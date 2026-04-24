Okul saldırılarının nedenlerine ilişkin Araştırma Komisyonu kurulacak
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı olayları ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, komisyon 22 kişiden oluşacak.
14-15 Nisan'da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarına ilişkin TBMM harekete geçti.
ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK
TBMM'nin "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar İle Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"ına göre komisyon 22 üyeden oluşacak.
Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.
Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.