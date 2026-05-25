"ÖZEL ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR"
Dolayısıyla yargısal aktivizm yoluyla geçmişte vesayet zamanlarında siyasetin dizayn edilmesi ne kadar yanlışsa, siyasetin bu şekilde ekonomik yolsuzluk, siyasi yolsuzluk, siyasi oyunlarla dizayn edilmesi de o kadar yanlıştır. Bunlar anti siyasettir. Demokrasiye aykırıdır. Demokrasinin güvenliği siyasetin güvenliğinden geçer. Siyasi partilerin yönetimlerinin özgür iradeyle oluşması, her türlü vesayetten bağımsız ama her türlü siyasi kumpas, şantaj ve oyundan da bağımsız olarak tecelli etmesi demokrasinin sağlığı açısından çok önemlidir. Dolayısıyla her yargı kararına karşı "Siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor" demeleri aslında başka şeyleri örtbas etmekten başka bir şey değildir. Bir diğer konu da şu. Sık sık bir şey kullanıyor Özgür Özel. Diyor ki "Bizim karşı karşıya olduğumuz tablo AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor." Tabii bu son derece standardı düşük bir tanımlama. Son derece düşük bir siyasi değerlendirme. Bunu çok sık kullandığı için bunu söylemek zorunda kalıyorum.
"AK PARTİ'NİN SİYASİ YARGI KOLLARI YOK"
Esasında biz siyasi partilerin bu şekilde birtakım vulgarize tabirlerle, yakıştırmalarla ele alınmasına karşıyızdır. Bu konuda son derece hassasiyet gösteririz. Büyük bir titizlik içerisinde hareket ederiz. Ama Sayın Özgür Özel ve ekibine şunu söylemek gerekir. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Yargıdan sorumlu genel başkan yardımcılığı diye bir şey yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Yolsuzluktan sorumlu bir biriminiz var. Ve bütün bunlar önünüze geldiğinde siz bunlarla ilgili bir adım atmadınız. Atmadığınız gibi tam tersine himaye etmeye çalıştığınızı yine Cumhuriyet Halk Partililer söyledi. AK Parti yargı kolları diye tabirler uyduracağınıza, sizin döneminizi kastederek söylüyorum, kendi partinizdeki yolsuzluk kollarına baksaydınız, siyasi ve ekonomik yolsuzluk kollarına uğrasaydınız. Onun için bizim herhangi bir şekilde siyaset meydanı ve sandık dışında bir iradenin peşinde koştuğumuzun söylenmesi dünyanın en büyük yalanıdır. Biz meydanların partisiyiz. Biz sandığın partisiyiz. Biz önümüze vesayetin en karanlık günlerinde, en ağır vesayet araçlarıyla çıkıldığında bile sandıktan, millet iradesinden başka bir şey düşünmedik. Cumhurbaşkanımız bilinen ve bilinmeyen türlü siyasi tehditle ve siyasi suikastla karşı karşıya kaldığında, Ankara kapkaranlık bir iklime büründüğünde Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey Anadolu'ya çıkmak ve millet iradesiyle buluşmak oldu. Her zaman bu böyle oldu. Dolayısıyla burada AK Parti'ye en son yakıştırılacak şey sizin bu söylediğiniz sözlerdir. Ama biz siyasi vesayetin, yargı vesayetinin en karanlık, en ağır günlerinde, askeri vesayetin en karanlık günlerinde tehdit edilirken siz bu tehditlerin arkasında durdunuz.
Modern ve postmodern darbelerin arkasında durmuş bir siyasi geçmişten geliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız millet iradesiyle buluşurken siz Ankara'nın labirentlerinde ve koridorlarında birtakım kumpaslar peşinde koşan bir siyasi gelenekten geliyorsunuz.
"MEYDANLARIN VE SANDIĞIN PARTİSİ BİZİZ"
Onun için bu durumu netleştirelim. Meydanların partisi biziz. Sandığın partisi biziz. Siz kendinize neyi yakıştırıyorsanız onu bize söylemekten vazgeçmelisiniz. Dolayısıyla beğenmediğiniz her yargı kararına siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi gibisinden bir tabirle yaklaşmanızın hiçbir manası yok. Hiçbir geçerliliği yok. Bu konuda bir hassasiyetiniz varsa önce herkes kendi evinin bahçesini temizlemelidir.
