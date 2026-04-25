CHP'li Hasbi Dede davasında şok savunma! Taciz suçunu çocuklarına attılar
Giresun'un Görele ilçesinde Türkiye kamuoyunu sarsan ve mağdur Tuana Elif Torun’un vefatıyla daha da derinleşen cinsel taciz davasında ikinci duruşma görüldü. Eski belediye başkanı Hasbi Dede’nin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Dede’nin eşi İclal Dede, taciz mesajlarını kızının attığını ileri sürerek skandal bir savunmaya imza attı.
Giresun'un Görele ilçesi eski belediye başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin, 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'a "Cinsel tacizde" bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü.
Duruşmaya alınmayan Tuana Elif Torun'un yakınları adliye önünde, üzerlerinde Tuana'ya destek mesajlarının yer aldığı tişörtler ve fotoğraflarla eylem yaptı. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, sanık Hasbi Dede'nin eşi İclal Dede, tanık olarak dinlendi.
MESAJLARI KIZIM ATTI
Olay gecesi eşinin telefonunu şarjda bıraktığını öne süren İclal Dede, "Eşim tutuklanınca, büyük kızım Ada, kötü oldu. Giresun'daki danışmanımıza götürdüm. Ada ağlayarak, mesajı kendisinin attığını söyledi" dedi.
İclal dede, kendi telefonunda tespit edilen "Ama ben zaten böyle bir şey olacağından şüphe duydum hep" şeklindeki mesajı ise ailenin bir anlık kızgınlıkla farklı bir şeyler yapabileceğini anlatmak için yazdığını öne sürdü.
ÇALIŞANLAR: BİZ ATMADIK
Duruşmada Hasbi Dede'nin, "Mesajları, belediye çalışanları atmış olabilir" dediği personel de tanık olarak dinlendi. Çalışanlardan Onur Dağdelen belediyenin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ancak, Hasbi Dede'nin özel mesajlarına bakmadığını anlattı.
Duruşmada, annesinin daha önce, "Kızım kıskandırmak için böyle bir şey yapmış olabilir" dediği, çiftin Kızları Ada Deren'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Dağhan batın Cebeci de tanık olarak dinlendi. Ada Bereni tanığını ancak, kendisinde telefonunun daha bulunmadığını söyleyen Cebeci, Tuana ile görüştüklerini, olay gecesi de taciz mesajlarının görüntülerini kendisine attığını belirtti.