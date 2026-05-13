İsrail’in hapishane kâbusu Amerikan basınında: Cinsel şiddet ve işkence

Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan kapsamlı bir yazı, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik ağır cinsel şiddet ve işkence iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Gazetenin deneyimli yazarlarından Nicholas Kristof'un kaleme aldığı yazıda, Filistinli erkek, kadın ve çocuk tutukluların anlattıkları dikkat çekti.

New York Times gazetesinin deneyimli yazarlarından Nicholas Kristof, katil İsrail'in işlediği insanlık suçlarından birine ışık tuttu.

Yazıda yer verilen tanıklıklarda; çıplak arama adı altında sistematik aşağılamalar, copla cinsel saldırı, dayak, tehdit ve psikolojik işkence iddiaları yer aldı.

Kristof, ABD'nin İsrail güvenlik sistemine verdiği destek nedeniyle Washington yönetiminin de bu tablo karşısında sorumluluk taşıdığını ifade etti.

"TECAVÜZE KARŞI ORTAK TAVIR ALINMALI"

Kristof yazısında, 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı Operasyonu saldırılarında gerçeği yansıtmayan ancak siyonistlerin bir propaganda aracı olarak kullandığı İsrailli kadınlara yönelik cinsel şiddet iddialarının dünya genelinde büyük tepki topladığını hatırlattı.

Donald Trump, Joe Biden ve Binyamin Netanyahu dahil çok sayıda siyasetçinin o dönemde sert açıklamalar yaptığını belirten Kristof, aynı duyarlılığın Filistinliler için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazeteye konuşan Filistinliler ise İsrail askerleri, gardiyanlar, sorgucular ve yerleşimciler tarafından ağır cinsel şiddete maruz kaldıklarını anlattı.

BM RAPORLARI VE İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI DA UYARDI

New York Times'ın aktardığına göre, Birleşmiş Milletler'e bağlı bazı raporlarda İsrail'in Filistinlilere yönelik "cinsel işkenceyi standart uygulama prosedürlerinden biri haline getirdiği" yönünde ifadeler yer aldı.

Cenevre merkezli Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayımladığı raporda ise İsrail'in "örgütlü devlet politikası kapsamında sistematik cinsel şiddet" uyguladığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in 7 Ekim sonrası yalnızca Batı Şeria'da yaklaşık 20 bin Filistinliyi gözaltına aldığı, binlerce kişinin ise hâlâ idari tutukluluk kapsamında cezaevlerinde tutulduğu belirtildi. Çok sayıda tutuklunun Kızılhaç ve avukat erişiminden mahrum bırakıldığı ifade edildi.

"MUHBİR OLMAYI REDDEDİNCE İŞKENCE BAŞLADI"

NYT'nin görüştüğü isimlerden biri olan Filistinli gazeteci Sami el-Sai, İsrail istihbaratı adına muhbir olması için baskı gördüğünü anlattı.

El-Sai, teklifi reddettikten sonra gardiyanlar tarafından yere yatırıldığını, kıyafetlerinin çıkarıldığını ve copla cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Gardiyanların olay sırasında kahkahalar attığını söyleyen El-Sai, bir görevlinin "fotoğraf çekmeyin" dediğini duyduğunu aktardı.

Kadın bir gardiyanın da cinsel organına saldırdığını söyleyen El-Sai, yaşadıklarını "ölmek için dua ediyordum" sözleriyle anlattı.

KADIN TUTUKLULARA AĞIR İŞKENCE

Gazeteye konuşan Filistinli bir kadın tutuklu da gözaltı sürecinde defalarca zorla soyulduğunu, dövüldüğünü ve aşağılandığını söyledi.

Kadın tutuklu, erkek ve kadın gardiyanların birlikte hücreye girerek kendisini çıplak bıraktığını, kelepçelediğini ve bazen başını klozete bastırdığını anlattı.

Yaşadığı şiddet nedeniyle zaman zaman bilincini kaybettiğini söyleyen kadın, "Tecavüze uğrayıp uğramadığımı bile bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR DA TEHDİT EDİLMİŞ

Yazıda, çocuk tutukluların anlattıkları da dikkat çekti.

NYT'ye konuşan bazı Filistinli çocuklar, sorgular sırasında cinsel saldırı tehdidine maruz kaldıklarını söyledi. 15 yaşındaki bir çocuk, gardiyanların sık sık "İstediğimizi yapmazsan bunu sana sokarız" diyerek tehditlerde bulunduğunu anlattı.

