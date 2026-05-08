CHP’de bir yapı daha çatladı: Burcu Köksal AK Parti yolunda
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, CHP yönetimiyle yaşadığı derin krizin ardından istifa ederek AK Parti saflarına katılmaya hazırlandığı öğrenildi. Bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanının CHP'den koparak AK Parti'ye geçtiği sürece bir yenisi daha ekleniyor. Siyaset kulislerini hareketlendiren bu kritik hamlenin ardından, Köksal'ın rozetinin Salı günü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.
CHP İÇİNDEKİ "KILIÇDAROĞLU" HESAPLAŞMASI
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimiyle ciddi görüş ayrılıkları ve gerilimler yaşadığı kamuoyuna yansıdı. Bu ayrışmanın temelinde ise kurultay sürecindeki tercihler yatıyor. Köksal, kurultayda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için parti içinde sistematik bir ayrımcılığa maruz kaldığını iddia ederek, bu süreçte dışlandığı ve baskı gördüğü sözleriyle aktardı.
KENDİ PARTİSİ HİZMETE ENGEL OLDU
Köksal'ın istifa kararı almasındaki bardağı taşıran son damla ise belediye meclisindeki "hizmet engeli" oldu. Bir otopark arazisini belediyeye kazandırarak şehre gelir sağlamayı hedefleyen Köksal'ın bu projesine, kendi partisinden yani CHP'li meclis üyelerinden ret cevabı geldiği ifade edildi. Dikkat çeken ayrıntı ise AK Partili üyelerin projeye destek vermesine rağmen, CHP'li üyelerin karşı çıkması nedeniyle belediyeye büyük gelir sağlayacak arazinin alınamadığı gerçeği oldu.
SALI GÜNÜ TARİHİ BİR GÜN OLACAK
Yaşanan bu tıkanıklık ve parti içi baskıların ardından Burcu Köksal, CHP ile bağlarını tamamen koparma kararı aldı. 12 Mayıs tarihinde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda büyük bir tören yapılması planlanıyor. Köksal, "Hizmet yolunda AK Parti çatısı altında devam edeceğim" ifadelerini kullanarak yeni yol haritasını çizerken, AK Parti rozetinin Başkan Erdoğan tarafından takılacak olması siyaset arenasındaki dengeleri değiştirecek bir adım olarak yorumlanıyor.