"PARTİCİLİK DEĞİL KABİLECİLİK"
Bakın ne dedik biz? Dedik ki siz çıkın bunlara kefil misiniz, değil misiniz? Tek tek bunlardan bahsedin dedik. Özgür Özel şimdiye kadar bu konuda sessiz kaldı. İlk defa iki gün önce net bir şekilde kefil olduğunu söyledi. Ve söylediği şey de şu. "Bu ismi geçenlerin hepsi benim evladım, onlar masumdur." Bakın bu particilik değildir. Bu kabileciliktir. Bir partinin, bir kurumun, bir yapının tümüyle masum ilan edilmesi, içinde bu iddialar varken "Dönelim araştıralım, bunlara bir bakalım, gereğini yapalım varsa bir sıkıntı" demek yerine bu tip yollara tevessül edilmesi kuşkusuz ki bir kabilecilik mantığından başka bir şey değil. Biz siyasi partiler arasındayız. Biz demokrasi zeminindeyiz. Biz vesayetin siyasi kabilecilik kısmında değiliz. Siz kendinizi dokunulmaz, her türlü vesayetin peşinde yıllarca geçirdikten sonra halen bu konuda görebilirsiniz.
"ATATÜRK İSTİSMARI YAPIYORSUNUZ"
Şimdi de mesela size bir soru soruluyor. Bu soruya düzgün bir cevap vermek yerine tutuyorsunuz. Atatürk istismarcılığına soyunuyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusudur, ilk Cumhurbaşkanımızdır. Ve toplumumuzun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının verdiği büyük mücadele, istiklal mücadelesinin sonunda Cumhuriyetimizi elde ettik. Tarih içerisindeki büyük yürüyüşümüzün bu son hamlesinde de çok partili hayata geçerek demokrasimizi inşa ettik. Ama siz ne zaman siyasetin üstüne gölge düşse ve düşürseniz, ne zaman demokrasinin üstüne gölge düşse ve düşürseniz sürekli olarak Atatürk istismarı yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada bari bütün bu siyasi kumpası, siyasi yanlışları örtmek için bunlarla Atatürk'ü yan yana getirmeyin. Bu hassasiyeti gözetin. İki üç yıl evvel partimizin bir toplantısında, bir kongremizde konuşurken CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık demiştim. Bunu söyleyeli iki üç yıl oldu. CHP'nin içinin Orta Doğu'dan daha karışık olduğunu söyleyeli. Ben bunu söyledikten sonra esasında şimdi geriye dönüp bakıyorum. Bu iki üç yıllık süreçte Orta Doğu'ya haksızlık etmişim. CHP'nin içi Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık. Bu karışıklığı bizim üzerimizden netleştirmeye, bizim üzerimizden temize çekmeye kalkmayın. Bütün bu iş ve işlemler sizin ve ekibinizin yönetimi zamanında oldu.
Yani sadece isim vermek istemiyorum. Bir ildeki siyasi yolsuzluk, başka bir ilde ortaya çıkan sapkınlıklar, bütün bunlarla sadece bu ikisini temizlemek üzere uğraşsanız başka bir şeyle uğraşmaya mesainiz kalmaz. Fakat sürekli olarak bu örtbas etme faaliyeti içerisine giriyorsunuz. Bu da sizin bileceğiniz iş ama bunu bizim üzerimizden yaptırmayız size. Hele Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanarak bu gündemi örteceğinizi zannediyorsanız bu imkansız bir şey. Çünkü biz siyasetin partisiyiz. Siz siyaset karşıtlığının partisisiniz. Biz demokrasi mücadelesi vermiş bir siyasi geleneği temsil ediyoruz. Sizinse siyasi tarihinizde pek çok kere demokrasiyi enfekte eden, sabote eden eylemlerin altında imzanız var. Onun için görülmesi gereken şey şudur. Particilikle kabileciliği birbirinden ayırt edemeyen bir siyasi ekip burada konuşmaktadır. Biz siyasetçiyiz ve hukukun içinde, demokrasinin içerisinde hareket ediyoruz. Yargıya intikal etmiş bir konuda sürekli olarak "Siz bunu AK Parti yaptı" diyerek esasında bizim sizin birtakım siyasi usulsüzlüklerinizin örtbas edilmesi için yargıya müdahale etmemizi istediğinizi görüyoruz. Bizim böyle bir yaklaşımımız yok. Size de söylediğimiz şudur. Bakın bütün kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti ve bunu size Cumhuriyet Halk Partililer söyledi. Dediler ki "Bu partiyi bundan temizleyin." Bu sizin bileceğiniz iş. Bu sizin yapacağınız işlemlerle ilgili bir konu. Biz bu olayın hiçbir tarafında değiliz. Hiçbir tarafında olmaya niyetimiz yok.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN BİR GÜNLÜK MESAİSİ, MUHALEFETTEKİLERİN HEPSİNİN BİR YILLIK MESAİSİNDEN FAZLADIR"
