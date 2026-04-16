Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ifade! "'Silahla birini vurdu' sözlerini duydum"

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 18:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gülistan Doku soruşturmasında kilit isimlerden Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Baba Altaş, oğlunun bir cinayete şahitlik etmiş olabileceğini itiraf ederek, "Oğlum kırmızı bültenle getirilip konuşturulsun" dedi. Altaş "Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak 'ben bu silahla birisini vurdum' demişti" sözlerini bizzat oğlundan duyduğunu ve oğlunun kendisinden "yüklü miktarda para lazım, tehdit ediliyorum" dediğini anlattı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İŞTE GÜLİSTAN DOKU'NUN SEVGİLİSİNİN MESAJLARI Şüphelilerden gözaltına alınan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, Doku'nun kaybolduktan 13 gün sonra sim kartını kullandığı ve yaklaşık 3 saat boyunca kullanıp veri transferi yaptığı soruşturma dosyasına girmişti. Gökhan Ertok tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, dosyayı sil baştan yazdıracak şok itiraflar gün yüzüne çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yasa dışı yollarla ABD'ye kaçan Umut Altaş'ın babası Celal Altaş, verdiği ifadede dosyada adı geçen isimler üzerinden dikkat çeken bir ifade verdi.

Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ise konuya ilişkin ifadesinde "Oğlumdan edindiğim bilgilere göre Mustafa Türkay o dönem silahla geziyormuş. Bu silahın Uzi yada normal tabanca olup olmadığını bilmiyorum bu konuyu oğlum birkaç kez söylemişti. Hatta bir seferinde polis K noktasında atış bile yapmışlar." ifadesini kullandı. Celal Altaş ifadesinde oğlu Umut Altaş'ın Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz ile yakın arkadaş olduğunu; oğlunun Gülistan'la ilişkisinin düzeyini bilmediğini iddia etti.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 1 TUTUKLAMA "MUSTAFA TÜRKAY 'BİRİNİ VURDUM' SÖZLERİNİ DUYDUM"

Baba Celal Altaş'ın ifadesindeki en sarsıcı detay, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilgili olan kısımdı. Altaş, ABD'deki oğlu Umut ile yaptığı telefon görüşmesini şu sözlerle aktardı: