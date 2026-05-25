"ÖZEL ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR" Dolayısıyla yargısal aktivizm yoluyla geçmişte vesayet zamanlarında siyasetin dizayn edilmesi ne kadar yanlışsa, siyasetin bu şekilde ekonomik yolsuzluk, siyasi yolsuzluk, siyasi oyunlarla dizayn edilmesi de o kadar yanlıştır. Bunlar anti siyasettir. Demokrasiye aykırıdır. Demokrasinin güvenliği siyasetin güvenliğinden geçer. Siyasi partilerin yönetimlerinin özgür iradeyle oluşması, her türlü vesayetten bağımsız ama her türlü siyasi kumpas, şantaj ve oyundan da bağımsız olarak tecelli etmesi demokrasinin sağlığı açısından çok önemlidir. Dolayısıyla her yargı kararına karşı "Siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor" demeleri aslında başka şeyleri örtbas etmekten başka bir şey değildir. Bir diğer konu da şu. Sık sık bir şey kullanıyor Özgür Özel. Diyor ki "Bizim karşı karşıya olduğumuz tablo AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor." Tabii bu son derece standardı düşük bir tanımlama. Son derece düşük bir siyasi değerlendirme. Bunu çok sık kullandığı için bunu söylemek zorunda kalıyorum. "AK PARTİ'NİN SİYASİ YARGI KOLLARI YOK" Esasında biz siyasi partilerin bu şekilde birtakım vulgarize tabirlerle, yakıştırmalarla ele alınmasına karşıyızdır. Bu konuda son derece hassasiyet gösteririz. Büyük bir titizlik içerisinde hareket ederiz. Ama Sayın Özgür Özel ve ekibine şunu söylemek gerekir. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Yargıdan sorumlu genel başkan yardımcılığı diye bir şey yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Yolsuzluktan sorumlu bir biriminiz var. Ve bütün bunlar önünüze geldiğinde siz bunlarla ilgili bir adım atmadınız. Atmadığınız gibi tam tersine himaye etmeye çalıştığınızı yine Cumhuriyet Halk Partililer söyledi. AK Parti yargı kolları diye tabirler uyduracağınıza, sizin döneminizi kastederek söylüyorum, kendi partinizdeki yolsuzluk kollarına baksaydınız, siyasi ve ekonomik yolsuzluk kollarına uğrasaydınız. Onun için bizim herhangi bir şekilde siyaset meydanı ve sandık dışında bir iradenin peşinde koştuğumuzun söylenmesi dünyanın en büyük yalanıdır. Biz meydanların partisiyiz. Biz sandığın partisiyiz. Biz önümüze vesayetin en karanlık günlerinde, en ağır vesayet araçlarıyla çıkıldığında bile sandıktan, millet iradesinden başka bir şey düşünmedik. Cumhurbaşkanımız bilinen ve bilinmeyen türlü siyasi tehditle ve siyasi suikastla karşı karşıya kaldığında, Ankara kapkaranlık bir iklime büründüğünde Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey Anadolu'ya çıkmak ve millet iradesiyle buluşmak oldu. Her zaman bu böyle oldu. Dolayısıyla burada AK Parti'ye en son yakıştırılacak şey sizin bu söylediğiniz sözlerdir. Ama biz siyasi vesayetin, yargı vesayetinin en karanlık, en ağır günlerinde, askeri vesayetin en karanlık günlerinde tehdit edilirken siz bu tehditlerin arkasında durdunuz. Modern ve postmodern darbelerin arkasında durmuş bir siyasi geçmişten geliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız millet iradesiyle buluşurken siz Ankara'nın labirentlerinde ve koridorlarında birtakım kumpaslar peşinde koşan bir siyasi gelenekten geliyorsunuz. "MEYDANLARIN VE SANDIĞIN PARTİSİ BİZİZ" Onun için bu durumu netleştirelim. Meydanların partisi biziz. Sandığın partisi biziz. Siz kendinize neyi yakıştırıyorsanız onu bize söylemekten vazgeçmelisiniz. Dolayısıyla beğenmediğiniz her yargı kararına siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi gibisinden bir tabirle yaklaşmanızın hiçbir manası yok. Hiçbir geçerliliği yok. Bu konuda bir hassasiyetiniz varsa önce herkes kendi evinin bahçesini temizlemelidir.

