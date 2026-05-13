İsrail’in hapishane kâbusu Amerikan basınında: Cinsel şiddet ve işkence

Kristof, ABD'nin İsrail güvenlik sistemine verdiği destek nedeniyle Washington yönetiminin de bu tablo karşısında sorumluluk taşıdığını ifade etti.

"TECAVÜZE KARŞI ORTAK TAVIR ALINMALI"

Kristof yazısında, 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı Operasyonu saldırılarında gerçeği yansıtmayan ancak siyonistlerin bir propaganda aracı olarak kullandığı İsrailli kadınlara yönelik cinsel şiddet iddialarının dünya genelinde büyük tepki topladığını hatırlattı.

Donald Trump, Joe Biden ve Binyamin Netanyahu dahil çok sayıda siyasetçinin o dönemde sert açıklamalar yaptığını belirten Kristof, aynı duyarlılığın Filistinliler için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazeteye konuşan Filistinliler ise İsrail askerleri, gardiyanlar, sorgucular ve yerleşimciler tarafından ağır cinsel şiddete maruz kaldıklarını anlattı.