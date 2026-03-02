Okulda bıçaklı dehşet! Liseli saldırgan öğretmenlerini ve arkadaşını kanlar içinde bıraktı

Çekmeköy’de lisede dehşet anları yaşandı. Bir öğrenci, yanında getirdiği bıçakla 2 öğretmenini ve 1 arkadaşını yaraladı. Okul koridorları kısa sürede karışırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada saldırgan öğrencinin gözaltına alındığı belirtilirken, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.