AK Parti ve Cumhur İttifakı gündemine hakimdir. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanımızın bir günlük mesaisi, bu muhalefettekilerin hepsini toplayın, onların bir yıllık mesaisinden fazladır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir haftalık mesaisi, bu muhalefettekilerin hepsini toplayın, bunların beş yıllık mesaisinden fazladır. Sadece hepimiz şahidiz. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra ortaya çıkan tabloda barışın sağlanması için ortaya koyduğu efor ve gayret, bütün bu muhalefetteki siyasi partilerin hepsini toplayın, onların on yıllık mesaisinden fazladır. Dolayısıyla biz gündemimize hakimiz. Bu konularla herhangi bir şekilde uğraşacak ne vaktimiz var ne de herhangi bir şekilde bunları gündeme almaya niyetimiz var. Biz meydanlardayız, siyaset arenasındayız, demokrasi zemininde duruyoruz. Demokrasinin içeriden ya da dışarıdan herhangi bir vesayet yoluyla enfekte edilmesine ne kadar karşıysak, bunu nasıl anti siyaset buluyorsak, siyasi partilerin de demokrasinin güvencesi olan, demokrasinin DNA'sını teşkil eden siyasi partilerin de birtakım çökme operasyonlarıyla, delege iradesine baskıyla, siyasi kumpasla herhangi bir şekilde yönlendirilmesine de karşıyız. Bunların araştırılması söz konusuysa yargının görevini yapması karşısında saygılı davranmaktan başka herhangi bir yolumuz yoktur.
"CHP'NİN VATANDAŞLARIMIZA HESAP VERME BORCU VARDIR"
Dolayısıyla sizin her türlü bu iddia karşısında probleminiz kendinizi her türlü iddianın üstünde görmenizdir. Bu başlı başına bir demokrasi karşıtlığı, milli irade karşıtlığıdır. Dolayısıyla esas mesele bu siyasi zihniyet tüzüğünün değişmesidir. Parti tüzüklerinin yazılı olan parti tüzüklerinden daha önemli olan şey zihniyet tüzüğüdür. Buradaki zihniyet tüzüğü biraz evvel bahsettiğim gibi tamamen demokrasi karşıtlığı, tamamen siyaset karşıtlığı ve anti siyaset üzerine kurulu bir tablodur. Şimdi burada en büyük mağdurlardan bir tanesi siyasi hayatımız, milletimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan saygıdeğer vatandaşlarımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan saygıdeğer vatandaşlarımız bu tabloyu hak etmiyorlar. Temiz siyaset en temel demokratik haktır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımıza, vatandaşlarımızın hakkı olan temiz siyaseti ellerinden alanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımıza hesap verme borcu vardır. Esas mesele budur. Bu hesap vermeden kaçmak için gündemi bizim üzerimizden değiştirmeye kalkmayın. Buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz, bundan sonra da bunu yapamayacaksınız. Dolayısıyla siz esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş değerli vatandaşlarımıza bu tablonun bir izahını yapmakla mükellefsiniz.
"BU TARTIŞMALARDA TARAF DEĞİLİZ"
Onun dışında biz Cumhurbaşkanlığı olarak Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz. Yani adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi adasında ne oluyor bizi hiç ilgilendirmez. Biz geçmişte son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve ondan öncesindeki dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel ve ekibiyle mücadele ettik. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içinde herhangi bir şekilde bizim taraf olduğumuz bir durum yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde kim varsa siyasi rekabet çerçevesinde, demokratik standartlar içerisinde bu rekabeti, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Onun dışında bu konunun bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Bu gündem sizin gündeminiz. İkide bir meydana çıkıp, ikide bir sağa sola çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi hedef almanız gündem saptırmaktan, başta Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımıza ve milletimize hesap vermekten kaçmaktan başka bir şey değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı kendi gündemine hakimdir.
