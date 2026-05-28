Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ve ekibiyle bayramlaştı: “İmamoğlu CHP’li değil” diyen isim de oradaydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki konutunda bayramlaşma hareketliliği yaşandı. 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde yapılması beklenen "Halk Buluşması" öncesi çok sayıda partili isim Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve partili isimlerin yer aldığı bayramlaşmada daha önce "Ekrem İmamoğlu CHP'li değil" açıklaması nedeniyle CHP'den ihraç edilen Kurtuluş Uygur'un da bulunması dikkat çekti.

YENİ SÜRECİN PAROLASI: "ARINACAĞIZ, KAZANACAĞIZ" CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu dönemi yeniden fiilen başladı. Yeni sürecin parolasını "Arınacağız, kazanacağız" olarak belirleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeniden "ahlaki kodlarına döneceği" mesajını verdi. Parti içinde gözler şimdi 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Halk Buluşması" ve bayramlaşma programına çevrildi. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi önünde partililere hitap etmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmada parti içindeki tartışmalara ve kamuoyuna yansıyan iddialara dari dikkat çeken değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. "BÜTÜN GERÇEKLERİ HALKLA PAYLAŞMAK ZORUNDAYIM" Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine, "Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı, bütün gerçekleri halkla paylaşmak zorundayım" dediği belirtiliyor. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmanın "arınma manifestosu" niteliğinde olacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde yapılması beklenen ʺHalk Buluşmasıʺ öncesi çok sayıda partili isim Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti "AKLANIN DA GELİN" MESAJI VERECEK Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anılan isimlerden arındırılması gerektiği yönünde mesajlar vereceği ifade ediliyor. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere haklarında çeşitli suç isnatları bulunan CHP'li belediye başkanlarından Genel Merkez'e savunma isteneceği öne sürülüyor. Savunma sürecinin ardından gerekli görülen isimlerin CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebileceği belirtiliyor. KILIÇDAROĞLU'NUN KONUTUNDA DİKKAT ÇEKEN BAYRAMLAŞMA Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki konutunda gerçekleşen bayramlaşmada dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, gazeteci Barış Yarkadaş ve çok sayıda partili isim Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Buluşmada bazı partililerin Kılıçdaroğlu'nun elini öpmeye çalıştığı görüldü.