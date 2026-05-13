Cantona’dan katil İsrail’e formalı mesaj! “Mervan’a Özgürlük” çağrısı dünyada gündem oldu

Eski Fransız futbolcu Eric Cantona, İsrail hapishanelerinde 2002 yılından bu yana tutulan Filistinli lider Mervan Barguti için tasarlanan özel formaya destek verdi. Filistin’in 2002 Milli Takımı formasından ilham alınarak hazırlanan ve üzerinde “Mervan’a Özgürlük” yazan forma sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Cantona’nın paylaşımı İsrail’e yönelik sert mesaj olarak yorumlandı.

Dünya futbolunun asi karakterlerinden biri olarak bilinen Cantona, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'da paylaştığı fotoğrafla Filistin'e destek verdi. Ünlü isim, üzerinde "Mervan'a Özgürlük" yazan formayı giyerek verdiği pozla dikkat çekti.

"MANDELA GİBİ BİR HALKIN SEMBOLÜ OLDU"

Paylaşımda, İsrail'in 2002 yılında tutukladığı Barguti'nin "uluslararası hukuk uzmanlarının kusurlu ve yasa dışı olarak eleştirdiği bir davanın ardından mahkum edildiği" vurgulandı. Açıklamada, "Nelson Mandela gibi, onun özgürlük mücadelesi de koca bir ulusun mücadelesini simgeler hale geldi" ifadeleri kullanıldı.

Mesajda ayrıca Barguti'nin futbola olan tutkusu öne çıkarılarak, "O da Mandela gibi sporun insanları birleştirme gücüne inanan tutkulu bir futbol taraftarıdır" denildi.

"BU SADECE BİR FORMA DEĞİL"

Paylaşımın en dikkat çeken bölümünde ise Filistin temalı forma için verilen mesaj oldu. Açıklamada, "Bu, bir formadan daha fazlasıdır. Futbolun gerçekte neyi temsil ettiğinin bir hatırlatıcısıdır: birlik, adalet, özgürlük, dürüstlük, direnç ve pes etmeyi reddetmek" ifadeleri kullanıldı.

Barguti'nin tutukluluğu boyunca çocuklarıyla birlikte tam yedi Dünya Kupası'nı kaçırdığı belirtilirken, formanın "esir alındığı yıl olan 2002'ye gönderme" taşıdığı ifade edildi. Cantona'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Filistin'e destek mesajları da peş peşe geldi.