"Annem adına kreş" bahanesiyle 50 bin euro! CHP'li Manavgat'ta rüşvet itirafı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda rüşvet mekanizması tüm detaylarıyla deşifre oldu. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli İbrahim Ş., Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in annesinin adını kullanarak kendisinden 50 bin euro talep ettiğini iddia etti. Bu çarpıcı itiraf, yolsuzluk dosyasında taşları yerinden oynattı.

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin beyanları rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Şüphelilerden İbrahim Ş. ifadesinde, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in "Annem adına kreş yaptırıyorum" diyerek kendisinden 50 bin euro istediğini anlattı.

İbrahim Ş., "Şükrü Sözen bana 'Annem adına belediye kreşi yaptırıyorum ancak paraya ihtiyacım var, bana 50 bin Euro verebilir misin?' dedi. Kreş inşaatının fotoğraflarını gösterdi. 1-2 hafta sonra parayı ayarlayıp Şükrü Sözen'i aradım. Beni belediyenin Side binasının alt katındaki otoparka çağırdı. Parayı deri bir çanta içerisinde Şükrü Sözen'e verdim" dedi.

Sabah'ın haberine göre; İbrahim Ş., Mart 2024 seçimlerini kazanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da rüşvet istediğini belirterek, "Seçimden 1-2 ay sonra Manavgat Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Tosak, 'Beni buraya Belediye Başkanı Nefi Kara gönderdi. "

"10-15 bin Euro civarında bir bağış yapacaksınız' dedi. Ben de 'Kalk defol git buradan' dedim. Birkaç gün sonra 3 buçuk milyon TL ceza yazdılar. İşletmemin bir bölümünü de yıktılar" ifadelerini kullandı.