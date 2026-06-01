İstanbul'da Sıfır Atık Haftası başladı: Dünyaya güçlü çevre mesajı

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı'nın İstanbul'u "Sıfır Atık Başkenti" yapma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul, sürdürülebilir yaşam kültürünü toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen kapsamlı bir çevre seferberliğine ev sahipliği yapıyor.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası, 1-7 Haziran tarihleri boyunca gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle çevre bilincini günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Program, yalnızca çevresel farkındalık faaliyetlerinden oluşan bir etkinlik takvimi değil; İstanbul'un sıfır atık, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel ölçekte örnek bir şehir haline gelmesi yönündeki uzun vadeli vizyonun önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

"EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ İSTANBUL'U SIFIR ATIĞIN BAŞKENTİ YAPMAK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul Sıfır Atık Haftası'na ilişkin değerlendirmesinde, "Sıfır Atık Vakfı; 2023 yılında, Onursal Başkanımız Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ve öncülüğünde kurulmuş köklü bir vizyonun temsilcisidir. En temel gayemiz; Saygıdeğer Hanımefendi'nin yıllar önce başlattığı "Sıfır Atık" anlayışını daha da yaygınlaştırmak, bu bilincin benimsenmesini sağlayarak duyarlı bir toplum inşa etmektir. Bu ulvi hedef doğrultusunda, kurulduğumuz günden bu yana pek çok önemli faaliyeti hayata geçirmekteyiz" dedi.

Tüm uluslararası hedefleri İstanbul'un ruhuyla bütünleştirecek en büyük motivasyonun, İstanbul'u "Sıfır Atığın Başkenti" yapmak olduğunu belirten Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Medeniyetlerin beşiği olan bu eşsiz şehrin, çevre bilinci ve israfın önlenmesi konusunda tüm dünyaya öncülük edeceğine, güçlü bir rol model olacağına yürekten inanıyoruz. Bu heyecanı, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün güçlü destekleriyle, 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan "İstanbul Sıfır Atık Haftası" ile zirveye ulaştıracağız.

Sağlıktan spora, enerjiden sanayiye kadar pek çok farklı sektörde, paydaşlarımızla el ele vererek İstanbul'un tamamında sıfır atık bilincini uyandıracak devasa bir etkinlik başlattık. Bu büyük organizasyonun bizim için iki temel çıktısı bulunmaktadır.

Birincisi; Medeniyetimizin kalbi İstanbul'u tüm dünyanın gıpta ile bakacağı "Sıfır Atığın Başkenti" yapmak. İkincisi; Buradaki iş birliğimizle, "İstanbul Sıfır Atık Haftası" ismini küresel ölçekte yeni bir marka olarak tescil etmek ve İstanbul'dan tüm dünyaya yayılacak güçlü bir hareketin meşalesini yakmaktır."