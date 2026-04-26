CHP’de rüşvet çatlağı: Parti olağanüstü toplanıyor, bazı isimler tepkili

CHP, belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından yarın Olağanüstü Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplama kararı aldı.

Toplantılar, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilecek. Gündemde cezaevinde bulunan belediye başkanlarının durumu ile rüşvet iddialarıyla gündeme gelen belediyelere yönelik disiplin süreçleri yer alıyor.

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, toplantı öncesi partide yaşanan hareketliliği ve kulislerde konuşulan başlıkları değerlendirdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN 'İTİBAR' MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebiyle gündeme gelen toplantılarda, belediyelere yönelik operasyonlara karşı izlenecek yol haritası tartışılıyor.

Parti içinde düzenlenen mitinglerin tutuklu belediye başkanlarının durumu ile ilgili somut bir sonuç üretmediği yönünde eleştiriler yükselirken, Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Yavaş, "İtibarımız makamımızdan çok daha önemli. İtibarımız için makamı terk etmeye hazırız" sözleriyle hem parti yönetimine hem de kamuoyuna güçlü bir mesaj verdi.

Toplantıda ayrıca Silivri Cezaevi'nde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajının da okunacağı ve birlik vurgusu yapılacağı ifade ediliyor.