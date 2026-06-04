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MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye çağrı: Olaylar sokağa taşmamalı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye çağrı: Olaylar sokağa taşmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin 38’nci Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı sonrasında yaşanan siyasi krizi değerlendirdi. CHP içindeki hesaplaşmanın sokak hareketlerine tahvil edilmeye çalışıldığını belirten Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’in "fiziki mücadele" ve "darbe" söylemlerine adeta ateş püskürdü. Yaşanan gelişmeleri "ergen devrimciliği" olarak nitelendiren Bahçeli, "Mesele hukuk zemininden uzaklaşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir" sözleriyle çok net uyarılarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası patlak veren liderlik krizini ve Özgür Özel'in "fiziki mücadele" çağrılarını zehir zemberek sözlerle eleştirdi.

BAHÇELİ'DEN CHP'YE ÇAĞRI

Türkgün Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Bahçeli; milli değerlerin istismar edildiğini, sokak hareketlerinin tetiklenmek istendiğini ve CHP içinde bir "nifak ittifakı" kurulduğunu belirterek, Özgür Özel'in tavırlarını "ergen devrimciliği" olarak nitelendirdi.

MHP lideri Devlet BahçeliMHP lideri Devlet Bahçeli

"DEMOKRASİYE ZARAR VERİYORLAR"

CHP içindeki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan süreci değerlendiren Devlet Bahçeli, "Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, mahkemenin kurultayı geçersiz saymasının ardından taraflara uzlaşı çağrısı yaptıklarını hatırlatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel'in bir araya gelerek CHP kurumsal kimliğini koruyacak ortak bir iradenin oluşmasını temenni etmiştik ancak kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir tablo ortaya çıktı." sözleriyle gelinen noktayı özetledi.

Özgür ÖzelÖzgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİ: "ERGEN DEVRİMCİLİĞİ"

Özgür Özel'in Anıtkabir ve TBMM üzerinden yürüttüğü siyaseti eleştiren MHP Lideri Bahçeli, "Milletvekilliği ve genel başkanlık yapan Özgür Özel'in; devlet adabından kopuk, Türk siyasi hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve milleti provoke eden 'ergen devrimciliği', ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmamaktadır." dedi. Bahçeli, milli hafıza mekanlarının siyasi şovlara alet edilmesine tepki göstererek, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini Anıtkabir'de okutması, Atatürk üzerinden toplumu ayrıştırma politikasının tehlikeli bir parçası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür ÖzelÖzgür Özel

SOKAK VE KAOS UYARISI: OLAYLAR SOKAĞA TAŞMAMALI

CHP kanadından gelen "fiziki mücadele" ve meydan çağrılarını kamu güvenliği açısından tehdit olarak gören Bahçeli, "Fiziki mücadele vurgusu, meseleyi hukuki zeminden çıkarma ve siyasi atmosferi zehirleme anlamı taşıyan provokatif bir retoriktir. İnsanları sokağa dökme ve çatışma dinamiği oluşturma çabaları Türk milletinin ferasetinden kaçmayacaktır." uyarısını yaptı. Bu söylemlerin Gezi Parkı olaylarının yıl dönümüne denk getirilmesini manidar bulan Bahçeli, "Toplumda hukuktan sonuç alınmadığı algısı yaratarak partililerin kışkırtılması, kamu düzenini bozmaya yönelik bir hazırlığın işareti midir?" sorusunu sordu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye çağrı: Olaylar sokağa taşmamalı - 1

"NİFAK İTTİFAKI" VE YENİ PARTİ SENARYOLARI

CHP içindeki ayrışmanın İYİ Parti ve Zafer Partisi gibi aktörlerle yeni bir blok oluşturabileceğine dikkat çeken Bahçeli, "Özellikle İP Genel Başkanının Kılıçdaroğlu'nu muhatap almaması ve paralel liderlikle bayramlaşması, bu süreci Türk siyasetinde bir nifak ittifakına dönüştürebilecektir." dedi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yeni parti senaryolarını "CHP iktidar tarafından ele geçirildi" mağduriyeti üzerine kurmaya çalıştıklarını belirten Bahçeli, "Özel'in TOMA üzerine çıkıp sol yumruğunu havaya kaldırması gibi planlı PR çalışmaları, toplumsal muhalefeti yeni bir parti kurma kararına hazırlama amacını taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye çağrı: Olaylar sokağa taşmamalı - 2

"LİDER KILIÇDAROĞLU'DUR, HUKUKA SAYGI ŞARTTIR"

Tartışmaların siyasi olsa da konunun hukuki olduğunu vurgulayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Mahkeme kararı gerçektir ve şu anki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP faaliyetleri meri hukuk çerçevesinde yürütülmelidir." dedi.

Özgür Özel'in "karşımızda mutlak sultanla mutlak butlan ittifakı vardır" sözlerinin hükümeti haksız yere sürece dahil etme çabası olduğunu belirten Bahçeli, "Yolsuzluk yapanın yanına kâr kalmamalı, siyaseti şahsi ikbaline çevirenler koruma görmemelidir. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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