Sıfır Atık Festivali başlıyor! 7 Haziran'a kadar sürecek festivalde sayısız etkinlik

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan ve atılan güçlü adımlarla küresel bir çevre politikası haline dönüşen Sıfır Atık Hareketi uluslararası paydaşlarıyla İstanbul'da buluşuyor.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayesinde düzenlenen "1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası" kapsamlı etkinlik programı ile başladı. Atatürk Havalimanı'nda yarından itibaren 4 gün boyunca Sıfır Atık Festivali coşkusu yaşanacak.

Sıfır Atık Festivali başlıyor (ahaber.com.tr)

BİLİNÇLİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ YAYGINLAŞMASI HEDEFLENİYOR

Aynı alanda 5-7 Haziran tarihleri arasında Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. Foruma 183 ülkeden 120'den fazla bakan, 200'den fazla belediye başkanı, 8 eski devlet bakanı ve büyükşehirlerin üst düzey isimleri katılacak. Megakentin 39 ilçesinde de Sıfır Atık Festivali kapsamında etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliklerle atık oluşumunun azaltılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda kalıcı davranış değişikliklerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.



ÇOK SAYIDA ETKİNLİK YAPILACAK

Festivalin bu yılki ana teması ise "Enerji Verimliliği". Katılımın ücretsiz olduğu festivalde sürdürülebilir yaşam uygulamalarından döngüsel ekonomi örneklerine, sanal gerçeklik deneyimlerinden çocuk atölyelerine kadar çok sayıda etkinlik yer alacak. Karbon ve su ayak izi ölçüm alanları, sıfır atık müzesi, eğitim stantları ve uygulamalı atölyeler sayesinde ziyaretçiler, çevresel etkileri deneyimleme fırsatı bulacak.