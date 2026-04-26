Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın ve danışmanının, maaş dışında 2 ayrı şirketten 250'şer bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL huzur hakkı aldıkları ortaya çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde son dönemde ortaya ihale ve liyakat skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, danışmanlarına ve kendi oluşturduğu CHP'li yönetim kadrosuna, farklı iştirak şirketlerinden olmak üzere birden fazla huzur hakkı ödemesi yaptığı ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediye Meclis üyesi AK Partili Yasin Sagay, bazı CHP'li isimlerin, 2 ya da 3 ayrı iştirakten ayrı ayrı aldıkları huzur hakkı rakamlarının dudak uçuklattığını belirtirken, Akın'ın da başkanlık maaşına ek olarak 250 bin lira huzur hakkı aldığını söyledi.

DANIŞMANA 500 BİN TL



Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın danışmanı Melih Özay'ın, danışman maaşının yanı sıra 2 ayrı belediye şirketinden 250'şer bin lira olmak üzere toplamda 500 bin lira huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.

DUDAK UÇUKLATTI



Sabah'ın haberine göre; Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Meclis üyesi AK Partili Yasin Sagay, "Şimdi maaş dışında alınan huzur haklarını tek tek sayalım, Başdanışman Melih Özay 500 bin TL, Başkan Ahmet Akın 250 bin TL, Genel Sekreter Naki Çetin 250 bin TL, 1'inci Hukuk Müşaviri Deniz Deniz 250 bin TL, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu 100 bin TL, Mali İşler Daire Başkanı Gülten Kaçmaz 100 bin TL, diğer tüm daire başkanları da maaş haricinde 34 bin TL huzur hakkı alıyor" dedi.

BELEDİYE SESSİZ



Sabah'ın haberine göre; Adeta dudak uçuklatan rakamlarla ilgili iddialara, çok sayıda şirketi bulunan Büyükşehir Belediyesinden herhangi bir açıklama ise yapılmadı. Skandal gelişmeye ilişkin sosyal medyada ise çok sayıda kullanıcı tepkilerini dile getirdi.