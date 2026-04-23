Okullarda 7 basamaklı güvenlik dönemi: Sosyal medyaya e-Devlet doğrulaması geliyor
Türkiye’de çocukların güvenliğini artırmaya yönelik “7 basamaklı güvenlik sistemi” devreye giriyor. Okullarda emniyet entegreli kamera, turnike ve sıkı denetimler uygulanacak; sosyal medyada ise e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama zorunlu olacak. Yeni düzenlemenin detaylarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş açıkladı.
Türkiye'de çocukların hem okullarda hem de sosyal medyada güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak tarihi adımlar atılıyor. İçişleri, Adalet, Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek 7 basamaklı güvenlik tedbirleri, dijital dünyadan okul koridorlarına kadar geniş bir koruma kalkanı oluşturacak. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, yeni düzenlemenin detaylarını, sosyal medyadaki kimlik doğrulama şartını ve okullardaki sıkı denetimlerin uygulama takvimini A Haber ekranlarında paylaştı.
SOSYAL MEDYADA E-DEVLET ZORUNLULUĞU
Dijital dünyadaki kontrolsüzlüğe son verecek adımları aktaran Mehmet Karataş, "Özellikle çocuklarımızı gerek sahada gerekse sosyal medya platformlarında korumak üzere dev adımlar atılıyor. Artık sosyal medya platformlarına girişte e-Devlet üzerinden kimlik doğrulamalı giriş dönemi başlıyor," sözlerini kullandı. Karataş, sistemin işleyişine dair, "Kimse e-Devlet şifrelerinin yabancı platformların eline geçeceğini sanmasın; tam tersi, bu platformlara girişin denetimi devletin kontrolüne geçmiş olacak. Bu sayede sahte hesaplar, dolandırıcılık ve siber suçlarla mücadelede çok güçlü bir araç elde edilecek," ifadelerini kullandı.
9 AYDA TAMAMLANACAK DEV ENTEGRASYON
Yeni sistemin uygulama takvimini detaylandıran Mehmet Karataş, "Süreç toplamda 9 aya yayılmış durumda. İlk 3 ayda yönetmelik ve altyapı çalışmaları tamamlanacak, ardından platform entegrasyonu gerçekleştirilecek. Son 3 aylık periyotta ise kullanıcıların entegrasyonu sağlanarak sistem tamamen hayata geçecek," sözleriyle aktardı. Özellikle TikTok gibi mecralardaki kontrolsüzlüğe dikkat çeken Karataş, "Kurallara uymayan platformlara karşı para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma gibi çok ağır yaptırımlar uygulanacak," ifadeleriyle dijital dünyadaki yeni dönemin şifrelerini verdi.
OKULLARDA "EMNİYET" ENTEGRELİ KAMERA SİSTEMİ
Okul binalarındaki fiziki güvenliğin de en üst düzeye çıkarılacağını belirten Mehmet Karataş, "Okullarda artık kamera sistemi zorunlu hale geliyor. Ancak bu sadece okulun kendi iç izlemesiyle sınırlı kalmayacak; sistem Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne, yani emniyete entegre edilecek. Böylece emniyet güçleri okullardaki kameralara anlık olarak erişebilecek," açıklamasını yaptı. Karataş, güvenliğin okul kapısında başlayacağını vurgulayarak, "Turnikeli geçiş sistemleri ve el detektörleri ile güvenlik taramaları yapılacak. Söz konusu can güvenliği ise tüm bu önlemler tavizsiz uygulanacak," ifadelerini kullandı.
RANDEVUSUZ GİRİŞE VE OKUL ÖNÜNDE BEKLEMELERE SON
Okul çevresindeki sivil denetimlerin de artırılacağını ifade eden Mehmet Karataş, "Veliler için randevusuz girişler tamamen yasaklanacak. Kimin neden geldiği önceden bildirilecek, kayıt altına alınacak ve ziyaretçiler ancak öğretmenin onayı ile içeri girebilecek," sözleriyle yeni kuralları sıraladı. Okul önlerindeki şüpheli şahıslara karşı da teyakkuza geçileceğini belirten Karataş, "Okul çevresinde ilgisi olmayan kişi ve grupların toplanması engellenecek, GBT kontrolleri sıklaştırılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımıza verilecek en büyük armağan, onların huzur ve güven içinde eğitim almasıdır," ifadelerini kullandı.