Save the Children tarafından yapılan araştırmada ise İsrail gözaltısında bulunan çocukların yarısından fazlasının cinsel şiddete maruz kaldığını ya da buna tanık olduğunu söylediği aktarıldı.

"KÖPEKLE SALDIRDILAR"

Gazze'den bir gazeteci ise gözaltında yaşadıklarını anlatırken daha ağır işkencelerden bahsetti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli gazeteci, bir olayda gardiyanların cinsel organını plastik kelepçeyle bağladığını ve günlerce idrarından kan geldiğini söyledi.

Başka bir olayda ise çıplak şekilde yere yatırıldığını, gözleri bağlıyken bir köpeğin üzerine salındığını anlattı. Gardiyanların bu sırada güldüğünü ve görüntü aldığını iddia etti.

"ŞİKÂYETLER SONUÇSUZ KALIYOR"

Haberde, Filistinli tutukluların yaptığı çok sayıda şikâyetin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

İsrail makamlarının suçlamaları "asılsız" diye reddettiği, bazı soruşturmaların ise kapatıldığı aktarıldı. NYT'nin haberinde, işkence görüntülerinin basına sızdığı bazı olaylarda askerlerin yeniden göreve döndüğü de ifade edildi.

İsrail hükümeti ise Filistinlilere yönelik cinsel şiddet iddialarını reddediyor. İsrail Hapishane Servisi suçlamaları "kesin şekilde reddettiğini" açıklarken, Netanyahu daha önce İsrail'e yönelik cinsel şiddet suçlamalarını "iftira" olarak nitelendirmişti.

"ABD İSTERSE BASKI KURABİLİR"

Kristof yazısında Washington yönetimine de çağrıda bulundu.

ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanabileceğini belirten Kristof; Kızılhaç ziyaretlerinin yeniden başlatılması, silah sevkiyatlarının insan hakları şartına bağlanması ve Amerikan diplomatlarının mağdurları ziyaret ederek baskı oluşturması gibi adımların atılabileceğini savundu.

Yazının sonunda ise şu dikkat çekici değerlendirme yer aldı:

"7 Ekim'de İsrailli kadınlara yapılan korkunç şeyler bugün Filistinlilere de yapılıyor. Ve bu durum sessizlik sürdüğü için devam ediyor."

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE BİNLERCE FİLİSTİNLİ TUTULUYOR

Filistinli esir kurumları ve insan hakları örgütlerinin paylaştığı son verilere göre, İsrail hapishanelerinde şu anda 9 bin 600'den fazla Filistinli bulunuyor. Bu sayı; kadınlar, çocuklar ve "idari tutukluluk" kapsamında hiçbir resmi suçlama olmadan aylarca cezaevinde tutulan binlerce kişiyi de kapsıyor.

Raporlara göre İsrail'in "idari tutukluluk" sistemi altında yaklaşık 3 bin 500'den fazla Filistinli mahkeme kararı olmaksızın tutuluyor. İnsan hakları kuruluşları, bu uygulamanın "süresiz gözaltı" sistemine dönüştüğünü savunuyor.

ÇOCUKLAR VE KADINLAR DA CEZAEVLERİNDE

Yayımlanan verilere göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 350 Filistinli çocuk ile onlarca kadın tutuklu bulunuyor. İnsan hakları kuruluşları, özellikle çocuk tutukluların kötü muamele, fiziksel şiddet ve psikolojik baskıya maruz kaldığı yönündeki iddiaların son dönemde ciddi şekilde arttığını belirtiyor.

ESİR TAKASLARI FİLİSTİN'DE "ÖZGÜRLÜK" SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

İsrail ile Hamas arasında yıllardır süren esir takasları, Filistin toplumunda büyük sembolik önem taşıyor. Özellikle Gazze soykırımının ardından yapılan takas anlaşmaları, Filistinli aileler için en hassas başlıklardan biri haline geldi.

Reuters'ın aktardığına göre, 2025 yılında gerçekleştirilen ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail yaklaşık 2 bin Filistinliyi serbest bırakırken, Hamas da elindeki İsrailli esirleri teslim etti.

Ancak insan hakları örgütleri, serbest bırakılanlara rağmen İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısının savaş öncesine göre hâlâ çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

