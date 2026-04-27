İzmir’de CHP’li belediyelerde kaosun adı aynı! Haklarını alamayan işçiler grevde

İzmir’de CHP’li yerel yönetimlerin "hak gaspları" ve "iş bilmezliği" emekçiyi canından bezdirdi. Yeni haftaya yine grev ve eylem sesleriyle uyanan İzmir’de; Konak, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde maaş, tazminat ve toplu sözleşme krizleri patlak verdi. Alacaklarını aylardır tahsil edemeyen işçiler belediye önlerinde oturma eylemi başlatırken, sosyal denge tazminatları tırpanlanan memurlar iş bırakarak CHP’li yönetime isyan bayrağını açtı.

Fotoğraf (DHA) KONAK'TA İŞÇİNİN SABRI TAŞTI: 1 YILLIK ALACAKLAR ÖDENMİYOR Konak Belediyesi çatısı altında ter döken işçiler, toplu sözleşmeden doğan geriye dönük alacaklarını tam 1 yıldır alamadıkları gerekçesiyle belediye hizmet binası önünde oturma eylemi başlattı. Her bir işçinin ortalama 70 bin lira alacağının biriktiğine dikkat çeken DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Yönetimi, belediye yönetiminin uyguladığı mobbing ve keyfi kesintilere sert tepki göstererek, "Başlattığımız bu oturma eylemi taleplerimiz karşılanana kadar kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı.