CHP'de büyük çatlak! Mehmet Sevigen'den sert sözler: CHP yönetilmiyor parti tamamen savrulmuş durumda
CHP’de neredeyse her hafta yeni bir skandalın gündeme gelmesi, belediye başkanları düzeyindeki kopuşları hızlandırdı. Rüşvet, yolsuzluk ve ahlaki yozlaşma iddiaları partideki istifaları artırırken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar da CHP kulislerini hareketlendirdi. Son 2 yılda AK Parti’ye geçen belediye başkanı sayısı 15’e yükselirken, CHP yeni istifa söylentileriyle çalkalanıyor. Öte yandan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen CHP'deki kopmaları değerlendirirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bir yandan yolsuzluk davaları, öte yandan 'şaibeli kurultay' kavgası ve ahlak dışı ilişki skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de istifaların da sonu gelmiyor. Hemen her hafta yeni bir itiraf ve skandalla çalkalanan parti, bu koşullar altında 4 Mayıs'ta "sahaya inme" kararı almıştı.
Partili yetkililerin vatandaşlardan sürekli söz konusu iddialara ilişkin tepkiler aldığı öğrenilirken, bu durum "Mızrak çuvala sığmıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Son olarak, kısa süre içerisinde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı öne sürülen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ana muhalefetteki yangını daha da perçinledi.
Köksal'ın bu adımı atması halinde, son 2 yılda CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 15'e ulaşacak. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek devletten yardım isteyen belediye başkanlarına yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sert eleştirilerde bulunduğu ve bu isimlere uzun süredir tavır aldığı iddia ediliyor.