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Anayasa Mahkemesi'nden süresiz nafaka kararı! Çiftleri ilgilendiren karar açıklandı | İlk detaylar A Haber'de

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Anayasa Mahkemesi'nden süresiz nafaka kararı! Çiftleri ilgilendiren karar açıklandı | İlk detaylar A Haber'de

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören düzenlemenin iptal istemini görüştü. Genel Kurul’da esastan ele alınan başvuruda AYM, düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Kararla birlikte Türkiye'de uygulanan süresiz nafaka uygulamasına ilişkin önemli bir dönüm noktası oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeniden ele alınacağını ve yeni yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına konuk olan Avukat Burak Evci kararın detayları paylaştı. Evci uzun yıllardır süren adaletsizliğin son bulacağının altını çizdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

SÜRESİZ NAFAKA DÖNEMİ BİTTİ

AYM, bugünkü Genel Kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesinin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

Boşanmalar sonrası ödenen nafakalara düzenleme geliyor (ahaber.com.tr)Boşanmalar sonrası ödenen nafakalara düzenleme geliyor (ahaber.com.tr)

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

BAKAN GÜRLEK: YENİ DÜZENLEME MECLİS'E SUNULACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma sonrası süreçlere ilişkin yürütülen çalışmalarda süresiz nafaka düzenlemesinin yeniden ele alınacağını ve yeni yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, boşanma sonrası süreçlerde tarafların haklarını koruyan, toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını gözeten dengeli ve adil bir modelin oluşturulmasının öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldığını belirtti.

Vatandaşlardan gelen talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda hazırlıkları süren Yargı Paketi kapsamında süresiz nafaka konusunun temel başlıklardan biri olduğunu ifade eden Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki düzenlemeye ilişkin kararını da adalet ve hakkaniyet açısından önemli bulduklarını kaydetti. Gürlek, "AYM'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak, bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında bırakmayan yeni düzenlemeyi Meclis'in takdirine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Evlilik süresine göre nafakanın ödeneceği yıllar da değişecek (ahaber.com.tr)Evlilik süresine göre nafakanın ödeneceği yıllar da değişecek (ahaber.com.tr)

KARARIN DETAYLARI A HABER'DE

A Haber muhabiri Şener Çetin, "Anayasa Mahkemesi'ndeydi gözler bugün 4 Haziran'da bir karar verilmesi bekleniyordu ve o karar geldi. Süresiz nafaka verilmesine ilişkin boşanan eşe mahkemenin oy çokluğu kararıyla reddedildi." ifadelerini kullandı.

SÜRESİZ NAFAKA DÖNEMİ BİTTİ

Tartışmalara neden olan konunun yargı sürecine taşınması, yerel bir mahkemenin başvurusuyla hız kazandı. Sürecin nasıl başladığına değinen Şener Çetin, "Özellikle 2025 tarihinde Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin bakmış olduğu bir davada gündeme geldi. Aslında daha önceki davalarda da aynı konular yine ele alınmıştı, yine mahkemeden ret kararı gelmişti." sözleriyle sürecin geçmişini aktardı.

"NAFAKA ÖDEYENİN BELİNİ BÜKEN BİR YÜKTÜ"

Süresiz nafakanın ödeme yapan taraf üzerinde yarattığı ekonomik zorluklar, mahkemenin iptal kararında önemli bir etken olarak öne çıktı. Konuyla ilgili değerlendirmeleri paylaşan Şener Çetin, "Zira boşanan eşler arasındaki süresiz nafaka, özellikle nafakayı veren kişinin ağır yükü olduğu üzerinde, belinin doğrulmadığı şeklinde yorumlar yapılıyordu. Bu anlamda mahkemenin vereceği karar da elbette önemliydi." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nden süresiz nafaka kararı! Çiftleri ilgilendiren karar açıklandı | İlk detaylar A Haber'de - 1

YENİ DÜZENLEMEDE SÜRE KRİTERİ GELİYOR

İptal kararının ardından gözler şimdi AK Parti tarafından hazırlanan yeni yasa taslağına çevrildi. Yeni düzenlemenin içeriğine dair detayları veren Şener Çetin, "AK Parti'nin de üzerinde çalışmış olduğu bir taslak var bununla ilgili. Taslağın yasalaşması halinde 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor." sözleriyle süreli nafaka dönemine işaret etti.

AVUKAT BURAK EVCİ A HABER'DE YORUMLADI: ADALETSİZLİK SON BULUYOR

Anayasa Mahkemesi (AYM), yıllardır tartışma konusu olan ve büyük mağduriyetlere yol açan 'süresiz nafaka' uygulamasını iptal etti. Karar, hukuk sisteminde devrim niteliğinde bir dönemin kapısını aralarken; milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni yasal düzenleme için TBMM'ye 9 ay süre tanındı. Hukukçu Burak Evci, AYM'nin bu kritik kararının detaylarını ve bundan sonraki süreci A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

TÜRKİYE DÜNYADAKİ TEK ÖRNEKTİ

Süresiz nafaka uygulamasının tarihsel gelişimini ve dünyadaki yerini anlatan Burak Evci, "Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine göre, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru diğerinden daha ağır olmamak kaydıyla süresiz nafaka alabiliyordu. Ancak dünya örneklerine baktığımızda bu durumun belirli bir süreyle kısıtlı olduğunu görüyorduk. Süresiz nafaka sadece bizim hukuk sistemimizde vardı ve bu uygulama 1980 yılındaki düzenlemeyle 1 yıllık sınırın kaldırılmasıyla başlamıştı" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nden süresiz nafaka kararı! Çiftleri ilgilendiren karar açıklandı | İlk detaylar A Haber'de - 2

"1 YIL İLE 30 YIL ARASINDAKİ ADALETSİZLİK SON BULUYOR"

Uygulamanın toplumsal vicdanda yarattığı yaralara dikkat çeken Evci, "Kamuoyunda bu konuya dair çok büyük tepkiler yükseliyordu. Zira 1 yıl evli kalan bir kişiyle 30 yıl evli kalan kişinin aynı şekilde süresiz nafaka alması büyük bir adaletsizliğe yol açıyordu. Yargıtay'ın da bu konuda benzer görüşleri mevcuttu ve hükümet bu mağduriyeti gidermek için çalışmalar yürütüyordu" sözleriyle adaletsizliğin boyutuna vurgu yaptı.

GÖZLER TBMM'DE: 9 AY İÇİNDE YENİ DÜZENLEME GELECEK

AYM'nin iptal kararının ardından yasal boşluğun nasıl doldurulacağına ilişkin bilgileri paylaşan Hukukçu Burak Evci, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararla birlikte süresiz nafakanın kaldırılması ve yerine yeni bir sistem getirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 ay süre verildi. Önümüzdeki günlerde Meclis'in bu konuda bir karar vereceğini ve yeni bir yasa çıkartarak bu kronikleşmiş mağduriyeti tamamen ortadan kaldıracağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

YENİ FORMÜLLER NELER?

Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi'nde boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi masada.

Yaşanacak mağduriyetleri giderken için sosyal yardımların devreye girebileceği öngörülüyor (ahaber.com.tr)Yaşanacak mağduriyetleri giderken için sosyal yardımların devreye girebileceği öngörülüyor (ahaber.com.tr)

SOSYAL YARDIM YOLUNA GİDİLEBİLİR

Nafakanın kesilmesiyle ortaya çıkabilecek mağduriyetin giderilmesi için sosyal yardım yoluna gidilebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor.

Yargıtaydan emsal niteliğinde nafaka kararıYargıtaydan emsal niteliğinde nafaka kararı YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE NAFAKA KARARI

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