"PARTİCİLİK DEĞİL KABİLECİLİK" Bakın ne dedik biz? Dedik ki siz çıkın bunlara kefil misiniz, değil misiniz? Tek tek bunlardan bahsedin dedik. Özgür Özel şimdiye kadar bu konuda sessiz kaldı. İlk defa iki gün önce net bir şekilde kefil olduğunu söyledi. Ve söylediği şey de şu. "Bu ismi geçenlerin hepsi benim evladım, onlar masumdur." Bakın bu particilik değildir. Bu kabileciliktir. Bir partinin, bir kurumun, bir yapının tümüyle masum ilan edilmesi, içinde bu iddialar varken "Dönelim araştıralım, bunlara bir bakalım, gereğini yapalım varsa bir sıkıntı" demek yerine bu tip yollara tevessül edilmesi kuşkusuz ki bir kabilecilik mantığından başka bir şey değil. Biz siyasi partiler arasındayız. Biz demokrasi zeminindeyiz. Biz vesayetin siyasi kabilecilik kısmında değiliz. Siz kendinizi dokunulmaz, her türlü vesayetin peşinde yıllarca geçirdikten sonra halen bu konuda görebilirsiniz. "ATATÜRK İSTİSMARI YAPIYORSUNUZ" Şimdi de mesela size bir soru soruluyor. Bu soruya düzgün bir cevap vermek yerine tutuyorsunuz. Atatürk istismarcılığına soyunuyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusudur, ilk Cumhurbaşkanımızdır. Ve toplumumuzun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının verdiği büyük mücadele, istiklal mücadelesinin sonunda Cumhuriyetimizi elde ettik. Tarih içerisindeki büyük yürüyüşümüzün bu son hamlesinde de çok partili hayata geçerek demokrasimizi inşa ettik. Ama siz ne zaman siyasetin üstüne gölge düşse ve düşürseniz, ne zaman demokrasinin üstüne gölge düşse ve düşürseniz sürekli olarak Atatürk istismarı yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada bari bütün bu siyasi kumpası, siyasi yanlışları örtmek için bunlarla Atatürk'ü yan yana getirmeyin. Bu hassasiyeti gözetin. İki üç yıl evvel partimizin bir toplantısında, bir kongremizde konuşurken CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık demiştim. Bunu söyleyeli iki üç yıl oldu. CHP'nin içinin Orta Doğu'dan daha karışık olduğunu söyleyeli. Ben bunu söyledikten sonra esasında şimdi geriye dönüp bakıyorum. Bu iki üç yıllık süreçte Orta Doğu'ya haksızlık etmişim. CHP'nin içi Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık. Bu karışıklığı bizim üzerimizden netleştirmeye, bizim üzerimizden temize çekmeye kalkmayın. Bütün bu iş ve işlemler sizin ve ekibinizin yönetimi zamanında oldu. Yani sadece isim vermek istemiyorum. Bir ildeki siyasi yolsuzluk, başka bir ilde ortaya çıkan sapkınlıklar, bütün bunlarla sadece bu ikisini temizlemek üzere uğraşsanız başka bir şeyle uğraşmaya mesainiz kalmaz. Fakat sürekli olarak bu örtbas etme faaliyeti içerisine giriyorsunuz. Bu da sizin bileceğiniz iş ama bunu bizim üzerimizden yaptırmayız size. Hele Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanarak bu gündemi örteceğinizi zannediyorsanız bu imkansız bir şey. Çünkü biz siyasetin partisiyiz. Siz siyaset karşıtlığının partisisiniz. Biz demokrasi mücadelesi vermiş bir siyasi geleneği temsil ediyoruz. Sizinse siyasi tarihinizde pek çok kere demokrasiyi enfekte eden, sabote eden eylemlerin altında imzanız var. Onun için görülmesi gereken şey şudur. Particilikle kabileciliği birbirinden ayırt edemeyen bir siyasi ekip burada konuşmaktadır. Biz siyasetçiyiz ve hukukun içinde, demokrasinin içerisinde hareket ediyoruz. Yargıya intikal etmiş bir konuda sürekli olarak "Siz bunu AK Parti yaptı" diyerek esasında bizim sizin birtakım siyasi usulsüzlüklerinizin örtbas edilmesi için yargıya müdahale etmemizi istediğinizi görüyoruz. Bizim böyle bir yaklaşımımız yok. Size de söylediğimiz şudur. Bakın bütün kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti ve bunu size Cumhuriyet Halk Partililer söyledi. Dediler ki "Bu partiyi bundan temizleyin." Bu sizin bileceğiniz iş. Bu sizin yapacağınız işlemlerle ilgili bir konu. Biz bu olayın hiçbir tarafında değiliz. Hiçbir tarafında olmaya niyetimiz yok. "CUMHURBAŞKANIMIZIN BİR GÜNLÜK MESAİSİ, MUHALEFETTEKİLERİN HEPSİNİN BİR YILLIK MESAİSİNDEN FAZLADIR" AK Parti ve Cumhur İttifakı gündemine hakimdir. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanımızın bir günlük mesaisi, bu muhalefettekilerin hepsini toplayın, onların bir yıllık mesaisinden fazladır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir haftalık mesaisi, bu muhalefettekilerin hepsini toplayın, bunların beş yıllık mesaisinden fazladır. Sadece hepimiz şahidiz. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra ortaya çıkan tabloda barışın sağlanması için ortaya koyduğu efor ve gayret, bütün bu muhalefetteki siyasi partilerin hepsini toplayın, onların on yıllık mesaisinden fazladır. Dolayısıyla biz gündemimize hakimiz. Bu konularla herhangi bir şekilde uğraşacak ne vaktimiz var ne de herhangi bir şekilde bunları gündeme almaya niyetimiz var. Biz meydanlardayız, siyaset arenasındayız, demokrasi zemininde duruyoruz. Demokrasinin içeriden ya da dışarıdan herhangi bir vesayet yoluyla enfekte edilmesine ne kadar karşıysak, bunu nasıl anti siyaset buluyorsak, siyasi partilerin de demokrasinin güvencesi olan, demokrasinin DNA'sını teşkil eden siyasi partilerin de birtakım çökme operasyonlarıyla, delege iradesine baskıyla, siyasi kumpasla herhangi bir şekilde yönlendirilmesine de karşıyız. Bunların araştırılması söz konusuysa yargının görevini yapması karşısında saygılı davranmaktan başka herhangi bir yolumuz yoktur.