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Buca Belediyesi "yolsuzluk" soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi! Detaylar A Haber'de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Buca Belediyesi "yolsuzluk" soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi! Detaylar A Haber'de

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma dosyasında imar işlemleri, ruhsat süreçleri, belediye iştirakleri ve ihale uygulamalarına ilişkin çeşitli iddialar yer alıyor. Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU!


Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Buca Belediyesi "yolsuzluk" soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi! Detaylar A Haber'de - 1

SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Buca Belediyesi "yolsuzluk" soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi! Detaylar A Haber'de - 2

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Haziran'da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

Buca Belediyesi "yolsuzluk" soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi! Detaylar A Haber'de - 3

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti.

2 Haziran'da ise belediye iştiraki yöneticisi K.B'nin yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 54'e yükselmişti.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'na getirilmişti.

Buca Belediyesi "yolsuzluk" soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi! Detaylar A Haber'de - 4

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti.

Buca Belediyesi "yolsuzluk" soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi! Detaylar A Haber'de - 5

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edilmişti.

Buca Belediyesi "yolsuzluk" soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi! Detaylar A Haber'de - 6

BUCA BELEDİYESİ'NE YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI A HABER'DE

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. Hafta başında gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan, aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.

Buca Belediyesi "yolsuzluk" soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi! Detaylar A Haber'de - 7

BİR HAFTALIK GÖZALTI SÜRECİ TAMAMLANDI

İzmir'de hafta başından bu yana devam eden soruşturma kapsamında emniyetteki sorgu süreci sona erdi. Bölgedeki son durumu aktaran Sefer Ayçe, "Yeni gelişmeler var, bu hafta başında operasyon yapılmıştı şimdi ise soruşturma bittikten sonra emniyetteki işlemler tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk oldu." ifadelerini kullandı. Gözaltı sürecine dair detayları paylaşan Ayçe, "Sabahın erken saatlerinde, geçen hafta başlamıştı gözaltılar ve bir hafta boyunca bu Cuma gününe kadar ifadeleri alınmıştı." sözleriyle sürecin işleyişini belirtti.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Operasyonun kapsamı ve gözaltına alınan isimlerin profili dikkat çekiyor. Çok sayıda kişinin sorgulandığını belirten Sefer Ayçe, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Mali Şube ekipleri, Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü'nde 54 kişinin ifadesini aldı. Aralarında Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da olduğu 54 kişi gözaltına alınmıştı." şeklinde konuştu. Şüphelilerin adliyeye getirilmeden önce sağlık kontrolünden geçirildiğini söyleyen Ayçe, "Bugün Cuma günü sabahın erken saatlerinde ilk önce hastanede sağlık kontrolleri yapıldı ve ardından İzmir Adliyesi'ne 54 kişi getirildi." bilgisini paylaştı.

Buca Belediyesi "yolsuzluk" soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi! Detaylar A Haber'de - 8

ŞOK İDDİALAR: RÜŞVET, USULSÜZLÜK VE DARB!

Soruşturmanın odağındaki suçlamalar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Belediye kaynaklarının usulsüz kullanımıyla ilgili iddialara değinen Sefer Ayçe, "Soruşturmanın merkezinde, belediye imkanlarının kişisel amaçlarla kullanıldığı, imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı müteahhitlerden rüşvet alındığı, belediye iştiraklerine ait araçların ve mali kaynakların şahsi harcamalarda değerlendirildiği yönünde iddialar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Buca Belediyesi "yolsuzluk" soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi! Detaylar A Haber'de - 9

BANKAMATİK PERSONELİ VE DARP OLAYI

Dosyadaki diğer çarpıcı detaylar ise belediye içindeki suistimalleri gözler önüne seriyor. Yolsuzluk ağının sadece rüşvetle sınırlı olmadığını vurgulayan Sefer Ayçe, "Dosyada ayrıca kamuoyunda 'bankamatik personel' olarak bilinen uygulamayla çalışmayan kişilere maaş ödendiği ve belediye hakkında paylaşım yapan bazı kişilere yönelik darp olaylarının yaşandığı iddiaları da bulunuyor." sözleriyle soruşturmanın kapsamını özetledi. Adliye önünde bekleyişini sürdüren Ayçe, "Gelişmeler olacak, biz de gelişmeleri İzmir'den aktarmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Buca Belediyesi soruşturmasında kaç kişi adliyeye sevk edildi?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da bulunuyor.

Soruşturma hangi iddiaları kapsıyor?

Soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet iddiaları, belediye iştiraklerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi ile ihale ve doğrudan temin süreçlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları yer alıyor.

Soruşturma kapsamında kimler hakkında işlem yapıldı?

Dosyada Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, belediye iştiraklerinde görev yapan yöneticiler ve çalışanlar ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin bulunduğu belirtildi.

Gözaltı kararları kaç şüpheliyi kapsıyordu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Operasyonlar İzmir'in yanı sıra Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında ne karar verilecek?

Şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının ardından dosya sulh ceza hakimliğine sevk edilebilecek. Hakimlik tarafından tutuklama, adli kontrol veya serbest bırakma yönünde karar verilmesi bekleniyor.

Soruşturmada adı geçen "sabun" ifadesi ne anlama geliyor?

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre bazı çevrelerde "sabun" ifadesinin, belediyedeki işlemlerin çözülmesi veya ertelenmesi amacıyla yapıldığı öne sürülen ödeme trafiğini tanımlamak için kullanıldığı iddia ediliyor. Bu ifade soruşturma kapsamındaki bir iddia olup yargı süreci devam etmektedir.

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