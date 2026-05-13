Güney Kıbrıs’ta “sessiz işgal” alarmı: İsrailli yatırımcıların hamlesi krizi büyüttü

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, Rum basınının konuyu gündemden düşürmediğini belirterek, " Basın bunları yazıp çiziyor, ilave olarak sessiz işgal olarak da görülmeye başlandı" ifadelerini kullandı. Açıkgöz, bu sürecin İsrail ve İran arasındaki gerilim döneminde hız kazandığını, "Bu savaş esnasında birçok İsrailli yat Güney Kıbrıs'a gelmiş, Baf ve Limasol limanlarına demirlemiş ve buralardan ev almaya başlamıştı" sözleriyle sürecin nasıl başladığını anlattı.

İsrail'in adadaki hedeflerinin sadece Güney Kıbrıs ile sınırlı olmadığını vurgulayan Açıkgöz, "Aslında İsrail'in gözü Kıbrıs'tadır. Sadece güneyde değil, Kuzey Kıbrıs'ta da birtakım faaliyetlerde bulunmaya başlamış ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin almış olduğu bazı kararlar neticesinde buradan ayrılıp Güney Kıbrıs'a ağırlık vermiştir" dedi. Rum yönetiminin bu duruma çanak tuttuğunu belirten muhabir, "Rum hükümetinin İsrail'le yakın ilişkileri, askeri kanadı olsun, siyasi kanadı olsun, Rum Başkanı Nikos Hristodulidis ile olan yakın ilişkileri İsraillilere aslında kapı açmış ve buraya gelmelerini sağlamıştır" şeklinde konuştu.

BİR KÖYÜ TAMAMEN SATIN ALIP KİLİSEYE GİRİŞİ YASAKLADILAR

Limasol'a bağlı Trazena köyünde yaşanan skandalın detaylarını paylaşan Rıza Açıkgöz, İsrailli bir yatırımcının köyün neredeyse tamamını ele geçirdiğini belirterek, "Yatırımcı köyün neredeyse tamamını satın almış, önce kiliselere girişlerle ilgili engeller teşkil etmiş ve daha sonrasında buraya izin almadan inşaatların yapımına başlamış" ifadelerini kullandı. Bölgede devasa bir projenin izinsiz yürütüldüğünü söyleyen Açıkgöz, "Konuşulan 132 konutluk dev bir proje ve şaraphane. Devletin resmi kurumlarından izin alınmadan birtakım faaliyetlere de başlanıldığına dair bilgiler, iddialar gelmeye devam ediyor" sözleriyle durumun vahametini aktardı.

TÜRK BASINININ İFŞALARI İSRAİLLİ ŞİRKETLERİ RAHATSIZ ETTİ

Yapılan arazi alımlarının Türk basını tarafından deşifre edilmesinin İsrailli şirketlerde panik yarattığını ifade eden Açıkgöz, "Bu İsrailli şirket Türk basınından dolayı çok şikayetçi, bu durum onu oldukça rahatsız ediyor. Çünkü sürekli Güney Kıbrıs'ta yaşanan olaylar, 'işte bizim işgalimiz değildir' açıklamaları yapmakla beraber, Türk basınının konuya ilişkin açıklamalarından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmekte" dedi. Açıkgöz, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasının hem Rum basınında hem de bölge halkı arasında "sessiz işgal" olarak yorumlanmaya devam ettiğini aktardı.