"SOKAĞI BÖLMEYE ÇALIŞTILAR"
Tabii bir de ikide bir kaos çıkarmaktan, birtakım süreçleri sabote etmekten bahsediyorlar. Biliyorsunuz daha önce kitapçıları birbirinden ayırdılar. Bizden olan olmayan kitapçılar diye. Kahve dükkanlarını ayırdılar. Bizden olan olmayanlar diye. Yani kitabın ve kahvenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme hakkı olsa bunların hepsini mahkum ettirir. Sokağı bu şekilde bölmeye çalıştılar. Vatandaşlarımızın bir kısmını karşı karşıya getirdiler. Halbuki siyaset sanatı sağduyuyla hareket etme sanatıdır. Siyaset insan hayatının maliyetini azaltmak için icat edilmiştir. Ve siyaset toplumsal hayata daha çok oksijen pompalamak için icat edilmiştir. Ama siyaset sanatının bu ustalığından yoksun olanlar kaostan beslenmeye çalışıyorlar. Sisteme oksijen pompalamak yerine karbondioksit pompalıyorlar. Dolayısıyla siyasetin burada gerçek ustalığı kaos çıkarmak üzerinden değil, siyaset sanatının çözüm üreten kapasitesini ortaya koymak üzerinden kendisini gösterir. Bu şekilde var olur. Yani siz hem kaos çıkarmak için bu kadar iştahlı olacaksınız hem de ondan sonra demokrasiden bahsedeceksiniz. Bugün gelinen nokta dediğim gibi hiç kimsenin taraf olmadığı, Cumhuriyet Halk Partililerle Cumhuriyet Halk Partililerin kendi arasındaki tartışmanın neticesi olarak yargının bunlara bakması, delillendirmesi, ispatlaması ve yargı süreçlerinin işlemesi sonucu ortaya çıkan bir konu. Bugün Özgür Özel ve ekibinin bütün görev yaptığı süre içerisinde demokrasiye herhangi bir şekilde demokrasinin oksijenini artıran bir faaliyeti görülmedi. Sık sık söyledik. Siz bakın bunları enfekte ediyorsunuz. Biz burada taraf değiliz.
"MİTİNG MEYDANINDA GAZETECİ YUMRUKLUYORSUNUZ"
Gelinen noktada ne yapıyorsunuz? Miting meydanında gazeteci yumrukluyorsunuz. Kendi genel merkezinize zarar veriyorsunuz. Ondan sonra da demokrasiden bahsediyorsunuz. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye'de demokrasi meydanlarının en büyük aktörü AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'de sandığın ve milli iradenin en yüksekte tutulması iradesi her türlü tehdit karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıllarca taşınmıştır. Dolayısıyla siz bugün bu kendi küçük gündeminizle uğraşırken bu büyük mücadeleler veriliyordu. Gelinen noktada bunu Atatürk istismarı yaparak ya da başka konularla örtmeniz herhangi bir şekilde mümkün olmayacak.
"NE İŞİNİZ VAR TOMA'NIN ÜZERİNDE?"
Tabii bir de şu vardır. Siyaset dediğim gibi sağduyunun, millet iradesinin zeminidir. Siyaset sağduyulu ve çözüm üretme sanatıdır. Bir siyasetçinin ustalığı sağduyulu çözüm üretme kapasitesiyle ölçülür. Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var TOMA'nın üzerinde? Bir siyasetçinin TOMA'nın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. TOMA'nın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler. Oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için bulunuyorlar. Oradaki polise ait bütün cihazlar, bütün araçlar vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için bulunuyor. Kanunun, mahkeme kararını yerine getirmeye çalışıyorlar. Bir düzen içerisinde çalışır bunlar. Kürsüde var olamayanlar, parti otobüslerinde hakaret dışında bir sözü olamayanlar, TOMA'ların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç gündemini kendilerine bırakıyoruz.
Bizim Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var. Uluslararası ilişkilerle ilgili çok güçlü gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye hedefimiz var. Etrafımızda Gazze'deki soykırımın durdurulmasından Rusya-Ukrayna savaşına, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra ortaya çıkan tabloya kadar ilgilenilmesi gereken bir sürü meselemiz var. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün gücümüzle AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bu meseleler üzerinde yoğunlaşıyoruz.
