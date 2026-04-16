Şanlıurfa’daki okul saldırısında 16 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siverek’te bir meslek lisesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir meslek lisesinde yaşanan silahlı saldırı olayına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonlarda önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "14.04.2026 günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.