CHP’de mezar taşlı protesto: "Yönetim istifa" sloganları

"YÖNETİM İSTİFA" SLOGANLARI

Gerginlik sırasında gençler sık sık "Yönetim istifa" sloganları atarak il yönetimine tepki gösterdi. Yuhalamaların da eşlik ettiği protestoda, parti içindeki ayrışmanın boyutu gözler önüne serildi. Kalabalığın kararlı ve sert tavrı dikkat çekerken, olay yerinde zaman zaman kontrol sağlamakta zorlanıldığı görüldü.



İl Başkanlığı önünde açıklama yapan gençler, görevden almalara ilişkin tepkilerini açık bir dille dile getirdi. Yapılan açıklamada, alınan kararların demokratik süreçlerden uzak olduğu vurgulanarak örgüt iradesine yönelik bir tasfiye girişimi olduğu ifade edildi. Açıklamada, Nejat Türktaş ve Elif Leyla Gümüş hedef alınarak eleştiriler yöneltildi; gençler, "Alınan kararlar demokratik süreçlerden uzak, örgüt iradesine yönelik bir tasfiye girişimidir" ifadelerini kullandı.