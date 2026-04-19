MEB Birim Amirleri Toplantısı'nda gündem okul saldırıları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla 'Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Birim Amirleri Toplantısı' düzenlendi. Bu kapsamda toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Tekin, toplantıda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen saldırılar sonrası bölgede yürütülen faaliyetlere ve alınan tedbirlere ilişkin son bilgileri aldı.



Devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Tekin, Bakanlık birimlerince ilk günden itibaren sürdürülen psikososyal destek ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiğine işaret etti. Bakan Tekin, Bakanlık olarak öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanında olmak için gerekli tüm adımları ivedilikle attıklarına belirterek bu konuda herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi talimatını tekrarladı.

ÖĞRETMEN VE VELİLERLE YAPILACAK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

Toplantıda okul güvenliğine ilişkin birimlerce yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar, risk alanları, mevzuatta yer alan düzenlemeler, bu konuda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi. Öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri ve okul içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantıda çocukların maruz kaldığı veya kalabileceği tehlikelerle mücadele edilmesi için özellikle öğretmen ve velilerle yapılacak çalışmalar ele alındı.