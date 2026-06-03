Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

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Bu vizyon doğrultusunda Sıfır Atık Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması sonuçlandı. Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenci ve okullar, İstanbul Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde düzenlenen, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Celile Eren Ökten, İstanbul Valisi Sayın Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş'ın katıldığı törenle ödüllerine kavuştu.

"HEDEFİMİZ, ÖĞRENCİLERİN ÇEVRESEL SORUMLULUK BİLİNCİNİ ERKEN YAŞLARDAN İTİBAREN İÇSELLEŞTİRMELERİ"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Sıfır Atık yaklaşımının Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen çalışmalarla küresel bir harekete dönüşerek insanlığın doğayla bu ilişkiyi yeniden tanımlayan bir dönüm noktası haline geldiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılın Maarif Modeli çerçevesinde hedefimiz, öğrencilerimizin çevresel sorumluluk bilincini erken yaşlardan itibaren içselleştirmeleridir. Bizler biliyoruz ki ağaç yaşken eğilir. Çevre bilinci ise okul sıralarında yeşerir. Bizler gibi. İşte bu inançla bugün tam 40 binden fazla okulumuz temel seviye sıfır atık belgesi almaya hak kazanarak bu dönüşümün öncüsü olmuştur. Aynı şekilde 2 bine yakın geri dönüşüm kütüphanesi ile evraklarımızı hem kitapla hem de çevre dostu bir yaşam fonksiyonları hususunda gururunu yaşıyoruz" dedi.

"YARIŞMA, ORTAK ÜRETİM VE FARKINDALIK SUNDU"

Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nın farklı ülkelerden öğrencilerin aynı hedef etrafında buluştuğu bir ortak üretim ve farkındalık sunduğunu söyleyen Ökten, şöyle devam etti:

"Yarışma kapsamında yer alan dört kategori bu dönüşümün farklı boyutlarını temsil etmektedir. İleri dönüşüm odaklı faydalı model çalışmaları atığın bir sorun olmaktan çıkarılıp değere dönüştürülebileceğini göstermektedir. Gıda israfı temalı kısa filmler görünmeyen bir küresel problemi görünür kılmakta ve toplumsal farkındalığı güçlendirmektedir. Bu eğitim öğretim yılında "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" diyerek başladık. "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında hazırladığımız 10 aylık tematik takvimde sıfır atık, orman, iklim değişikliği, su verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi hayati temalarda yüz binlerce etkinlik gerçekleştirdik."

İstanbul Valisi Davut Gül ise, İstanbul'u "Sıfır Atığın Başkenti" yapma hedefine dikkat çekerek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Sıfır Atık Vakfımızın koordinasyonunda ilk defa 1-7 Haziran, Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. 1500'ün üzerinde buna benzer etkinlik yapacak bütün paydaşlar, kamu, sivil toplum kuruluşları, kurumsal firmalar, vatandaşlar, herkesin işin içerisinde olduğu, paydaşların olabildiğince geniş olduğu bir hafta ve etkinlikler serisi olacak. Bunun neticesinde de inanıyorum ki başta çocuklarımız, genç kardeşlerimiz olmak üzere geleceğe yönelik adeta birer fidan gibi, bunun bir kalıcı kültür olması ve sıfır atığın anlaşılmasıyla ilgili kocaman bir adım atılmış olacak" dedi.