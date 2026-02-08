“Özgür Özel tehdit mesajı attı” diyerek duyurdu! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajlar aldığını öne sürerek partisinden istifa etti. Özarslan, parti içindeki baskı, dedikodu ve algı operasyonları nedeniyle görevini sağlıklı şekilde sürdüremeyeceğini belirtti. Mesut Özarslan’ın ardından Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi de CHP’den istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi, son yılların en sert iç krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan ağır suçlamalar eşliğinde partisinden ayrıldığını açıkladı. Özarslan'ın istifa metninde, özellikle parti yönetiminin üslubu ve yönetim anlayışına yönelik sert eleştiriler öne çıktı.
"GENEL BAŞKAN BELEDİYE BAŞKANINA KÜFÜR EDER Mİ?"
Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden hakaret, tehdit ve iftira içeren mesajlar gönderdiğini iddia etti. Kamuoyuna yönelttiği sorularla tepkisini dile getiren Özarslan, ailesinin ve özellikle annesi ile merhum babasının hedef alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Bu anlayışla CHP çatısı altında siyaset yapmasının mümkün olmadığını vurguladı.
MURAT KURUM ZİYARETİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ
İstifa sürecinin arka planında, Özarslan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmenin etkili olduğu belirtildi. Keçiören'in sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yapılan bu ziyaretin, parti içindeki bazı gruplar tarafından hedef alındığını ifade eden Özarslan, CHP içinde kendisine yönelik "sistemli bir dedikodu ve algı operasyonu" yürütüldüğünü savundu.
Murat Kurum ile ilişkisinin geçmişe dayanan bir okul ve mesai arkadaşlığı olduğunu dile getiren Özarslan, buna rağmen ziyaretin farklı anlamlara çekildiğini ve parti içindeki baskının giderek arttığını kaydetti.
ÖZGÜR ÖZEL'E AĞIR ELEŞTİRİLER: "SİYASİ NEZAKET VE DEVLET CİDDİYETİ KALMAMIŞTIR"
Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan eleştiren Özarslan, mevcut parti yönetiminin siyasi nezaket, parti ahlakı ve devlet ciddiyetinden uzaklaştığını öne sürdü. Tepkisinin CHP seçmenine ya da partinin kurumsal kimliğine değil, mevcut yönetim anlayışına olduğunu özellikle vurguladı.
Özarslan, "Sayın Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında; ne vatan, ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden eser kalmıştır" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
"CHP ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"
Tüm bu gerekçeler doğrultusunda CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Mesut Özarslan, Keçiören halkına hizmet etmeye parti ayrımı gözetmeksizin devam edeceğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birlikte görev yaptığı belediye başkanlarına teşekkür eden Özarslan, parti içindeki bazı grupların bu teşekkürleri dahi farklı yerlere çekmeye çalıştığını ifade etti.
AK PARTİ İDDİALARI KULİSLERDE KONUŞULUYOR
Öte yandan, Özarslan'ın istifasının ardından Ankara kulislerinde AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Bazı çevrelerde, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti saflarına katılmasının "kesinleştiği" yönünde değerlendirmeler yapıldığı öne sürüldü.
2 İSTİFA AÇIKLAMASI DAHA
Mesut Özarslan'ın istifasından sonra Keçiören Belediye Başkan yardımcısı ve Meclis üyesi de CHP'den istifa etti.