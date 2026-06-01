Özel'den korsan çelenkle unvan dayatması: Anıtkabir'de kuralları hiçe saydı

Mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel, bayramlaşma programı sonrası Anıtkabir'de yaptığı korsan çelenk girişimiyle yeni bir skandala daha imza attı. Özel, resmi tören kapsamında olmayan programda devlet kurallarını hiçe sayarak üzerinde "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazılı mozoleyi Anıtkabir'e sokmak istedi fakat görevliler tarafından mevzuat gereğince izin verilmedi. Yaşanan gerilimin ardından çelenk üzerindeki bandı alan Özel, Anıtkabir içerisindeki başka bir mozolenin üzerine cebinden çıkardığı "Genel Başkan" yazan bandı eklemesiyle görevliler müdahale etmek zorunda kaldı. Özgür Özel'in kanun tanımaz tavırları büyük tepki çekerken o anlar A Haber ekranlarında analiz edildi.