Gökhan Ertok’un “etkin pişmanlık” ifadesine ahaber.com.tr ulaştı: Gülistan'ın SIM kartıyla hesabına girdiğim için pişmanım
Tunceli’de yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli eski polis Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre şüpheli, ifadesinde dosya kapsamında bildiği tüm hususları samimi şekilde anlattığını belirterek pişman olduğunu söyleyerek, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Gülistan Doku’nun SIM kartıyla sosyal medya hesabına girdiğim için pişmanım" dedi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
ERTOK'UN "ETKİN PİŞMANLIK" İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden eski polis Gökhan Ertok sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken Ertok'un ifadesine "etkin pişmanlık" ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.
Şüpheli, ifadesinde dosya kapsamında bildiği tüm hususları samimi şekilde anlattığını belirterek pişman olduğunu söyledi.
Ertok, kayıp olan Gülistan Doku'ya ait SIM kartı hukuksuz ve yetkisiz şekilde kullanarak sosyal medya hesabına eriştiğini kabul ederken, bu süreçte yönlendirildiğini öne sürdü. İfadesinde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Şükrü Eroğlu isimli şahsın kendisini, "soruşturmayı birlikte yürütüyoruz, basın baskısı var, kızı bulmalıyız" şeklinde söylemlerle ikna ettiğini iddia etti. Teknik bilgisinden faydalanılarak kullanıldığını ileri süren şüpheli, bu nedenle kendisinin de mağdur edildiğini savundu.
"VALİ BENİ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ"
Ertok ifadesinde, "Ben sadece vali Tuncay SONEL ile Şükrü EROĞLU'na güvendiğim için böyle bir hataya düştüm. Hatta sim kart bana gönderildiğinde vali Tuncay SONEL beni arayıp "basın çok üstümüze geliyor kızı bulmalıyız" diye söyledi, ben şimdi anlıyorum ki vali Tuncay SONEL ve koruma müdürü Şükrü EROĞLU'nun sim kartı temizleyerek bana gönderdiklerini ve kızı bulmamız gerekiyor diye beni kandırıp Gülistan'ın sosyal medya mesajlarının temizlendiğinden emin olmaları için beni kullandıklarını anladım. Bana sorulan bu hususların bana Gülistanın sim kartını gönderip inceleten vali Tuncay SONEL ile koruma polisi Şükrü EROĞLU'na da sorulmasını istiyorum. Vali ve Şükrü bu olayda beni kullanıp tuzağa düşürdü." dedi.
"ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUM"
Pişman olduğunu dile getiren Ertok, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ifade etti.
Şüphelinin avukatı Felemez Güneş ise müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını belirterek, serbest bırakılmasını talep etti.
Şüphelinin ifadesi, avukatı eşliğinde okunarak doğruluğu kendisine teyit ettirildi ve imza altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
GÖKHAN ERTOK TUTUKLANDI
Öte yandan dün akşam Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen eski polis Gökhan Ertok tutuklandı.
Polislikten ihraç edilen Ertok'un, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilmişti.
TUNCELİ ESKİ VALİSİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Ertok'un ifadesinde işaret ettiği isimlerden biri olan eski Tunceli Valisi Sonel hakkında da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda soruşturmanın ardından açığa alınan Sonel, bugün gözaltına alındı.