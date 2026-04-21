Saldırılar sonrası her okula özel ekip: Bakanlık duyurdu

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak özel ekip kurduklarını anımsatarak, "Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık." ifadesini kullandı.

6 AYLIK EYLEM PLANI

Bakan Göktaş, sürecin kısa süreli bir müdahale olmadığını ve uzun vadeli çalışma planladıklarını vurgulayarak, "Bu bir günlük bir süreç değil, biz orada 6 aylık eylem planı oluşturduk. Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Hem psikososyal destek süreçleri yürüttük hem de sürece tanık olan mahalle sakinleriyle bireysel görüşmeler yaptık. Olayı görmese bile süreçten etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek süreçleri başlattık." diye konuştu.

"HER OKULA ÖZEL EKİP VE BİRİM KURDUK"

Kahramanmaraş'taki çalışmaların sürekliliğini sağlamak adına Gaziantep'ten de personel görevlendirmesi yapıldığını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte destek takviye ekibi ile beraber her okula özel ekip, birim kurduk. Sadece okul veya mahalle bazlı bir çalışma değil. Çalışan meslek gruplarına dair psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve ardından normalleşme süreci ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımız ilk andan itibaren taziye evlerinde de görev yaptı ancak şu an ailelere yönelik özel çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle depremde ebeveyn kaybı yaşamış ve bu son olaydan etkilenmiş çocuklarımızı hassasiyetle tespit ediyoruz."