CHP'li Hasbi Dede davasında şok savunma! Taciz suçunu çocuklarına attılar

Duruşmaya alınmayan Tuana Elif Torun'un yakınları adliye önünde, üzerlerinde Tuana'ya destek mesajlarının yer aldığı tişörtler ve fotoğraflarla eylem yaptı. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, sanık Hasbi Dede'nin eşi İclal Dede, tanık olarak dinlendi.

Hasbi Dede tarafından Tuana Elif Torun'a atılan mesajlar

İclal dede, kendi telefonunda tespit edilen "Ama ben zaten böyle bir şey olacağından şüphe duydum hep" şeklindeki mesajı ise ailenin bir anlık kızgınlıkla farklı bir şeyler yapabileceğini anlatmak için yazdığını öne sürdü.

ÇALIŞANLAR: BİZ ATMADIK

Duruşmada Hasbi Dede'nin, "Mesajları, belediye çalışanları atmış olabilir" dediği personel de tanık olarak dinlendi. Çalışanlardan Onur Dağdelen belediyenin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ancak, Hasbi Dede'nin özel mesajlarına bakmadığını anlattı.

Duruşmada, annesinin daha önce, "Kızım kıskandırmak için böyle bir şey yapmış olabilir" dediği, çiftin Kızları Ada Deren'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Dağhan batın Cebeci de tanık olarak dinlendi. Ada Bereni tanığını ancak, kendisinde telefonunun daha bulunmadığını söyleyen Cebeci, Tuana ile görüştüklerini, olay gecesi de taciz mesajlarının görüntülerini kendisine attığını belirtti.