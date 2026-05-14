CHP lideri Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın karakutusu açıldı! Turgut Koç’un 618 bin WhatsApp mesajı deşifre oldu

ÖZEL HEDİYELER



Koç'un CHP lideri Özel için hediyeler aldırdığını anlatan Macit, "Şubat 2025'te yurtdışına tatile çıktığımda Koç benden Milano'dan ayakkabı ve mont alıp hediye paketi yaptırmamı istedi. Ayakkabı ve monta TL karşılığı yaklaşık 430 bin lira ödedim. Bu hediyelerin ücreti hesabıma gönderildi. Koç, bunları Özgür Özel'e hediye etmek için istedi. Bakırköy'de Koç'a teslim ettim" dedi.

Macit ayrıca markanın Türkiye'de bulunmayan İtalyan markası olduğu için ürünlerin yurtdışından özel olarak istendiğini belirtti. 'ÖZEL İŞLERİ' ORGANİZE ETTİ



Yiğit Macit, kadın arkadaş çevresinin oldukça geniş olduğunu ve bunu bilen Turgut Koç'un kadınlarla tanışmak istediğini kendisine söylediğini anlattı.

ÖZEL'LE JET SEYAHATLERİ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana uçak seyahatleri yaptığı bilinen Koç, ifadesinde eşinin aracının dizaynını yaptırdığını öne sürüp "Gördüğüm zamanda selamlaşmamız olmuştu" ifadelerini kullandı.

Önce araç dizaynı konusunda konuşmadığını söyleyen Koç, daha sonra "WhatsApp'tan araç dizaynı için konuştum ancak herhangi bir şekilde anlaşmamız olmadı" diyerek çelişkili ifadelerde bulundu.