzdanına aktardığı belirlendi. Havuz hesap sahiplerinin yasa dışı bahis sisteminde komisyoncu olarak görev yaptığı ve bu hesaplarda biriken paraların doğrudan örgüt lideri ve yöneticilerinin kripto cüzdanlarına transfer edildiği ortaya çıkarıldı.

Dijital ve fiziki takipleri birleştiren ekipler, suç örgütünün toplam işlem hacminin tam 192.367.615.703,37 TL (yaklaşık 4 milyar dolar) olduğunu ortaya çıkardı.

İllegal finans ağına darbe! Raketli kara para tezgahı çöktü - 4

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 350 milyon TL olan mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında, 11 adet şirket, 45 adet araç, 16 adet konut ve 11 adet tarla ve arsa yer alıyor. Ayrıca operasyon kapsamında şüphelilerin tüm banka ve kripto para hesapları da tamamen bloke edildi.

İllegal finans ağına darbe! Raketli kara para tezgahı çöktü - 5

24 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Toplanan deliller ve suçun odağındaki paranın büyüklüğü üzerine savcılık talimatıyla, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlattı. Kaynağı gizlenmeye çalışılan ve yurt dışı/kripto hesaplara aktarılan 4 milyar dolarlık dev vurgunla ilgili, aralarında cezaevindekiler ve yurt dışındakilerin de bulunduğu toplam 126 şüpheli hakkında yasa dışı bahis oynatmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından adli işlemler devam ediyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Gürlek de yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL'lik bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, MASAK'a, T.C. Merkez Bankasına ve soruşturma sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz; suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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