İsrail’in hapishane kâbusu Amerikan basınında: Cinsel şiddet ve işkence
Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan kapsamlı bir yazı, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik ağır cinsel şiddet ve işkence iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Gazetenin deneyimli yazarlarından Nicholas Kristof'un kaleme aldığı yazıda, Filistinli erkek, kadın ve çocuk tutukluların anlattıkları dikkat çekti.
New York Times gazetesinin deneyimli yazarlarından Nicholas Kristof, katil İsrail'in işlediği insanlık suçlarından birine ışık tuttu.
Yazıda yer verilen tanıklıklarda; çıplak arama adı altında sistematik aşağılamalar, copla cinsel saldırı, dayak, tehdit ve psikolojik işkence iddiaları yer aldı.
Kristof, ABD'nin İsrail güvenlik sistemine verdiği destek nedeniyle Washington yönetiminin de bu tablo karşısında sorumluluk taşıdığını ifade etti.
"TECAVÜZE KARŞI ORTAK TAVIR ALINMALI"
Kristof yazısında, 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı Operasyonu saldırılarında gerçeği yansıtmayan ancak siyonistlerin bir propaganda aracı olarak kullandığı İsrailli kadınlara yönelik cinsel şiddet iddialarının dünya genelinde büyük tepki topladığını hatırlattı.
Donald Trump, Joe Biden ve Binyamin Netanyahu dahil çok sayıda siyasetçinin o dönemde sert açıklamalar yaptığını belirten Kristof, aynı duyarlılığın Filistinliler için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Gazeteye konuşan Filistinliler ise İsrail askerleri, gardiyanlar, sorgucular ve yerleşimciler tarafından ağır cinsel şiddete maruz kaldıklarını anlattı.
BM RAPORLARI VE İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI DA UYARDI
New York Times'ın aktardığına göre, Birleşmiş Milletler'e bağlı bazı raporlarda İsrail'in Filistinlilere yönelik "cinsel işkenceyi standart uygulama prosedürlerinden biri haline getirdiği" yönünde ifadeler yer aldı.
Cenevre merkezli Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayımladığı raporda ise İsrail'in "örgütlü devlet politikası kapsamında sistematik cinsel şiddet" uyguladığı belirtildi.
Haberde, İsrail'in 7 Ekim sonrası yalnızca Batı Şeria'da yaklaşık 20 bin Filistinliyi gözaltına aldığı, binlerce kişinin ise hâlâ idari tutukluluk kapsamında cezaevlerinde tutulduğu belirtildi. Çok sayıda tutuklunun Kızılhaç ve avukat erişiminden mahrum bırakıldığı ifade edildi.
"MUHBİR OLMAYI REDDEDİNCE İŞKENCE BAŞLADI"
NYT'nin görüştüğü isimlerden biri olan Filistinli gazeteci Sami el-Sai, İsrail istihbaratı adına muhbir olması için baskı gördüğünü anlattı.
El-Sai, teklifi reddettikten sonra gardiyanlar tarafından yere yatırıldığını, kıyafetlerinin çıkarıldığını ve copla cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Gardiyanların olay sırasında kahkahalar attığını söyleyen El-Sai, bir görevlinin "fotoğraf çekmeyin" dediğini duyduğunu aktardı.
Kadın bir gardiyanın da cinsel organına saldırdığını söyleyen El-Sai, yaşadıklarını "ölmek için dua ediyordum" sözleriyle anlattı.