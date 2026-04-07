CHP'li Hasbi Dede’nin taciz dosyasında “karanlık” ölüm! Bilirkişi raporu şok detayları ortaya koydu

Görele'de yaşanan şüpheli trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Elif Torun'a çarpan sürücü Adem Hasbaş, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulundu. Raporda, fren izlerinin çarpışmadan 4 metre sonra başladığı ve sürücünün tedbir almadığı ortaya çıktı. Kazanın meydana geliş şekli, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olmasıyla ilgili beyanlarıyla bağlantılı olarak değerlendirildi. Rapordaki detaylar, olayın şüpheli doğasını gözler önüne seriyor.

SÜRÜCÜNÜN BEYANLARI VE KAZANIN ŞEKLİ

Raporda ayrıca Hasbaş'ın, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu beyan ettiği için selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle sol tarafından geçebileceğini düşündüğü sırada kazanın meydana geldiği ifade edildi. Bu değerlendirme, kazanın oluş şekliyle ilgili soru işaretlerini artırıyor.