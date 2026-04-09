CHP’li Hasbi Dede’nin taciz soruşturmasında gelişme! Sevgilisi Tuana’ya çarpan şahsın tanıdığı çıktı

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Tuana’nın erkek arkadaşı D.B.C., savcılığa verdiği ifadesinde genç kıza “olayların dışında durması” yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi. Öte yandan dosyanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri, D.B.C. ile Tuana’ya çarpan şahsın birbirini tanıdığının ortaya çıkması oldu. Bu kritik bağlantı, soruşturmanın seyrine yeni bir boyut kazandırırken olayın perde arkasına dair soru işaretlerini daha da artırdı.

Görele'deki şüpheli ölüm ve taciz iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. CHP'li Hasbi Dede hakkında cinsel taciz beyanının ardından şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun dosyasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. TUANA'YA SEVGİLİSİ "OLAYLARIN DIŞINDA DUR" UYARISI YAPMIŞ 9 Nisan 2026 tarihinde Başsavcılığa verdiği ifadesinde D.B.C., "Cinsel taciz konusu Tuana Elif Gülüşan'ı fazlasıyla etkilemişti. Ben ona bu kadar etkilenmemesi gerektiğini biraz daha olayların dışında durması gerektiğini söyledim" dedi.

Fotoğraf: ahaber.com.tr D.C.B. YANLI BEYAN MI YAPTI? Cinsel taciz soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenmek için çağrıldığını anlatan D.B.C.'nin ifadesindeki şu detaylar dikkati çekti: "Murat Cebeci'nin, Hasbi Dede'nin sanık olduğu cinsel taciz davasında Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde ifade vermemi bana söylemesi hususu ise yanlış anlaşılmadan ibarettir. Ben cinsel taciz soruşturmasında tanık olarak dinlenmek için çağırılmıştım. Babam Murat Cebeci bunu öğrendiğinde bana 'Oğlum kendini tehlikeye atacak bir beyanda bulunma' şeklinde söylemişti." D.B.C.'nin bu ifadeleri, Tuana'nın annesi Nuray Torun'un "Kızımın taciz davası ile ilgili yargılaması devam eden dosya hakkında Murat Cebeci, oğluna Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde taraflı olarak ifade vereceksin dediğini öğrendim" şeklinde Görele Başsavcılığına verdiği ifadeyi akıllara getirdi.