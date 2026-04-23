Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli: İçişleri Bakanı Çiftçi detayları açıkladı

İçişleri Bakanı Çiftçi Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek ve Halit Turan'a konuştu (Sabah)

"7 BASAMAKLI YENİ OKUL GÜVENLİK MODELİ"

Bakan Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan "7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli" ile Türkiye genelindeki tüm okulların güvenlik algoritması sil baştan yazılıyor.

1- RİSK VE TEHDİT ANALİZLERİ YENİLENECEK

Birincisi, okullarda risk analizi ve tehdit tanımlamaları baştan yapılarak mevcut sistem tamamen güncellenecek.

2- FİZİKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.

3- ERKEN UYARI İLE OLASI RİSKLERE HIZLI MÜDAHALE

Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve olası risklere müdahale edilecek

4- TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ DEVREDE

Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

5- RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA SİBER TAKİP

Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.

6- BAKANLIKLAR KOORDİNE ÇALIŞACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

7- ACİL DURUMLAR İÇİN EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI YAPILACAK

Okullarda bu yönde eğitim, konferans ve seminerler yapılacak.