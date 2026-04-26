CHP'de "kripto kılıç artığı" krizi: Özel'in zamanlama hatası gerilimi körükledi

Yolsuzluk soruşturmaları, 'Özkan Yalım' skandalı ve mutlak butlan tartışmaları ile boğuşan CHP'de yeni bir iç kriz daha patlak verdi. CHP'Lİ MÜSLİM SARI'DAN CANLI YAYINDA TEHDİT Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat, önceki gün attığı twitle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kripto kılıç artığı" ifadesini kullandı.

Mine Kırıkkanat (ahaber.com.tr) KIRIKKANAT'A ATEŞ PÜSKÜRDÜLER Alevi toplumunu ayağa kaldıran bu sözler, parti içi muhalefette de öfke patlamasına yol açtı. Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li siyasiler ve gazeteciler peş peşe açıklamalar yaparak Kırıkkanat'a ateş püskürdü. ÖZEL'DEN 'RÖTARLI' KINAMA

Buna karşın uzun süre sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tepkilerin şiddetlenmesi üzerine gece 12'de kınama mesajı paylaştı. Kısa açıklamasında Özel, "Sözde yazar, bu kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hadsizce saldırmış. Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta bana emanettir. Tek kelime ile kınıyorum" dedi. Özel'in 'rötarlı' kınaması, krizi daha da körükledi. Muhalifler uzun süreli sessizliğe tepki gösterirken, genel merkeze yakın isimlerin ise "Genel başkan neden bu polemiklerin içine giriyor?" diye tepki göstermesi dikkat çekti.

KENDİNİ SAVUNDU: CEHALETİMİ BAĞIŞLAYIN

Krizin ardından yeni bir açıklama yapan Kırıkkanat, "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu'nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" dese de tepkilerden kurtulamadı.

Aynı gazetede yazan Prof. Dr. Veysel Ulusoy da Kırıkkanat'ı eleştirerek, "Nasıl bir körlük bu, nasıl bir kin? Sizi bir Cumhuriyet yazarı olarak kınıyorum. Gazetemize yakışmadığınızı vurguluyorum" dedi.

'SİYAH ÇELENK' HAZIRLIĞI

Genel merkeze karşı muhalif tutumu sebebiyle kısa süre önce CHP'den ihraç edilen gazeteci Mustafa Yavuz, "Cumhuriyet Gazetesi, Mine Kırıkkanat ile ilgili gerekli adımı atmazsa pazartesi günü saat 12.00'da Ankara'daki Cumhuriyet Gazetesi binası önüne siyah çelenk bırakacağım. Cumhuriyet Gazetesi bu ayıpla yoluna devam edemez" mesajını paylaştı. Söz konusu eylem hazırlığına çok sayıda CHP'li ismin "Biz de katılırız" diyerek destek verdiği görüldü.

"AHLAKSIZ, BÖLÜCÜ, HAİN" Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise çok daha sert bir dil kullandı. Çelik, Kırıkkanat için "Ahlaksız, bölücü, hain bir gazeteci müsveddesi" ifadelerini kullanarak hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.



Çelik'in zehir zemberek açıklaması ise şu şekilde:



- "Ahlaksız, Bölücü, daha ötesi Hain bir gazeteci müsveddesi!"



-"Bu alçaklığı yanına kâr bırakmayacağımıza, derhal gerekli hukuksal başvuruları yapacağımıza emin ol."



- "Ey Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri, umarım utanmanız kalmıştır! Böylesi bir ahlaksıza, bölücüye ve haine arka çıkmanız elbette unutulmayacak! Cumhuriyet Gazetesi tarihinde yüz karaları diye anılacaksınız!"

