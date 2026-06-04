Kur’an-ı Kerim’i şarkıya çeviren skandala Türkiye’den tepki: O Konser iptal edildi

Kur'an-ı Kerim surelerini şarkı haline getirerek büyük tepki çeken İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo'nun Ankara'da vermeyi planladığı konser iptal edildi. Türkiye genelinde yükselen tepkiler sonrası harekete geçen Çankaya Kaymakamlığı, kamuoyunda oluşan hassasiyetleri dikkate alarak etkinliğe izin vermedi. Karar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kur'an-ı Kerim'in surelerini müzikleştirerek daha önce de birçok kesimin tepkisini çeken İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran 2026 tarihinde Ankara'da sahne alacağının duyurulması büyük tartışmayı beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Sözde sanatçının geçmişte Kur'an-ı Kerim ayetleri ve surelerini alaycı şekilde müziğe uyarladığı yönündeki görüntü ve içerikler sosyal medyada yeniden gündeme taşındı. Tepkiler kısa sürede çığ gibi büyürken, birçok vatandaş ve sivil toplum temsilcisi konserin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

TEPKİ YAĞDI Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, kutsal değerlere yönelik saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle organizasyona sert tepki gösterdi. Özellikle sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda konserin iptal edilmesi gerektiği yönünde yoğun çağrılar yapıldı. Kamuoyunda oluşan hassasiyetin büyümesiyle birlikte gözler Ankara'daki resmi makamlara çevrildi. Tepkilerin odağındaki konser organizasyonu için güvenlik ve kamu düzeni değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi.

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI HAREKETE GEÇTİ Yaşanan gelişmelerin ardından Çankaya Kaymakamlığı kritik kararı açıkladı. Kaymakamlık tarafından yapılan resmi açıklamada, kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetlerin dikkate alındığı belirtildi. Çankaya Kaymakamlığı, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran 2026 tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir" ifadelerini kullandı.