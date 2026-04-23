Okullarda 7 basamaklı güvenlik dönemi: Sosyal medyaya e-Devlet doğrulaması geliyor

Türkiye'de çocukların hem okullarda hem de sosyal medyada güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak tarihi adımlar atılıyor. İçişleri, Adalet, Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek 7 basamaklı güvenlik tedbirleri, dijital dünyadan okul koridorlarına kadar geniş bir koruma kalkanı oluşturacak. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, yeni düzenlemenin detaylarını, sosyal medyadaki kimlik doğrulama şartını ve okullardaki sıkı denetimlerin uygulama takvimini A Haber ekranlarında paylaştı.

SOSYAL MEDYADA E-DEVLET ZORUNLULUĞU

Dijital dünyadaki kontrolsüzlüğe son verecek adımları aktaran Mehmet Karataş, "Özellikle çocuklarımızı gerek sahada gerekse sosyal medya platformlarında korumak üzere dev adımlar atılıyor. Artık sosyal medya platformlarına girişte e-Devlet üzerinden kimlik doğrulamalı giriş dönemi başlıyor," sözlerini kullandı. Karataş, sistemin işleyişine dair, "Kimse e-Devlet şifrelerinin yabancı platformların eline geçeceğini sanmasın; tam tersi, bu platformlara girişin denetimi devletin kontrolüne geçmiş olacak. Bu sayede sahte hesaplar, dolandırıcılık ve siber suçlarla mücadelede çok güçlü bir araç elde edilecek," ifadelerini kullandı.