CHP’de rüşvet çatlağı: Parti olağanüstü toplanıyor, bazı isimler tepkili
CHP, belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından olağanüstü toplanıyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, kritik toplantı öncesi son kulis bilgilerini aktarırken, parti içinde görüş ayrılıklarının öne çıktığını belirtti.
CHP, belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından yarın Olağanüstü Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplama kararı aldı.
Toplantılar, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilecek. Gündemde cezaevinde bulunan belediye başkanlarının durumu ile rüşvet iddialarıyla gündeme gelen belediyelere yönelik disiplin süreçleri yer alıyor.
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, toplantı öncesi partide yaşanan hareketliliği ve kulislerde konuşulan başlıkları değerlendirdi.
MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN 'İTİBAR' MESAJI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebiyle gündeme gelen toplantılarda, belediyelere yönelik operasyonlara karşı izlenecek yol haritası tartışılıyor.
Parti içinde düzenlenen mitinglerin tutuklu belediye başkanlarının durumu ile ilgili somut bir sonuç üretmediği yönünde eleştiriler yükselirken, Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Yavaş, "İtibarımız makamımızdan çok daha önemli. İtibarımız için makamı terk etmeye hazırız" sözleriyle hem parti yönetimine hem de kamuoyuna güçlü bir mesaj verdi.
Toplantıda ayrıca Silivri Cezaevi'nde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajının da okunacağı ve birlik vurgusu yapılacağı ifade ediliyor.
BELEDİYE BAŞKANLARI ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI
Parti içindeki görüş ayrılıkları belediye başkanları arasında da açık şekilde hissediliyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyelerin hizmet üretmeye odaklanması gerektiğini belirterek, "Siyaset yapmak milletvekillerinin ve genel merkezin işi, biz konsantrasyonumuzu bozmayacağız" dedi.
Öte yandan Konya Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal ise yolsuzluk ve ahlaksızlık iddialarına sert tepki gösterdi.
Köksal, "Şahsımızın ve partinin itibarını zedeleyenlere karşı net tavır almalıyız" diyerek disiplin süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.
BASINA YÖNELİK 'HUKUK' HAMLESİ
Özgür Özel'in başkanlığında yapılacak toplantılarda ele alınacak bir diğer başlık ise operasyonların medyadaki yansımaları olacak.
CHP'nin, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını gündeme taşıyan basın kuruluşlarına yönelik hukuki süreç başlatmayı değerlendirdiği ifade ediliyor.
Özel'in bu kapsamda parti hukukçularına talimat verdiği ve sürecin yakından takip edileceğini vurguladığı belirtiliyor.