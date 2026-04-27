İzmir’de CHP’li belediyelerde kaosun adı aynı! Haklarını alamayan işçiler grevde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İzmir’de CHP’li yerel yönetimlerin "hak gaspları" ve "iş bilmezliği" emekçiyi canından bezdirdi. Yeni haftaya yine grev ve eylem sesleriyle uyanan İzmir’de; Konak, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde maaş, tazminat ve toplu sözleşme krizleri patlak verdi. Alacaklarını aylardır tahsil edemeyen işçiler belediye önlerinde oturma eylemi başlatırken, sosyal denge tazminatları tırpanlanan memurlar iş bırakarak CHP’li yönetime isyan bayrağını açtı.

İzmir, yeni haftaya bir kez daha protesto ve eylemlerle giriş yaptı.

KONAK'TA İŞÇİNİN SABRI TAŞTI: 1 YILLIK ALACAKLAR ÖDENMİYOR

Konak Belediyesi çatısı altında ter döken işçiler, toplu sözleşmeden doğan geriye dönük alacaklarını tam 1 yıldır alamadıkları gerekçesiyle belediye hizmet binası önünde oturma eylemi başlattı.

Her bir işçinin ortalama 70 bin lira alacağının biriktiğine dikkat çeken DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Yönetimi, belediye yönetiminin uyguladığı mobbing ve keyfi kesintilere sert tepki göstererek, "Başlattığımız bu oturma eylemi taleplerimiz karşılanana kadar kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı.

Emekçiler, belediye yönetiminin idari baskılarına boyun eğmeyeceklerini yüksek sesle dile getirdi.

BAYRAKLI'DA MEMURDAN "HAK GASPI" TEPKİSİ: RAKAMLAR YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nde ise memurların her ay maaşla birlikte aldığı sosyal denge tazminatlarında yapılan dev kesinti iş bırakma eylemine dönüştü.

Mevcut kazanılmış hakların masada eritilmeye çalışıldığını belirten Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, mevcut 24 bin 465 TL'lik rakamın yeni teklifle 13 bin 328 TL'ye çekilmek istendiğini vurgulayarak, "Kazanılmış haklar kesinlikle pazarlık konusu edilemez, mevcut sözleşmenin altına düşen hiçbir teklifi kabul etmeyeceğiz" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Filiz, belediye yönetiminin çözüm üretmekten uzak bir tavır sergilediğini, "Süreç müzakere zemini olmaktan çıkmıştır" ifadeleriyle aktardı.

KARŞIYAKA'DA TUTANAK TEHDİDİNE RAĞMEN GERİ ADIM YOK

Karşıyaka Belediyesi'nde de durum farklı değil; toplu iş sözleşmesinin askıya alınması ve ödemelerin yapılmaması memurları sokağa döktü.

Belediye binası önünde toplanan kalabalık, yönetimin "hak yeme" politikasına karşı tek yürek olurken, Tüm Bel-Sen 2 Nolu Şube Yöneticisi Fırat Belen, yönetimin eyleme katılan personeli tutanak tutarak korkutmaya çalıştığını öne sürdü.

Baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını belirten Belen, "Onlar hak yemekten vazgeçmediler, biz de mücadele etmekten vazgeçmiyoruz ve günleri saymıyoruz" ifadelerini kullandı. İzmir'in kalbinde yükselen bu tepkiler, CHP'li belediyelerdeki yönetim krizini bir kez daha gözler önüne serdi.

