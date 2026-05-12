Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan ek ifade talebi! İtiraf zinciri genişliyor mu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, geçtiğimiz günlerde verdiği “etkin pişmanlık” ifadesinin ardından yeni bir ek ifade talebinde bulunduğu öğrenildi. Yalım’ın bu kapsamda Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğü belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
30 Mart'ta tutuklanan Yalım emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini ileterek bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ifade vermişti.
İTİRAF ZİNCİRİ GENİŞLİYOR MU?
Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan adliyesine götürüldüğü öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...