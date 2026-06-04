MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye çağrı: Olaylar sokağa taşmamalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin 38’nci Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı sonrasında yaşanan siyasi krizi değerlendirdi. CHP içindeki hesaplaşmanın sokak hareketlerine tahvil edilmeye çalışıldığını belirten Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’in "fiziki mücadele" ve "darbe" söylemlerine adeta ateş püskürdü. Yaşanan gelişmeleri "ergen devrimciliği" olarak nitelendiren Bahçeli, "Mesele hukuk zemininden uzaklaşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir" sözleriyle çok net uyarılarda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası patlak veren liderlik krizini ve Özgür Özel'in "fiziki mücadele" çağrılarını zehir zemberek sözlerle eleştirdi.
Türkgün Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Bahçeli; milli değerlerin istismar edildiğini, sokak hareketlerinin tetiklenmek istendiğini ve CHP içinde bir "nifak ittifakı" kurulduğunu belirterek, Özgür Özel'in tavırlarını "ergen devrimciliği" olarak nitelendirdi.
"DEMOKRASİYE ZARAR VERİYORLAR"
CHP içindeki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan süreci değerlendiren Devlet Bahçeli, "Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, mahkemenin kurultayı geçersiz saymasının ardından taraflara uzlaşı çağrısı yaptıklarını hatırlatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel'in bir araya gelerek CHP kurumsal kimliğini koruyacak ortak bir iradenin oluşmasını temenni etmiştik ancak kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir tablo ortaya çıktı." sözleriyle gelinen noktayı özetledi.
ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİ: "ERGEN DEVRİMCİLİĞİ"
Özgür Özel'in Anıtkabir ve TBMM üzerinden yürüttüğü siyaseti eleştiren MHP Lideri Bahçeli, "Milletvekilliği ve genel başkanlık yapan Özgür Özel'in; devlet adabından kopuk, Türk siyasi hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve milleti provoke eden 'ergen devrimciliği', ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmamaktadır." dedi. Bahçeli, milli hafıza mekanlarının siyasi şovlara alet edilmesine tepki göstererek, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini Anıtkabir'de okutması, Atatürk üzerinden toplumu ayrıştırma politikasının tehlikeli bir parçası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.