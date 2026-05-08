CHP’de bir yapı daha çatladı: Burcu Köksal AK Parti yolunda

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, CHP yönetimiyle yaşadığı derin krizin ardından istifa ederek AK Parti saflarına katılmaya hazırlandığı öğrenildi. Bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanının CHP'den koparak AK Parti'ye geçtiği sürece bir yenisi daha ekleniyor. Siyaset kulislerini hareketlendiren bu kritik hamlenin ardından, Köksal'ın rozetinin Salı günü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

CHP İÇİNDEKİ "KILIÇDAROĞLU" HESAPLAŞMASI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimiyle ciddi görüş ayrılıkları ve gerilimler yaşadığı kamuoyuna yansıdı. Bu ayrışmanın temelinde ise kurultay sürecindeki tercihler yatıyor. Köksal, kurultayda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için parti içinde sistematik bir ayrımcılığa maruz kaldığını iddia ederek, bu süreçte dışlandığı ve baskı gördüğü sözleriyle aktardı.