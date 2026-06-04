MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye çağrı: Olaylar sokağa taşmamalı

Özgür Özel SOKAK VE KAOS UYARISI: OLAYLAR SOKAĞA TAŞMAMALI CHP kanadından gelen "fiziki mücadele" ve meydan çağrılarını kamu güvenliği açısından tehdit olarak gören Bahçeli, "Fiziki mücadele vurgusu, meseleyi hukuki zeminden çıkarma ve siyasi atmosferi zehirleme anlamı taşıyan provokatif bir retoriktir. İnsanları sokağa dökme ve çatışma dinamiği oluşturma çabaları Türk milletinin ferasetinden kaçmayacaktır." uyarısını yaptı. Bu söylemlerin Gezi Parkı olaylarının yıl dönümüne denk getirilmesini manidar bulan Bahçeli, "Toplumda hukuktan sonuç alınmadığı algısı yaratarak partililerin kışkırtılması, kamu düzenini bozmaya yönelik bir hazırlığın işareti midir?" sorusunu sordu.

"NİFAK İTTİFAKI" VE YENİ PARTİ SENARYOLARI CHP içindeki ayrışmanın İYİ Parti ve Zafer Partisi gibi aktörlerle yeni bir blok oluşturabileceğine dikkat çeken Bahçeli, "Özellikle İP Genel Başkanının Kılıçdaroğlu'nu muhatap almaması ve paralel liderlikle bayramlaşması, bu süreci Türk siyasetinde bir nifak ittifakına dönüştürebilecektir." dedi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yeni parti senaryolarını "CHP iktidar tarafından ele geçirildi" mağduriyeti üzerine kurmaya çalıştıklarını belirten Bahçeli, "Özel'in TOMA üzerine çıkıp sol yumruğunu havaya kaldırması gibi planlı PR çalışmaları, toplumsal muhalefeti yeni bir parti kurma kararına hazırlama amacını taşımaktadır." ifadelerini kullandı.