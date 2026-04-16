Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ifade! "'Silahla birini vurdu' sözlerini duydum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gülistan Doku soruşturmasında kilit isimlerden Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Baba Altaş, oğlunun bir cinayete şahitlik etmiş olabileceğini itiraf ederek, "Oğlum kırmızı bültenle getirilip konuşturulsun" dedi. Altaş "Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak 'ben bu silahla birisini vurdum' demişti" sözlerini bizzat oğlundan duyduğunu ve oğlunun kendisinden "yüklü miktarda para lazım, tehdit ediliyorum" dediğini anlattı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İşte Gülistan Dokunun sevgilisinin mesajlarıİŞTE GÜLİSTAN DOKU'NUN SEVGİLİSİNİN MESAJLARI
Şüphelilerden gözaltına alınan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, Doku'nun kaybolduktan 13 gün sonra sim kartını kullandığı ve yaklaşık 3 saat boyunca kullanıp veri transferi yaptığı soruşturma dosyasına girmişti. Gökhan Ertok tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, dosyayı sil baştan yazdıracak şok itiraflar gün yüzüne çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yasa dışı yollarla ABD'ye kaçan Umut Altaş'ın babası Celal Altaş, verdiği ifadede dosyada adı geçen isimler üzerinden dikkat çeken bir ifade verdi.

Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ise konuya ilişkin ifadesinde "Oğlumdan edindiğim bilgilere göre Mustafa Türkay o dönem silahla geziyormuş. Bu silahın Uzi yada normal tabanca olup olmadığını bilmiyorum bu konuyu oğlum birkaç kez söylemişti. Hatta bir seferinde polis K noktasında atış bile yapmışlar." ifadesini kullandı. Celal Altaş ifadesinde oğlu Umut Altaş'ın Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz ile yakın arkadaş olduğunu; oğlunun Gülistan'la ilişkisinin düzeyini bilmediğini iddia etti.

Gülistan Doku soruşturmasında 1 tutuklamaGÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 1 TUTUKLAMA

"MUSTAFA TÜRKAY 'BİRİNİ VURDUM' SÖZLERİNİ DUYDUM"
Baba Celal Altaş'ın ifadesindeki en sarsıcı detay, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilgili olan kısımdı. Altaş, ABD'deki oğlu Umut ile yaptığı telefon görüşmesini şu sözlerle aktardı:

"Oğluma ısrarla bir şeye tanık olup olmadığını sordum. Bana, 'Mustafa Türkay bir gün yanımda silahını çıkartarak: Ben bu silahla birisini vurdum' dedi. Başka bir konuşmada ise "Bana para gönderin ben tehdit ediliyorum, yüklü miktarda para lazım" demişti. Hatta bu konuşma esnasında sinirle telefonu kapattı. Para istemesini uyuşturucu almak için olabilir ama neden tehdit edildiğini anlamadım. Ben de oğlum somut bir şey gördün mü tanık oldun mu diye sorduğumda sadece bunları söylemişti."

"KAYITLAR ANCAK MÜLKİ AMİR TALİMATIYLA SİLİNİR"

Doku ailesinin avukatı tarafından sunulan ses kayıtlarında, Celal Altaş'ın "Kamera ve hastane kayıtları silinmiş, benim gücüm yetmez" dediği duyulduğu ortaya çıktı. Savcının bu sözlerin kastını sorması üzerine Altaş, Tunceli'deki bürokrasiye işaret ederek:

"Eğer bu şehirde kamera ve hastane kayıtları siliniyorsa, bu ancak şehrin mülki amirinin yönlendirmesi veya talimatıyla yapılır. Benim oğlum için kimse bu kayıtları silmez," diyerek sürece dair imalı bir suçlamada bulundu.

Gülistan Dokunun ablası katilin ismini verdi!GÜLİSTAN DOKU'NUN ABLASI KATİLİN İSMİNİ VERDİ!
CİNAYET GÜNÜ "VİYADÜKTE" ORTAK BAZ
Bilirkişi raporları, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 akşamı; Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel ve koruma Şükrü Eroğlu'nun telefonlarının, genç kızın son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde aynı anda sinyal verdiğini kanıtladı. Baba Altaş, bu baz kayıtlarından haberdar olmadığını savunsa da oğlunun olaydan sonraki "tutuk ve korku dolu" hallerini doğruladı.

Gülistan Dokunun son mesajı ortaya çıktıGÜLİSTAN DOKU'NUN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI
"OĞLUM KIRMIZI BÜLTENLE GETİRİLSİN"
İfadesinin sonunda vicdani bir yük taşıdığını belirten Celal Altaş, kendi oğlu hakkında şok bir talepte bulundu:

"Oğlumun birilerini öldürdüğünü düşünmüyorum ama bir şeylere şahit olduğu ve korktuğu belli. Umut'un kırmızı bültenle yakalanıp ülkemize getirilmesi ve bu soruları cevaplaması soruşturmanın selameti için şarttır."

GİZLİ TANIK İDDİALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Dosyada yer alan gizli tanık beyanlarına göre; Gülistan Doku'nun bir gençlik merkezinde alıkonulduğu, darp edildiği ve ardından viyadük yakınlarında öldürüldüğü iddia ediliyor. Umut Altaş'ın savcıyla yaptığı görüşmede "Gizli tanık olabilir miyim?" diye sorması, bu korkunç iddiaların merkezinde olduğunu doğrular nitelikte bir ipucu olarak kayıtlara geçti.

Bu itirafların ardından, dönemin yetkilileri ve ABD'de bulunan Umut Altaş hakkında nasıl bir hukuki süreç işletileceği merak konusu. Gülistan Doku dosyasında karanlık noktalar, ilk kez bu kadar somut suçlamalarla aydınlanmaya yaklaştı

