CHP lideri Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın karakutusu açıldı! Turgut Koç’un 618 bin WhatsApp mesajı deşifre oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, İstanbul'da yürütülen bir fuhuş operasyonu kapsamında "fuhşa aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonun odağındaki isim olan Yiğit Macit'in telefonundan çıkan 618 bin mesaj, CHP içindeki şaibeli ilişkiler ağını ve "özel" harcamaları gün yüzüne çıkardı.
CHP'li belediyelerden mobilya şirketi üzerinden ihale alan, Özgür Özel ile jette fotoğrafları çıkan CHP'li işadamı Turgut Koç, uyuşturucu ve fuhuş tutuklusu Yiğit Macit'in telefonundan elde edilen deliller sonrasında fuhşa aracılık suçundan tutuklandı.
Geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelen Koç'un, Özel'e yurtdışından 430 bin liralık hediyeler getirdiği, CHP Genel Başkanı'nın VıP araç iç dizaynı gibi "Özel" işlerine de sponsor olduğu ortaya çıktı.
AĞBABA'NIN KARAKUTUSU
Turgut Koç, Gökhan Böcek'in "Benden 1 milyon euro istedi. Genel Merkez'e gidip teslim ettim" dediği Veli Ağbaba'nın yakın çevresinden bir isim olarak biliniyor.
Ağbaba'nın da "Hemşerim, dostum" diye hitap ettiği CHP'li işadamı İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda RE-EDITION ajansı kurucusu Yiğit Macit'in telefonundaki özel yazılımlarla geri getirilen silinmiş 618 bin WhatsApp mesaj yazışmalarından fuhşa aracılık suçundan tutuklandı.
HEDİYE, ARAÇ DİZAYNI
Yiğit Macit, cep telefonundan çıkan CHP'li işadamı Turgut Koç ile yaptığı yazışmalarla ilgili; Koç'un CHP'li belediyelerden yüksek miktarda ihale aldığını, kendisinin yanında Özgür Özel ile telefonda konuştuğunu, yurtdışına çıktığında ise Milano'dan Özel'e ayakkabı ve mont alıp hediye paketi yaptırdığını anlattı.