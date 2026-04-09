CHP’li Hasbi Dede’nin taciz soruşturmasında gelişme! Sevgilisi Tuana’ya çarpan şahsın tanıdığı çıktı
CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Tuana’nın erkek arkadaşı D.B.C., savcılığa verdiği ifadesinde genç kıza “olayların dışında durması” yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi. Öte yandan dosyanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri, D.B.C. ile Tuana’ya çarpan şahsın birbirini tanıdığının ortaya çıkması oldu. Bu kritik bağlantı, soruşturmanın seyrine yeni bir boyut kazandırırken olayın perde arkasına dair soru işaretlerini daha da artırdı.
TUANA'YA SEVGİLİSİ "OLAYLARIN DIŞINDA DUR" UYARISI YAPMIŞ
9 Nisan 2026 tarihinde Başsavcılığa verdiği ifadesinde D.B.C., "Cinsel taciz konusu Tuana Elif Gülüşan'ı fazlasıyla etkilemişti. Ben ona bu kadar etkilenmemesi gerektiğini biraz daha olayların dışında durması gerektiğini söyledim" dedi.
D.C.B. YANLI BEYAN MI YAPTI?
Cinsel taciz soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenmek için çağrıldığını anlatan D.B.C.'nin ifadesindeki şu detaylar dikkati çekti:
"Murat Cebeci'nin, Hasbi Dede'nin sanık olduğu cinsel taciz davasında Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde ifade vermemi bana söylemesi hususu ise yanlış anlaşılmadan ibarettir. Ben cinsel taciz soruşturmasında tanık olarak dinlenmek için çağırılmıştım. Babam Murat Cebeci bunu öğrendiğinde bana 'Oğlum kendini tehlikeye atacak bir beyanda bulunma' şeklinde söylemişti."
D.B.C.'nin bu ifadeleri, Tuana'nın annesi Nuray Torun'un "Kızımın taciz davası ile ilgili yargılaması devam eden dosya hakkında Murat Cebeci, oğluna Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde taraflı olarak ifade vereceksin dediğini öğrendim" şeklinde Görele Başsavcılığına verdiği ifadeyi akıllara getirdi.
TUANA'NIN SEVGİLİSİ ÇARPAN ŞAHISLA TANIŞIK
İfadedeki çarpıcı bir detay da Tuana'nın erkek arkadaşının Tuana'nın ölümüne sebep olan kazayı yapan şahsı tanıyor olması oldu. D.B.C., şunları kaydetti:
"Tuana Elif Gülüşan bizim ilişkimiz boyunca özellikle son zamanlarda bana olağan dışı bir durumdan bahsetmedi. Adem Hasbaş ile tanışıp tanışmadıklarını bilmiyorum. Ben ismini daha önce Tuana Elif Gülüşan'dan hiç duymamıştım. Tanıştıklarını düşünmüyorum. Ben de Adem Hasbaş'ı sadece selam verecek kadar tanırım. Olay günü Tuana Elif Gülüşan'ın neden sahile gitmek istediği konusunda hiç bir fikrim yoktur."
Tuana'ya ve aileye şikayeti geri çekmeleri konusunda bir yönlendirme olduğu iddiaları gündemde kalmaya devam ediyor.