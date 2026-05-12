Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan ek ifade talebi! İtiraf zinciri genişliyor mu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, geçtiğimiz günlerde verdiği “etkin pişmanlık” ifadesinin ardından yeni bir ek ifade talebinde bulunduğu öğrenildi. Yalım’ın bu kapsamda Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğü belirtildi.