"CUMHURBAŞKANIMIZ BARIŞ KONUSUNDA KİLİT AKTÖRDÜR"
Sizlere bahsetmek istediğim bir diğer konu İran merkezli olarak gündeme gelen tartışmalarla ilgilidir. Biliyorsunuz her iki taraf da anlaşmaya çok yakınlaşıldığını ifade ediyor. Şunu ifade etmek isterim ki biraz evvel de söyledim. Gerçekten biz bu toplantılara zaman zaman şahit oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye burada sağlanacak barış konusunda kilit aktördür. Biliyorsunuz şu anda Hürmüz Boğazı'nın durumu, nükleer konu, aynı zamanda da bölgesel birtakım aktiviteler, bölgesel barışın sağlanması temelinde birkaç tane temel tartışma yürüyor. Geçen gün bölge liderlerinin katılımıyla Başkan Trump'ın da katıldığı, bu konunun müzakere edildiği telekonferansta Sayın Cumhurbaşkanımız herkesin üzerinde mutabık olduğu bir çözüm çerçevesini çok net bir şekilde koydu. Gerek Hürmüz meselesinden gerek nükleer meseleden gerek bölgesel barış konusuna kadar bütün kardeş ülkelerin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir. Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Hürmüz konusundan nükleer meseleye, nükleer meseleden bölgesel aktivitelere kadar bu geniş çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade en geniş düzeyde kabul görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız burada barışın sağlanmasında kilit aktördür.
Şunu da bir kere daha gurur duyarak söylemek isteriz ki neredeyse her uluslararası zeminde Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk gündem maddesi, dünya bunu unutmaya çalışsa, dünya bunu geri plana itmeye çalışsa da Gazze'dir. Gazze'de soykırım devam ediyor. İsrail aynısını Batı Şeria'da da yapmaya çalışıyor. Birinci aşama olan yani yardımların girmesi aşamasında İsrail verilen sözleri tutmadığı için ikinci aşamaya bir türlü geçilemiyor. En son Sumud Filosu'na, Sumud Filosu'nun asil üyelerine yapılan o zulümleri de gördük. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiğinin başında Gazze olmaya devam ediyor.
"BİLGİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK"
Değerli arkadaşlarım, bir diğer gündemde olan konu Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Biliyorsunuz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesinin 3. fıkrası, kurucu vakıflarına kayyum atanan vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılır diyor. Yani bu kaldırma kararı esasında kanunun emrettiği bir karar. Kanunun başka türlü davranmaya cevaz vermediği bir karar. Daha sonra kamu yararı, Yükseköğretim Kurulu'nun raporları ve diğer değerlendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu üniversitenin faaliyetlerine devam etmesi konusundaki takdir yetkilerini kullanmışlardır. Böylece Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız burada hem kamu yararını hem akademik hayatı hem Bilgi Üniversitesi'ndeki akademisyenleri ve öğrencileri düşünerek bu takdir yetkisini kullanmıştır. Akademik hayatımıza, değerli öğretim üyelerine ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun.
"TORBA KANUNDAKİ YAKLAŞIMLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR"
Yine bir diğer tartışma konusu da şu değerli arkadaşlarım. Torba kanunla ilgili bir taslak yansıdı kamuoyuna. Bu taslakta ifade hürriyetine aykırı, ifade hürriyetiyle ilgili sorun çıkarabilecek unsurlar oldu. Çeşitli vatandaşlarımız tarafından bize gerek sosyal medya üzerinden gerek başka kanallarla iletildi. Aydınlarımız bunları bize ilettiler. Değerli düşünürlerimiz ilettiler. Aynı şekilde vatandaşlarımız bu kanaatlerini paylaştılar. Biz ifade hürriyeti konusunda son derece hassasız. Bu adı üstünde taslak. Taslaklar yapılırken bunlar zaten önceki kanunlara ya da ilişkili kanunlara atıfla yapılan düzenlemeler oluyor. Daha sonrasında siyasi irade buna son şeklini veriyor. Dolayısıyla şunu söylemek isterim. Zaten bir değerlendirme süreci devam ediyordu. Özellikle de buna dijital materyallerin de katılması gerekiyor. Dijital materyallerin katılması dahil bu torba kanundaki yaklaşımla ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiğini ifade edebilirim. Vatandaşlarımızın, düşünürlerimizin, kanaat önderlerimizin hepsinin sesini duyduk. Görüşlerinin farkındayız. Dolayısıyla adı üstünde dediğim gibi taslak. Kesinleşmiş bir şey değil. Bununla ilgili siyasi değerlendirme süreci devam ediyor. Kuşkusuz bize iletilen ifade hürriyetiyle ilgili bu konuları hassasiyetle ele alacağız, değerlendireceğiz. Yanlış görülen hususları tabii ki düzelteceğiz. Dediğim gibi değerlendirme süreci devam ediyor. Ama hepsinin sesini duyduğumuzu, değerlendirmelerini aldığımızı ifade etmek isterim.