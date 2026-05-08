CHP’li eski belediye başkanından şok itiraflar: Belediye kasasından CHP’ye peşkeş ve VIP araç skandalı!

Uşak’ta rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma suçlarından tutuklanan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, cezaevinden gönderdiği mektupla kirli çamaşırları bir bir ortaya döktü. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Yalım; belediye imkanlarıyla CHP’ye binalar satın alındığını ve Genel Başkan Özgür Özel’in VIP aracının dudak uçuklatan masraflarının belediye bütçesinden karşılandığını itiraf etti. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu itiraflar, CHP içindeki talan düzenini gözler önüne serdi.