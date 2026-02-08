“Özgür Özel tehdit mesajı attı” diyerek duyurdu! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi, son yılların en sert iç krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan ağır suçlamalar eşliğinde partisinden ayrıldığını açıkladı. Özarslan'ın istifa metninde, özellikle parti yönetiminin üslubu ve yönetim anlayışına yönelik sert eleştiriler öne çıktı.

"GENEL BAŞKAN BELEDİYE BAŞKANINA KÜFÜR EDER Mİ?"

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden hakaret, tehdit ve iftira içeren mesajlar gönderdiğini iddia etti. Kamuoyuna yönelttiği sorularla tepkisini dile getiren Özarslan, ailesinin ve özellikle annesi ile merhum babasının hedef alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Bu anlayışla CHP çatısı altında siyaset yapmasının mümkün olmadığını vurguladı.

MURAT KURUM ZİYARETİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

İstifa sürecinin arka planında, Özarslan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmenin etkili olduğu belirtildi. Keçiören'in sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yapılan bu ziyaretin, parti içindeki bazı gruplar tarafından hedef alındığını ifade eden Özarslan, CHP içinde kendisine yönelik "sistemli bir dedikodu ve algı operasyonu" yürütüldüğünü savundu.

Murat Kurum ile ilişkisinin geçmişe dayanan bir okul ve mesai arkadaşlığı olduğunu dile getiren Özarslan, buna rağmen ziyaretin farklı anlamlara çekildiğini ve parti içindeki baskının giderek arttığını kaydetti.