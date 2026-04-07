CHP'li Hasbi Dede’nin taciz dosyasında “karanlık” ölüm! Bilirkişi raporu şok detayları ortaya koydu

CHP'li Hasbi Dede’nin taciz dosyasında “karanlık” ölüm! Bilirkişi raporu şok detayları ortaya koydu

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından tacize uğradığını beyan eden ve dava sürerken şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitiren Tuana Elif Torun’un ölümüne ilişkin bilirkişi raporu yayımlandı. Rapora göre kazada sürücü Adem Hasbaş, çarpışmadan önce etkin fren yapmayarak tedbir almadığı ve fren izleri kazadan 4 metre sonra başladığı ortaya çıktı.

Görele'de yaşanan şüpheli trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Elif Torun'a çarpan sürücü Adem Hasbaş, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulundu. Raporda, fren izlerinin çarpışmadan 4 metre sonra başladığı ve sürücünün tedbir almadığı ortaya çıktı. Kazanın meydana geliş şekli, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olmasıyla ilgili beyanlarıyla bağlantılı olarak değerlendirildi. Rapordaki detaylar, olayın şüpheli doğasını gözler önüne seriyor.

CHP'li Hasbi Dede’nin taciz dosyasında “karanlık” ölüm! Bilirkişi raporu şok detayları ortaya koydu - 1

FREN İZLERİ ÇARPIŞMADAN SONRA BAŞLADI

Bilirkişi raporu, Tuana'ya çarpan sürücü Adem Hasbaş'ın, asfalt zemindeki fren izlerinin kazadan 4 metre sonra başladığını ortaya koydu. Raporda, sürücünün kaza mahalline gelmeden önce etkin frenleme yapabileceği ve önlem alabileceği halde tedbir almadığı belirtildi.

CHP'li Hasbi Dede’nin taciz dosyasında “karanlık” ölüm! Bilirkişi raporu şok detayları ortaya koydu - 2

SÜRÜCÜNÜN BEYANLARI VE KAZANIN ŞEKLİ

Raporda ayrıca Hasbaş'ın, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu beyan ettiği için selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle sol tarafından geçebileceğini düşündüğü sırada kazanın meydana geldiği ifade edildi. Bu değerlendirme, kazanın oluş şekliyle ilgili soru işaretlerini artırıyor.

BİLİRKİŞİ KUSURU BELİRLEDİ

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan raporda, sürücünün kaza öncesinde gerekli tedbirleri almadığı ve çarpışmada kusurlu olduğu vurgulandı. Raporda yer alan detaylar, kazanın şüpheli nitelikte olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

CHP'li Hasbi Dede’nin taciz dosyasında “karanlık” ölüm! Bilirkişi raporu şok detayları ortaya koydu - 4

OLAYIN ARKASINDAKİ TARTIŞMALAR

Tuana'nın CHP'li Hasbi Dede tarafından tacize uğradığı iddiaları ve dava süreci, kazayı daha da tartışmalı hâle getiriyor. Bilirkişi raporundaki bulgular, hem kazanın hem de olayın sosyal ve hukuki boyutlarının önemini ortaya çıkarıyor.

CHP'li Hasbi Dede’nin taciz dosyasında “karanlık” ölüm! Bilirkişi raporu şok detayları ortaya koydu - 5

