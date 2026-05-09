CHP'de büyük çatlak! Mehmet Sevigen'den sert sözler: CHP yönetilmiyor parti tamamen savrulmuş durumda

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP’de neredeyse her hafta yeni bir skandalın gündeme gelmesi, belediye başkanları düzeyindeki kopuşları hızlandırdı. Rüşvet, yolsuzluk ve ahlaki yozlaşma iddiaları partideki istifaları artırırken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar da CHP kulislerini hareketlendirdi. Son 2 yılda AK Parti’ye geçen belediye başkanı sayısı 15’e yükselirken, CHP yeni istifa söylentileriyle çalkalanıyor. Öte yandan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen CHP'deki kopmaları değerlendirirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir yandan yolsuzluk davaları, öte yandan 'şaibeli kurultay' kavgası ve ahlak dışı ilişki skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de istifaların da sonu gelmiyor. Hemen her hafta yeni bir itiraf ve skandalla çalkalanan parti, bu koşullar altında 4 Mayıs'ta "sahaya inme" kararı almıştı.

Partili yetkililerin vatandaşlardan sürekli söz konusu iddialara ilişkin tepkiler aldığı öğrenilirken, bu durum "Mızrak çuvala sığmıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Son olarak, kısa süre içerisinde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı öne sürülen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ana muhalefetteki yangını daha da perçinledi.

Köksal'ın bu adımı atması halinde, son 2 yılda CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 15'e ulaşacak. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek devletten yardım isteyen belediye başkanlarına yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sert eleştirilerde bulunduğu ve bu isimlere uzun süredir tavır aldığı iddia ediliyor.

Ayrıca Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifa sürecinde ortaya çıkan küfür dolu tehdit mesajlarının da belediye başkanları arasında büyük rahatsızlık yarattığı, genel merkezin kurumsal yapıdan uzak tutumunun eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da sık sık şikayet olarak iletildiği belirtiliyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'in ise genel merkezi ilerleyen süreçte daha büyük krizlerin içine sokabileceği değerlendiriliyor.

"CHP SAVRULMUŞ DURUMDA"
CHP'deki kopmaları değerlendiren eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "CHP yönetilmiyor. Parti tamamen savrulmuş durumda. Genel merkezdekiler kendi kafalarına göre takılıp gidiyorlar. Bu yönetim yaş ile kuruyu ayırt edemiyor. Suçluya 'suçlu' diyemiyor. Silivri-Ankara arasında sıkışmış durumlar. Parti arınmak zorunda. Önce bunu kabul etmeleri lazım. Siz daha yolsuza 'yolsuz' diyemiyorsunuz. İnsanın içi acıyor. Arınmazsak istifalar da devam eder. Sayın genel başkanın Burcu Hanım'ı da tehdit ettiği iddialarını okuyoruz. Bunlar vahim şeyler. CHP şu an büyük bir savrulma içerisinde" ifadelerini kullandı.

Özel'i eleştirdiği için partiden ihraç edilen gazeteci Mustafa Yavuz ise "Uşak, Antalya ve Bolu'da ortaya çıkan olaylar, toplum hafızasında çok ciddi etki yarattı. 2 ay Özkan Yalım'ı ihraç etmemek için direndiler. Toplum bunları görüyor. AK Parti'ye geçmek için 3 belediye başkanı daha temas halinde. Belediye başkanları Özgür Bey'e hiç güvenmiyor" dedi.

