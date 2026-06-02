MHP Lideri Devlet Bahçeli'den net mesaj: CHP arınmalı ve durulmalı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki krize de değinen Bahçeli, "Bayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. CHP arınmalı ve durulmalı" dedi. Ayrıca Türkiye'nin yeni bir güvenlik paradigması inşa ettiğini belirten Bahçeli, terörün kökünü kazıma kararlılığını yineledi.

Konuşmasına aziz vatandaşları selamlayarak başlayan Bahçeli, son dönemde kutlanan mübarek Kurban Bayramı, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü ve İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüne değindi. Bahçeli, "Bayramın birinci günü aynı zamanda her yılın 27 Mayıs'ında Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirdiğimiz buluşmayla isimlerini Türk milliyetçiliğinin şeref levhasına kanlarıyla nakşeden ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andık" ifadelerini kullandı. İstanbul'un fethinin asırların hasretini dindirdiğini belirten Bahçeli, "571. yıl dönümünü kutladığımız fetihle çağların akışı değişmiş, Türk milletinin imanla karılmış harcı bütün cihana ilan edilmiştir" sözleriyle tarihin dönüm noktalarını hatırlattı.

"KUTUPLAŞMA DERİNLEŞTİ"

İç siyasetteki gelişmeleri değerlendiren MHP Lideri, ana muhalefet partisi CHP'nin tavrını eleştirdi. Bahçeli, "Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür" dedi. CHP içindeki tartışmaların demokrasiye zarar verdiğini savunan Bahçeli, "Gördüğümüz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır" ifadeleriyle siyasi nezaket ve hukuk zemininden uzaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.



"İSRAİL HAYDUTLUĞUNA KARŞI KUDÜS PAKTI ŞART"

Bölgesel gelişmelere ve İsrail'in Gazze'deki katliamlarına geniş yer ayıran Bahçeli, küresel sistemin iflas ettiğini belirtti. Siyonist yayılmacılığın Türkiye'yi de hedef aldığını söyleyen Bahçeli, "1917 Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarına taşınan sapkın siyonist haydutluk, bugün Amerika Birleşik Devletleri himayesindeki İsrail'in yayılmacı politikalarıyla kendisini revize etme gayreti içindedir" dedi. İslam dünyasının birleşmesi gerektiğini savunan Bahçeli, "Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemle hatırlatıyorum. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydutluğuna haddini bildirmelidir" sözleriyle dünyaya seslendi. Ayrıca Bahçeli, "Netanyahu başta olmak üzere suçluların cezalandırılmasıyla işe başlayalım" diyerek uluslararası yargı sürecinin hızlanması gerektiğini ifade etti.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VİZYONU

Türkiye'nin yeni bir güvenlik paradigması inşa ettiğini belirten Bahçeli, terörün kökünü kazıma kararlılığını yineledi. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge adımı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk stratejik hamlesi olmanın yanında 21. yüzyılda değişen dünya dinamiklerine karşı yeni güvenlik konseptimizin miladıdır" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak barış ve istikrarın teminatı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Türkiye sözüne güvenilen, itibar edilen, kudretli ve kabiliyetli bir ülkedir" diyerek Türk Devleti'nin adalet ve barışın yegane yapısı olduğunu vurguladı.



BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUK İDDİALARINA TEPKİ

Son dönemde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalara da değinen Bahçeli, temiz siyaset vurgusu yaptı. Bahçeli, "Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk ve usulsüzlük halleri, iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir" ifadelerini kullandı. Yolsuzlukla mücadelenin milli bir vazife olduğunu belirten Bahçeli, "Siyaseti kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyasetten temizlenmelidir" sözleriyle etik ilkelerin ve şeffaf yönetim anlayışının önemine dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesine vurgu yapan Devlet Bahçeli, Türkiye'yi süper güç yapma hedefinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bahçeli, "Cumhur İttifakı demokratik düzeni ihya ederken hukuk devletini güçlendirecek ve herkesin eşit birer vatandaş olduğu gerçeğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak adımlar atacaktır" dedi. Bahçeli, "Büyük bir inanmışlık ve adanmışlıkla Türkiye'yi süper güç ve lider ülke yapmak için azimle çalışacağız" diyerek tüm milletvekillerine meclis çalışmalarında başarılar diledi.

"CHP ARINMALI VE DURULMALI"

Bahçeli devamında şööyle konuştu: "Son dönemde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir Türk siyasetini kirleten bu kişiler, yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Yolsuzlukla anılanların yaptıkları korunmamalı. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, arınmalı ve durulmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir."