İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. Hafta başında gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan, aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.

BİR HAFTALIK GÖZALTI SÜRECİ TAMAMLANDI

İzmir'de hafta başından bu yana devam eden soruşturma kapsamında emniyetteki sorgu süreci sona erdi. Bölgedeki son durumu aktaran Sefer Ayçe, "Yeni gelişmeler var, bu hafta başında operasyon yapılmıştı şimdi ise soruşturma bittikten sonra emniyetteki işlemler tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk oldu." ifadelerini kullandı. Gözaltı sürecine dair detayları paylaşan Ayçe, "Sabahın erken saatlerinde, geçen hafta başlamıştı gözaltılar ve bir hafta boyunca bu Cuma gününe kadar ifadeleri alınmıştı." sözleriyle sürecin işleyişini belirtti.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Operasyonun kapsamı ve gözaltına alınan isimlerin profili dikkat çekiyor. Çok sayıda kişinin sorgulandığını belirten Sefer Ayçe, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Mali Şube ekipleri, Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü'nde 54 kişinin ifadesini aldı. Aralarında Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da olduğu 54 kişi gözaltına alınmıştı." şeklinde konuştu. Şüphelilerin adliyeye getirilmeden önce sağlık kontrolünden geçirildiğini söyleyen Ayçe, "Bugün Cuma günü sabahın erken saatlerinde ilk önce hastanede sağlık kontrolleri yapıldı ve ardından İzmir Adliyesi'ne 54 kişi getirildi." bilgisini paylaştı.