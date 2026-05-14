CHP lideri Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın karakutusu açıldı! Turgut Koç’un 618 bin WhatsApp mesajı deşifre oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, İstanbul'da yürütülen bir fuhuş operasyonu kapsamında "fuhşa aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonun odağındaki isim olan Yiğit Macit'in telefonundan çıkan 618 bin mesaj, CHP içindeki şaibeli ilişkiler ağını ve "özel" harcamaları gün yüzüne çıkardı.

CHP'li belediyelerden mobilya şirketi üzerinden ihale alan, Özgür Özel ile jette fotoğrafları çıkan CHP'li işadamı Turgut Koç, uyuşturucu ve fuhuş tutuklusu Yiğit Macit'in telefonundan elde edilen deliller sonrasında fuhşa aracılık suçundan tutuklandı.

Geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelen Koç'un, Özel'e yurtdışından 430 bin liralık hediyeler getirdiği, CHP Genel Başkanı'nın VıP araç iç dizaynı gibi "Özel" işlerine de sponsor olduğu ortaya çıktı.

AĞBABA'NIN KARAKUTUSU

Turgut Koç, Gökhan Böcek'in "Benden 1 milyon euro istedi. Genel Merkez'e gidip teslim ettim" dediği Veli Ağbaba'nın yakın çevresinden bir isim olarak biliniyor.

Ağbaba'nın da "Hemşerim, dostum" diye hitap ettiği CHP'li işadamı İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda RE-EDITION ajansı kurucusu Yiğit Macit'in telefonundaki özel yazılımlarla geri getirilen silinmiş 618 bin WhatsApp mesaj yazışmalarından fuhşa aracılık suçundan tutuklandı.

HEDİYE, ARAÇ DİZAYNI

Yiğit Macit, cep telefonundan çıkan CHP'li işadamı Turgut Koç ile yaptığı yazışmalarla ilgili; Koç'un CHP'li belediyelerden yüksek miktarda ihale aldığını, kendisinin yanında Özgür Özel ile telefonda konuştuğunu, yurtdışına çıktığında ise Milano'dan Özel'e ayakkabı ve mont alıp hediye paketi yaptırdığını anlattı.

ÖZEL HEDİYELER

Koç'un CHP lideri Özel için hediyeler aldırdığını anlatan Macit, "Şubat 2025'te yurtdışına tatile çıktığımda Koç benden Milano'dan ayakkabı ve mont alıp hediye paketi yaptırmamı istedi. Ayakkabı ve monta TL karşılığı yaklaşık 430 bin lira ödedim. Bu hediyelerin ücreti hesabıma gönderildi. Koç, bunları Özgür Özel'e hediye etmek için istedi. Bakırköy'de Koç'a teslim ettim" dedi.

Macit ayrıca markanın Türkiye'de bulunmayan İtalyan markası olduğu için ürünlerin yurtdışından özel olarak istendiğini belirtti.

'ÖZEL İŞLERİ' ORGANİZE ETTİ

Yiğit Macit, kadın arkadaş çevresinin oldukça geniş olduğunu ve bunu bilen Turgut Koç'un kadınlarla tanışmak istediğini kendisine söylediğini anlattı.

ÖZEL'LE JET SEYAHATLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana uçak seyahatleri yaptığı bilinen Koç, ifadesinde eşinin aracının dizaynını yaptırdığını öne sürüp "Gördüğüm zamanda selamlaşmamız olmuştu" ifadelerini kullandı.

Önce araç dizaynı konusunda konuşmadığını söyleyen Koç, daha sonra "WhatsApp'tan araç dizaynı için konuştum ancak herhangi bir şekilde anlaşmamız olmadı" diyerek çelişkili ifadelerde bulundu.

ÖZEL'İN VIP DİZAYNINI DA TURGUT KOÇ YAPTI

Macit, ayrıca Turgut Koç'un Özgür Özel'in kullandığı Mercedes bir aracın özel iç dizaynını yaptırdığını, bu işlemi de Erbakan Malkoç'un şirketinde yaptırdığını anlattı. İfadesi alınan araç dizayn şirketinin sahibi Erbakan Malkoç ise "Ben kime yapıldığını sormamıştım, daha sonradan aracın Özgür Özel tarafından kullanıldığını öğrendim" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ALDIĞI İHALELERLE BÜYÜDÜ

Turgut Koç'un Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ile ortak ticaret ilişkisi içinde olduğu ve CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı, Cumalı'nın 9 Ocak 2014'te kurduğu Santa Ofis Büro Mobilya Sistemleri isimli firmayı bir yıl sonra 9 Ocak 2015'te Koç'a devrettiği saptandı.

Bahse konu firmanın Battal İlgezdi döneminde CHP'li Ataşehir Belediyesi'nden adrese teslim ihaleler aldığı da görüldü. İlk ihalesini kurulduktan 20 gün sonra alan Santa Ofis Büro, 2014-2019 yılları arasında Ataşehir Belediyesi'nden çok sayıda iş aldı. Şirketin Turgut Koç'a devriyle ihale tutarları arttı.

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASINDA TANIKLARA RÜŞVET TEKLİF ETTİ

CHP'den milletvekili adayı da olan Koç, CHP'nin şaibeli kurultayının tanıklarına teklif edilen 500 bin dolarlık sus rüşvetinde öne çıkmıştı. Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan "tanık" olarak verdiği ifadede, "tanık olmaması için" kendisine 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini, bu teklifin de Ağbaba ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından iletildiğini anlatmıştı.

