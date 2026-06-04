Anayasa Mahkemesi'nden süresiz nafaka kararı! Çiftleri ilgilendiren karar açıklandı | İlk detaylar A Haber'de

AYM, bugünkü Genel Kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesinin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması" na ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

Vatandaşlardan gelen talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda hazırlıkları süren Yargı Paketi kapsamında süresiz nafaka konusunun temel başlıklardan biri olduğunu ifade eden Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki düzenlemeye ilişkin kararını da adalet ve hakkaniyet açısından önemli bulduklarını kaydetti. Gürlek, "AYM'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak, bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında bırakmayan yeni düzenlemeyi Meclis'in takdirine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, boşanma sonrası süreçlerde tarafların haklarını koruyan, toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını gözeten dengeli ve adil bir modelin oluşturulmasının öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Evlilik süresine göre nafakanın ödeneceği yıllar da değişecek (ahaber.com.tr)

KARARIN DETAYLARI A HABER'DE

A Haber muhabiri Şener Çetin, "Anayasa Mahkemesi'ndeydi gözler bugün 4 Haziran'da bir karar verilmesi bekleniyordu ve o karar geldi. Süresiz nafaka verilmesine ilişkin boşanan eşe mahkemenin oy çokluğu kararıyla reddedildi." ifadelerini kullandı.

SÜRESİZ NAFAKA DÖNEMİ BİTTİ



Tartışmalara neden olan konunun yargı sürecine taşınması, yerel bir mahkemenin başvurusuyla hız kazandı. Sürecin nasıl başladığına değinen Şener Çetin, "Özellikle 2025 tarihinde Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin bakmış olduğu bir davada gündeme geldi. Aslında daha önceki davalarda da aynı konular yine ele alınmıştı, yine mahkemeden ret kararı gelmişti." sözleriyle sürecin geçmişini aktardı.

"NAFAKA ÖDEYENİN BELİNİ BÜKEN BİR YÜKTÜ"

Süresiz nafakanın ödeme yapan taraf üzerinde yarattığı ekonomik zorluklar, mahkemenin iptal kararında önemli bir etken olarak öne çıktı. Konuyla ilgili değerlendirmeleri paylaşan Şener Çetin, "Zira boşanan eşler arasındaki süresiz nafaka, özellikle nafakayı veren kişinin ağır yükü olduğu üzerinde, belinin doğrulmadığı şeklinde yorumlar yapılıyordu. Bu anlamda mahkemenin vereceği karar da elbette önemliydi." ifadelerini kullandı.