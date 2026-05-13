Dünyaca ünlü müzisyenlerden Eurovision'a İsrail tepkisi

Murad, Filistin'e yönelik uluslararası dayanışmanın önemli olduğunu kaydederek, "Ben şunu söylemeyi seviyorum; Şu anda Filistin'le ilgili gördüğümüz bütün bu dayanışma gerçekten çok önemli, çok değerli bir şey." diye konuştu.



Filistinlilerin uzun yıllardır işgalin acılarını yaşadığını vurgulayan Murad, insanların Filistin meselesini geçici bir gündem olarak görmemesi gerektiğinin altını çizdi.



Eurovision'a katılan ülkelerden ve yarışmanın takipçilerinden gelen tepkilerin önemli olduğunu belirten Murad, EBU'nun İsrail'in yarışmaya katılımı konusunda nasıl bir tutum sergileyeceğinin görüleceğini dile getirdi.



Murad, "Ama tarihe baktığımızda, Avrupa Yayın Birliğinin bunları çok da önemsemediğini görüyoruz. Onlar için en önemli şey İsrail'in varlığını ve imajını korumak gibi görünüyor. Bu yüzden baskının devam etmesi gerekiyor. Elbette bunun birçok yolu olabilir ve şu anda işe yarayan yöntem boykot." ifadelerini kullandı.



"GERÇEKTEN UTANMANIZ GEREKİYOR"



Belçika'da müzik çevrelerinde uzun yıllardır tanınan saygın isimlerden Daan da İsrail'in Eurovision'a katılımına tepki gösterdi.



Belçika'nın yarışmaya katılmasını eleştiren Daan, "Ülkemin Eurovision'a katılıyor olmasından gerçekten çok hayal kırıklığı duyuyorum. Bunu gerçekten anlamıyorum. Benim için tam bir muamma. Bunu yapmamamız gerektiği çok açık." şeklinde konuştu.



Daan, İsrail devletinin Eurovision'un temsil ettiği değerlere bağlı olmadığını savunarak, İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesini "büyük bir hata" olarak nitelendirdi.



İsrail'in yarışmayı siyasi amaçlarla kullandığını öne süren Daan, "(İsrail) Kültürü, ülke olarak itibarını temizlemenin bir yolu olarak kullanmaya çalışıyor. Buna 'kültürel aklama' denir. Buna izin vermemeliyiz." dedi.



Daan, yarışmanın siyasi olmadığının savunulamayacağını belirterek, "Bunun politik olduğu çok açık. Bir de ana sponsorunuz İsrailli bir marka ise belki finansal sebeplerle katılmalarına izin veriyorsunuzdur ama bu daha da kötü." diye konuştu.



Rusya'nın yarışmadan menedildiğini hatırlatan Daan, İsrail'in yarışmaya katılmasının çifte standart olduğunu savundu.



EBU'ya çağrıda bulunan Daan, "Gerçekten utanmanız gerekiyor. Ben onların yerinde olsaydım gelecek yıl hiçbir şey yapmazdım. Küçük bir odaya çekilip bir-iki yıl utanırdım, sonra tamamen yeni bir formülle geri dönerdim." ifadelerini kullandı.



Daan, İspanya gibi net tavır sergileyen ülkeleri takdir ettiğini, diğer Avrupa ülkelerinin de benzer bir tutum benimsemesi gerektiğini söyledi.



Avrupa'nın konuya yaklaşımını da eleştiren Daan, "Avrupa genel olarak oldukça bölünmüş, korkmuş, baskı altında ve diğer güçlerden etkilenmiş durumda, özellikle Amerikan gücünden ve onun İsrail'le ilişkilerinden. Ama bu şekilde Avrupa uzun süre ayakta kalamaz." şeklinde konuştu.



İSRAİL'İN KATILIMINA TEPKİ GÖSTEREN 5 ÜLKE BOYKOT KARARI ALMIŞTI



Avrupa Yayın Birliği EBU, Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle 2022'den bu yana Rusya'yı yarışmadan menetmesine rağmen benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi olmuştu.



EBU'nun Aralık 2025'te yapılan genel kurul toplantısında İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını engellememesi kararının ardından birçok Avrupa ülkesinde boykot çağrıları yapılmıştı.



Bunun üzerine, İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.